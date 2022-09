Qatar Airways e British Airways completano l’espansione della partnership per formare il più grande airline joint business

Qatar Airways e British Airways hanno completato l’ultima fase dell’espansione della loro partnership, offrendo connettività globale tra più paesi rispetto a qualsiasi altro airline joint business.

“Le compagnie aeree hanno aggiunto 42 nuovi paesi al loro network condiviso, tra cui Italia, Maldive, Norvegia, Singapore e Svezia, offrendo ai passeggeri un migliore accesso tra le destinazioni in Europa e Medio Oriente, Africa, Asia e Oceania. I clienti beneficeranno ora di una scelta ancora più ampia di prezzi e orari, con opzioni per voli diretti e collegamenti tramite gli hub di Londra e Doha. Tutto ciò fa parte del piano di Qatar Airways e British Airways “Move Further Together”, migliorando la rete congiunta e fornendo ai passeggeri il meglio di entrambe le compagnie aeree.

L’espansione consentirà collegamenti senza interruzioni con biglietti singoli attraverso Doha, il miglior aeroporto del mondo, e Londra, portando il numero totale di destinazioni servite dalle due compagnie aeree a 185 in più di 60 paesi. Le reti complementari accedono in modo univoco a dozzine di paesi che nessun’altra alleanza o attività congiunta fornisce. La partnership garantisce inoltre l’accesso a più città in tutto il mondo che mai, continuando a sostenere il commercio globale, il turismo, gli investimenti e la connessione culturale.

Inoltre, i clienti avranno più libertà di impegnarsi con i programmi fedeltà di entrambe le compagnie aeree, accumulando e spendendo Avios, la loro valuta comune. I clienti possono collegare senza problemi i loro conti Qatar Airways Privilege Club e British Airways Executive Club per trasferire Avios tra i due e combinare i saldi per richiedere i premi offerti da ciascun programma. La collaborazione offre anche l’accesso alle esclusive lounge della compagnia aerea e alle cabine per tutti i budget e le esigenze, tra cui la nuova Club Suite di British Airways e la pluripremiata Qsuite di Qatar Airways“, affermano le due compagnie.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “La crescente collaborazione tra Qatar Airways e British Airways mostra ai nostri clienti il nostro obiettivo comune di offrire una rete senza precedenti con vantaggi unici. I viaggiatori possono ora sperimentare il meglio in termini di qualità e servizio mentre viaggiano attraverso il nostro network congiunto. L’attività congiunta tra le nostre compagnie aeree consolida sia Qatar Airways che British Airways come leader del settore, con l’obiettivo di fornire la massima flessibilità e connettività senza rivali ai nostri clienti”.

Sean Doyle, Chairman and Chief Executive Officer for British Airways, ha dichiarato: “Questa è una pietra miliare nella nostra relazione di lunga data con Qatar Airways, una compagnia aerea che condivide la nostra passione per il servizio clienti, la scelta e la flessibilità. Da idilliaci luoghi di vacanza come le Maldive e la Thailandia, a centri commerciali come Singapore, siamo lieti di aprire il mondo mentre l’industria dei viaggi continua a fare passi verso la sua ripresa”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – British Airways – Photo Credits: Qatar Airways – British Airways)