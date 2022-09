News Brevi – 26.09.2022

EUROWINGS VOLA A KITTILA – Eurowings ha aggiunto al suo programma di voli una destinazione invernale speciale in Finlandia. A partire dal 24 dicembre, la compagnia aerea di Lufthansa Group trasporterà i propri clienti da Düsseldorf nella città finlandese di Kittilä, Lapponia settentrionale. Con questa nuova rotta, la compagnia aerea sta ampliando il suo crescente Nordics program, che è particolarmente apprezzato dai passeggeri della compagnia durante i mesi invernali: i viaggi invernali verso l’aurora boreale sono stati già tra i grandi vincitori dell’Eurowings route network lo scorso anno. Oltre a Kittilä, la compagnia vola già su Kiruna e Luleå in Svezia, a Rovaniemi in Finlandia e a Tromsø in Norvegia. La nuova rotta per Kittilä può ora essere prenotata comodamente tramite eurowings.com e l’app Eurowings, con tariffe di sola andata a partire da €49,99. A partire dal 24 dicembre, Eurowings partirà ogni sabato da Düsseldorf, la più grande base di Eurowings, verso la Lapponia settentrionale. Sulla rotta sarà utilizzato un Airbus A319 da 150 posti. Kittilä è la destinazione perfetta per chiunque abbia voglia di avventure invernali fredde. La cittadina si trova nella regione finlandese della Lapponia, a circa 200 chilometri a nord del Circolo Polare Artico. Il Parco Nazionale Pallas-Yllästunturi è un’altra attrazione particolarmente popolare.

RICONOSCIMENTI PER ETHIOPIAN AIRLINES AGLI SKYTRAX AWARDS 2022 – Ethiopian Airlines informa: ” Ethiopian Airlines annuncia di aver ricevuto quattro premi agli SKYTRAX 2022 World Airline Awards, in occasione della cerimonia tenutasi a Londra il 23 settembre 2022: Miglior Compagnia Aerea in Africa 2022 per il quinto anno consecutivo, Migliore Business Class in Africa 2022 per il quarto anno consecutivo, Migliore Economy Class in Africa 2022 per il quarto anno consecutivo e Miglior Catering a bordo della Business Class in Africa 2022. Con una scalata di 11 posizioni, Ethiopian si è anche classificata al 26° posto tra le 100 migliori compagnie aeree del mondo per il 2022″. Il CEO del gruppo Ethiopian, Mr Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Siamo veramente onorati dei molteplici e prestigiosi premi che Ethiopian ha vinto. È per me un grande piacere essere testimone di un evento così gratificante per il duro lavoro che i dipendenti e il team di gestione di Ethiopian Airlines svolgono per fornire ai nostri stimati passeggeri un servizio di qualità”.

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSA L’ESERCITAZIONE “CIS VOLCANEX 2022” – Dal 12 al 23 settembre 2022, presso la 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave (LT), si è svolta l’esercitazione “CIS VOLCANEX 2022” organizzata dell’European Air Group (EAG). L’esercitazione, condotta in tutte le sue fasi sul sedime di Borgo Sabotino (LT), ha avuto lo scopo di migliorare l’interoperabilità delle Forze Aeree dei Paesi membri nel contesto delle “Communication Information System” (CIS), di addestrare il personale tecnico del settore nelle operazioni in ambiente “multinazionale”, di affinare e aggiornare i manuali di interoperabilità che nel tempo sono stati prodotti. All’evento esercitativo hanno partecipato con il proprio personale, e con sistemi della componente CIS, tutti i Paesi aderenti all’EAG, tra cui l’Italia, designata per questa edizione quale “host nation”. Per l’allestimento dell’area di esercitazione sono stati coinvolti, oltre alla Brigata, altri Enti dell’A.M. quali il 3° Stormo di Villafranca (per la costituzione del campo con tende campali) e l’8° Gruppo Genio Campale di Ciampino (per le attività di livellamento e stabilizzazione dell’area esercitativa). “E’ il tipico esempio di lavoro di squadra, condotto in totale sinergia”, così ha commentato il Comandante la 4ª Brigata, Generale di Brigata Sandro Sanasi, evidenziando, tra l’altro, “l’importanza della fase di pianificazione e predisposizione tecnico-logistica per la buona riuscita di qualsiasi attività operativa”. La fase di execution dell’esercitazione ha coinvolto principalmente il personale tecnico del settore CIS della Brigata, del Reparto Gestione e Innovazione Sistemi di Comando e Controllo (REGISCC) di Pratica di Mare, e una rappresentanza degli incursori del 17° Stormo di Furbara. Durante questa fase sono stati effettuati i cosiddetti “trials” nell’ambito del settore delle radio Multiband, HF e TETRA (TErrestrial Trunked RAdio), della Federated Mission Networking (FMN), delle Comunicazioni Satellitari (SATCOM) e del Tactical Data Link (TDL). In tali circostanze sono stati effettuati collegamenti anche con altre basi aeree delle Nazioni dell’EAG dislocate in Europa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’ICAO LANCIA LA 2022 INNOVATION FAIR – La 2022 ICAO Innovation Fair è iniziata ieri, con il tema “Innovation for Enhanced Resilience in International Civil Aviation”, dando inizio a una serie di tre giorni di panel e presentazioni sulle ultime innovazioni che incidono sul trasporto aereo globale e sulle sfide e opportunità che si presentano alle autorità di regolamentazione e all’industria. L’evento viene condotto per fornire un’opportunità critica e strategica per la concettualizzazione in vista dell’Assemblea ICAO, che si aprirà immediatamente dopo, il 27 settembre, consentendo ai leader dell’industria e dei governi di riflettere su come le innovazioni tecnologiche possono aiutare a costruire un ambiente più resiliente e sostenibile per l’aviazione civile. L’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano e il Secretary General Juan Carlos Salazar si sono uniti per il Day 1 durante il tour dell’Innovation Exhibition e hanno ascoltato una serie di gruppi di esperti discutere l’importanza dei programmi di accelerazione e incubazione, le sfide normative per l’adozione di tecnologie all’avanguardia nell’ecosistema dell’aviazione, mobilità aerea urbana e gli ultimi utilizzi dei dati di volo per promuovere una riduzione delle emissioni e voli più ecologici, tra gli altri argomenti. Il Presidente Salvatore Sciacchitano, nell’apertura della 2022 Innovation Fair, ha sottolineato: “L’aumento del ritmo con cui le innovazioni vengono sviluppate oggi e il coinvolgimento di stakeholder più diversificati, hanno costretto l’ICAO a considerare insieme come l’Organizzazione può migliorare la propria reattività e rilevanza in questo ambiente che cambia rapidamente”.

FORLI’ AIRPORT: F.A. SRL ADERISCE ALL’EVENTO ‘LA MELA DI AISM’ PER LA RACCOLTA FONDI IN FAVORE DELLA RICERCA SULLA SCLEROSI MULTIPLA – Forlì Airport informa: “F.A. srl, da sempre sensibile alle iniziative sociali e benefiche, ha aderito al progetto ‘La Mela di AISM’, organizzato dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Un evento promosso da Assaeroporti, l’associazione italiana gestori aeroporti. Oltre all’aeroporto di Forlì anche quelli di Alghero, Bologna, Cagliari, Crotone, Cuneo, Genova, Lamezia Terme, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Pescara, Reggio Calabria, Salerno, Torino e Trapani hanno voluto dare il loro contributo alla nobile causa. Saranno ben 14mila i volontari che distribuiranno nelle piazze italiane sabato 1 e domenica 2 ottobre due milioni di mele di tre qualità diverse, granny smith, golden e noared raccolte in sacchetti da 1,8 kg acquistabili a fronte di una donazione minima di 10 euro. L’evento si terrà anche il 4 ottobre per la giornata del Dono, festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia. I fondi raccolti andranno a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con sclerosi multipla e a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. È possibile prenotare il proprio sacchetto di mele, contattando la Sezione Provinciale AISM della propria città il cui elenco è consultabile su http://www.aism.it/mela”.

QANTAS GROUP: NUOVO CEO PER JETSTAR – Qantas Group ha nominato Stephanie Tully nuovo Chief Executive Officer of Jetstar. Ciò fa seguito all’annuncio di giugno che l’attuale CEO di Jetstar, Gareth Evans, lascerà il suo ruolo entro la fine del 2022. Tully è entrata a far parte del vettore nel 2004 e ha lavorato nelle funzioni operative, commerciali, di marketing e di fidelizzazione dei clienti in ruoli progressivamente più senior. Dal 2019 è Group Executive e Chief Customer Officer. A seguito di questa nomina, Markus Svensson sarà promosso al ruolo di Chief Customer Officer e diventerà un membro del Group Executive Committee, riportando al Group CEO. Svensson è attualmente Executive Manager of Network, Revenue Management and Alliances, responsabile della supervisione di gran parte della strategia commerciale di Qantas International e Qantas Domestic. In precedenza è stato Regional General Manager for Qantas in the UK, Europe and the Middle East. Stephanie e Markus inizieranno a passare ai loro nuovi ruoli a breve con passaggi dettagliati resi possibili dalla successione interna, prima di un passaggio di consegne formale a novembre.

ROLLS-ROYCE LANCIA LA NUCLEAR SKILLS ACADEMY – Rolls-Royce Submarines Ltd ha aperto le porte della sua nuova Nuclear Skills Academy a Derby. 200 nuovi apprendisti sono entrati nell’Accademia, per quello che segna l’inizio delle loro nuclear careers. La Nuclear Skills Academy è la prima del suo genere e mira a sostenere la nuclear capability all’interno dell’UK’s submarines programme, creando una pipeline dedicata di talenti all’inizio della loro carriera. Con sede a Derby, la Nuclear Skills Academy è supportata da esperti del settore e dell’istruzione, tra cui il Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre, il National College for Nuclear, University of Derby and Derby City Council. Ciò garantisce che i nuovi apprendisti abbiano accesso ai migliori corsi e tutor durante tutto il loro apprendistato. Rolls-Royce ha annunciato i suoi piani per la Nuclear Skills Academy nel maggio 2022 con grande interesse da tutto il Regno Unito.

EMIRATES E HUAWEI ESAMINANO CUSTOMER-CENTRIC INITIATIVES – Emirates ha accolto oggi Eric Tan, Vice President, Consumer BG Global Ecosystem Development and Operations Department, Huawei, presso il Group’s headquarters, ricevuto da Boutros Boutros, Divisional Senior Vice President Corporate Communication, Marketing and Brand, e Orhan Abbas, Senior Vice President Commercial Operations (Far East) at Emirates. Durante questo incontro, entrambi i brand globali hanno esplorato modi per sviluppare ulteriormente la loro partnership e iniziative per migliorare le esperienze dei clienti nel settore tecnologico in continua evoluzione. Emirates e Huawei hanno anche discusso delle ultime innovazioni e delle tendenze future nei viaggi e nella tecnologia e hanno riaffermato il loro impegno per progetti reciprocamente vantaggiosi in MENA region and mainland China. L’app Emirates è attualmente disponibile su Appgallery in tutti gli Huawei smart devices, inclusi gli smartwatch Huawei. All’inizio di quest’anno Emirates e Huawei hanno rafforzato la loro partnership firmando un altro Memorandum of Understanding (MoU) all’Arabian Travel Market di Dubai, per stabilire ulteriormente attività reciproche che aumentino la portata degli utenti e la consapevolezza del brand. La compagnia aerea è stata anche in grado di fornire iniziative incentrate sul cliente che elevano l’esperienza utente dell’app Emirates per Huawei smart device users attraverso questa partnership.

BRITISH AIRWAYS ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP PER LANCIARE UN DEDICATED ONLINE WINE BUSINESS – I clienti British Airways potranno presto accumulare Avios per i loro viaggi ordinando esclusivamente da un nuovo online wine retailer. La compagnia aerea ha annunciato i dettagli di The Wine Flyer, che verrà lanciato il 4 ottobre 2022 in collaborazione con IAG Loyalty. Questo dedicated online retailer consentirà ai membri del programma fedeltà Executive Club di British Airways di raccogliere fino a 10 Avios per £1 speso per oltre 140 varietà di vino. Ogni vino scelto per la gamma è stato prodotto da un paese del network globale di British Airways, con particolare attenzione sia all’accessibilità che alla qualità. I prezzi partono da meno di £10 a bottiglia e la gamma comprende marchi premium come Whispering Angel, Penfolds e Moët & Chandon. Saranno inoltre disponibili birre, liquori e bevande analcoliche. Una parte dei vini è stata selezionata per la loro eredità o per il fatto di essere versati sui voli British Airways, come lo Shiraz “The Riebke” di Teusner che è stato servito nelle cabine premium. Gli Avios sono la valuta fedeltà globale di proprietà e gestita da IAG Loyalty. Può essere raccolto in volo e attraverso le spese quotidiane e utilizzato per acquistare voli o upgrade con compagnie aeree tra cui British Airways, Qatar Airways, Iberia e Aer Lingus. Jack Smith, CEO di recente nomina della sussidiaria di IAG Loyalty, ha dichiarato: “Con il lancio di The Wine Flyer, abbiamo introdotto una delle piattaforme di guadagno Avios più generose disponibili. Un abbonamento mensile aiuterà i clienti a raccogliere abbastanza Avios per volare verso destinazioni come Parigi, Barcellona o Napoli in soli sei mesi”.

EASA PUBBLICA OPINION PER MODERNIZZARE L’EU REGULATORY FRAMEWORK PER HEMS OPERATIONS – L’European Union Aviation Safety Agency ha pubblicato l’Opinion No 08/2022, proponendo di modernizzare il quadro normativo dell’Unione europea in materia di Helicopter Emergency Medical Services (HEMS flights), in modo da aumentare la sicurezza e promuovere l’efficienza e la proporzionalità, mantenendo l’impatto economico sugli HEMS operators al minimo. L’opinion propone requisiti riveduti in relazione a: voli da/per public interest sites (PISs) situati in aree congestionate; helicopter emergency medical service (HEMS) flights di giorno o di notte in relazione alle caratteristiche di equipment, training, operating minima, operating site/hospital site; HEMS requirements for high-altitude operations; un nuovo HEMS concept che copre mountain operations and rescue operations, diverse dalle search and rescue (SAR) operations.

SAS PRESENTA REPORT OPERATIVI MENSILI NELL’AMBITO DEL CHAPTER 11 PROCESS – SAS AB e ciascuna delle sue controllate soggette al voluntary chapter 11 process negli Stati Uniti, presenteranno a breve report operativi mensili, contenenti determinate informazioni finanziarie, con la U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York. Tutte le società SAS soggette al voluntary chapter 11 process sono ciascuna obbligata dall’U.S. Bankruptcy Code a presentare report operativi alla Corte su base mensile. Le informazioni finanziarie contenute nei report operativi mensili includono posizione di cassa, attività, passività, entrate e profitti e perdite per il mese precedente. SAS pubblicherà un comunicato in relazione a ciascun deposito di report operativi mensili, tranne per i mesi in cui i depositi coincidono con la pubblicazione dei SAS interim reports.

DELTA AIR LINES: TRAVEL WAIVER PER LA TEMPESTA IAN – A causa della severa minaccia meteorologica della tempesta tropicale Ian verso destinazioni in Florida, Delta ha emesso un travel waiver per coloro che potrebbero essere colpiti, in vigore dal 25 al 30 settembre 2022, nei seguenti aeroporti: Daytona Beach (DAB), Panamá (ECP), Key West (EYW), Fort Lauderdale (FLL), Gainesville (GNV), Jacksonville (JAX), Orlando (MCO), Miami (MIA), Melbourne (MLB), West Palm Beach (PBI), Pensacola (PN), Fort Myers (RSW), Sarasota (SRQ), Tallahassee (TLH), Tampa (TPA), Fort Walton Beach (VPS). Con ciò, la differenza tariffaria per i clienti verrà esclusa quando il viaggio riprenotato avviene entro il 3 ottobre 2022, nella stessa cabina di servizio originariamente prenotata. Se il viaggio viene riprenotato dopo il 3 ottobre 2022, l’eventuale differenza di tariffa tra il biglietto originale e il nuovo biglietto verrà riscossa al momento della prenotazione. Il Delta Meteorology team nell’airline Operation and Customer Center continuerà a monitorare il meteo e ad apportare modifiche secondo necessità. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del proprio volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ricevere gli aggiornamenti inviati direttamente sul proprio dispositivo mobile o tramite e-mail.