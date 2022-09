easyJet aggiornerà la flotta Airbus A320 Family con le funzioni Descent Profile Optimization e Continuous Descent Approach

easyJet aggiornerà la propria flotta A320 Family con le funzioni “Descent Profile Optimisation” (DPO) – un fuel-saving enhancement dell’on-board Flight Management System (FMS) performance database – e “Continuous Descent Approach” (CDA), al fine di ridurre l’impatto acustico a terra. Il vettore europeo diventerà il più grande operatore al mondo a utilizzare queste potenti soluzioni combinate.

Le funzioni DPO e CDA consentono agli aeromobili di scendere dalla quota di crociera utilizzando solo l’idle engine thrust. Questo riduce il consumo di carburante e le relative emissioni di CO2 e NOx (ossidi di azoto), oltre al rumore. Per ridurre ulteriormente i consumi di carburante e l’impatto acustico, le funzioni DPO e CDA ottimizzano il tempo trascorso a un livello di crociera efficiente, evitando di iniziare la discesa troppo presto ed eliminando la fase di “level-off” in fondo alla discesa, quando i motori dell’aeromobile generano la spinta per mantenere il volo livellato in aria densa prima dell’avvicinamento all’atterraggio finale.

A seguito dell’aggiornamento, che sarà operativo entro la fine del 2023, l’intera flotta easyJet, composta da oltre 300 aeromobili della Famiglia Airbus A320, sarà dotata di DPO e, per gli aeromobili compatibili, di CDA.

“Sebbene la nostra ambizione finale sia quella di raggiungere un volo a zero emissioni di carbonio, dobbiamo continuare a concentrarci sulla riduzione delle emissioni di carbonio nelle nostre operazioni ogni giorno. Ecco perché questo investimento multimilionario è un passo importante per ottenere una riduzione permanente a breve termine che ci vedrà operare la più grande flotta di aeromobili abilitati DPO e CDA al mondo. Ma un elemento cruciale per ridurre le emissioni di carbonio in questo momento non può essere raggiunto dal solo settore, quindi chiediamo anche ai governi di introdurre subito la modernizzazione dello spazio aereo, inclusa l’attuazione definitiva del cielo unico europeo”, ha affermato David Morgan, COO ad interim di easyJet.

“Siamo molto lieti che easyJet equipaggerà la sua intera flotta della famiglia Airbus A320 con queste tecnologie all’avanguardia. La riduzione delle emissioni nell’aviazione si ottiene con maggior successo grazie a uno sforzo di squadra: i produttori di aeromobili uniscono le forze con le compagnie aeree e la gestione del traffico aereo. Combinando l’uso di DPO e CDA, easyJet ridurrà ulteriormente il consumo di carburante, ottimizzando al contempo la traiettoria di tutti i suoi voli”, ha affermato Wouter Van Wersch, Executive Vice President, Region and Sales Europe.

“L’ottimizzazione della traiettoria di volo dell’aeromobile è uno dei fattori chiave per migliorare ulteriormente l’efficienza, in collaborazione con l’Air Traffic Control. Ottimizzando le traiettorie di discesa dei propri aeromobili e riducendo il fuel flow ai motori – partendo dall’‘idle’ thrust setting durante la descent phase, grazie alle funzioni DPO e CDA, easyJet risparmierà oltre 98.000 kg di carburante all’anno per aeromobile sull’insieme del proprio network europeo. Questo consentirà di ridurre le emissioni di CO2 di oltre 311 tonnellate all’anno per aeromobile, ovvero 88.600 tonnellate di CO2 all’anno per l’intera flotta della Famiglia A320 e costituirà un contributo significativo per operazioni di volo più sostenibili.

DPO e CDA sono solo alcune delle numerose soluzioni per l’ottimizzazione delle operazioni di volo offerte da Airbus e dalla sua filiale per i servizi per le operazioni di volo Navblue. Insieme al miglioramento della gestione del traffico aereo queste soluzioni finalizzate al risparmio di carburante e alla riduzione delle emissioni consentono agli operatori di avviare da subito la decarbonizzazione dell’aviazione”, afferma Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)