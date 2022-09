Latam premiata come miglior compagnia del Sud America

Per il terzo anno consecutivo, ai prestigiosi World Airline Awards, conosciuti come gli “Oscar dell’aviazione”, LATAM è stata scelta come Migliore Compagnia Aerea del Sud America.

Ha ottenuto, inoltre, il primo premio per il miglior staff in Sud America.

“E’ un orgoglio ricevere questi riconoscimenti; siamo comunque consapevoli della grande responsabilità. Ogni giorno, non solo ci impegniamo a fornire un servizio di eccellenza che sia in linea con le aspettative dei nostri clienti ma anche a rendere il nostro pianeta un posto migliore per i passeggeri di oggi e quelli di domani. Un ringraziamento va anche a tutto il team che ha reso possibile raggiungere questi traguardi”, ha affermato Paulo Miranda, Chief Experience and Customer Officer, LATAM Airlines Group.

Edward Plaisted di Skytrax ha dichiarato: “Ci congratuliamo con LATAM Airlines per aver vinto entrambi questi prestigiosi premi. È molto significativo che il servizio del personale di LATAM sia stato riconosciuto come un’eccellenza in quello che è stato un periodo molto difficile per il settore dei viaggi aerei”.

Introdotti nel 1999, i World Airline Awards sono totalmente imparziali e danno un’idea della soddisfazione dei clienti a livello internazionale. I viaggiatori di tutto il mondo partecipano al più grande sondaggio sulla loro soddisfazione rispetto alle compagnie aeree.

Il sondaggio online è stato svolto da settembre 2021 ad agosto 2022. Clienti di oltre 100 nazionalità vi hanno partecipato; sono state 14,32 milioni le risposte idonee contate nei risultati e più di 300 compagnie aeree sono presenti nei risultati finali.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)