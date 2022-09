Emirates ribadisce l’impegno nei confronti del Sud Africa con orari di volo ampliati attraverso i suoi tre gateway

Emirates offrirà nuove opportunità di viaggio, scelta e convenienza per i clienti che viaggiano da e verso il Sud Africa, con servizi aggiuntivi per Johannesburg, Cape Town e Durban. L’aumento dei voli fa parte del continuo impegno della compagnia aerea a sostenere la ripresa economica e turistica del Sud Africa attraverso una migliore connettività attraverso tutti i suoi gateway. L’ultima mossa della compagnia aerea riafferma anche l’importanza strategica del Sud Africa sulla sua rete, poiché dà la priorità all’espansione del servizio e alla ricostruzione della sua capacità per sbloccare un ulteriore potenziale di crescita.

La compagnia aerea amplierà i suoi orari da e per Johannesburg con tre voli giornalieri dal 1° marzo 2023. Cape Town sarà servita con doppi servizi giornalieri a partire dal 1° febbraio 2023. Emirates aggiungerà anche altri due voli per Durban, rendendolo un servizio giornaliero operativo dal 1° dicembre 2022. La reintroduzione dei nuovi voli tra Dubai e i tre gateway della compagnia aerea in Sud Africa aumenterà l’orario di Emirates portandolo a 42 servizi settimanali.

Il volo Emirates EK767 da Dubai a Johannesburg opererà con un Boeing 777, a complemento della sua doppia operazione giornaliera con A380. Il volo partirà alle 23:25, arrivando alle 05:35 del giorno successivo per Johannesburg. Il volo di ritorno partirà da Johannesburg alle 22:20 e arriverà a Dubai alle 08:20 del mattino successivo. Il terzo volo giornaliero da Johannesburg aiuterà a soddisfare l’elevata domanda, con oltre 300 posti disponibili a tratta e offrirà ulteriore flessibilità ai viaggiatori sudafricani con una nuova partenza serale per una connettività più facile con l’Europa, le Americhe, l’Asia occidentale e l’Estremo Oriente via Dubai.

Il secondo servizio giornaliero di Emirates per Cape Town partirà da Dubai alle 09:10, atterrando alle 16:45. Partirà quindi da Cape Town alle 13:25, arrivando a Dubai alle 01:00 del giorno successivo. Con il doppio servizio giornaliero per Cape Town, la compagnia aerea avrà ripristinato il suo programma pre-pandemia, supportando l’industria turistica della città proprio durante gli arrivi di alta stagione, fornendo una comoda connettività da mercati di origine chiave come Europa, Medio Oriente, Asia occidentale e Australasia.

Come parte del suo impegno di lunga data a sostenere gli sforzi di ripresa del turismo in Sud Africa, Emirates e il South African Tourism Board hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) all’inizio di quest’anno per promuovere congiuntamente il turismo e aumentare gli arrivi di visitatori in Sud Africa attraverso la rete di oltre 130 destinazioni.

“I servizi aggiuntivi per tutti e tre i gateway andranno anche a vantaggio dei clienti, con più scelte di collegamento a una serie di città domestiche e regionali in tutto il Sud Africa, tramite il codeshare di Emirates e i partner interline tra cui South African Airways, Airlink, FlySafair e Cemair.

I clienti che volano tra Dubai e il Sud Africa possono aspettarsi un’esperienza di alto livello in ogni classe di cabina, con menu attentamente progettati e bevande di provenienza locale, servizi esclusivi e un’ospitalità eccezionale offerta dal diversificato equipaggio multinazionale della compagnia aerea.

La compagnia aerea continua ad alzare il livello dell’esperienza premium per i suoi clienti sudafricani con una selezione locale di vini sudafricani.

Oltre a fornire la necessaria capacità di posti in entrata e in uscita dal Sud Africa, i nuovi voli di Emirates per Johannesburg, Cape Town e Durban forniranno collettivamente più cargo belly-hold capacity per aumentare ulteriormente le opportunità di importazione ed esportazione per le imprese locali.

I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, sull’app Emirates o tramite agenzie di viaggio online e offline.

Emirates serve il Sud Africa da 27 anni e ha collegato oltre 20 milioni di viaggiatori da e verso il Sud Africa attraverso Dubai e oltre alla sua rete globale, affermando saldamente la compagnia aerea come partner a lungo termine dell’aviazione, del turismo e del commercio sudafricani”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)