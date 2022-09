SWISS ottiene i riconoscimenti Skytrax per le sue First Class Lounges

Swiss International Air Lines (SWISS) ha ottenuto il primo posto nelle due categorie ‘World’s Best First Class Lounge’ e ‘World’s Best First Class Lounge Dining’ agli Skytrax World Airline Awards di quest’anno. Gli onori sono stati conferiti durante una cerimonia a Londra. Oltre ai due riconoscimenti per le First Class Lounge, SWISS si è guadagnata un posto nella Top Ten – al numero 10 (2021: 18) – nello Skytrax ranking of the best airlines in the world di quest’anno, esteso a oltre 350 vettori aerei.

“Siamo lieti di essere stati nuovamente premiati per le nostre First Class Lounges in questi ultimi premi Skytrax”, afferma Julia Hillenbrand, Head of SWISS Brand Experience. “Questi premi confermano la nostra posizione di forte marchio premium. Ed essere nominati dai viaggiatori come una delle prime dieci compagnie aeree del mondo ci rende particolarmente orgogliosi. Il fatto che abbiamo continuato a convincere i nostri passeggeri dell’eccezionale qualità del nostro prodotto anche negli ultimi anni estremamente difficili è dovuto in gran parte alla dedizione e alla professionalità dei nostri dipendenti”.

“Con il loro servizio di alta qualità e la loro squisita offerta culinaria, le SWISS First lounges a Zurich Airport sono davvero eccezionali. I viaggiatori che utilizzano il Terminal A dell’aeroporto possono visitare la lussuosa SWISS First Lounge A, che offre ai suoi ospiti un ambiente calmo e rilassante lontano dal trambusto dell’aeroporto. Coloro che utilizzano il Terminal E, dedicato principalmente alle partenze a lungo raggio, possono usufruire della SWISS First Lounge E, che si trova comodamente vicino ai gate di partenza. Le ampie strutture della lounge includono due hotel rooms, conference room, mini-suites, champagne bar e un five-star à la carte restaurant, che ospita oltre 1.000 bottiglie di vino da tutto il mondo. La lounge vanta inoltre una terrazza di 352 metri quadrati su cui gli ospiti possono rilassarsi e guardare i voli dell’aeroporto che atterrano e decollano.

Il sondaggio Skytrax alla base di questi premi annuali esamina le opinioni degli intervistati sui prodotti delle compagnie aeree e sui loro servizi in aeroporto. L’istituto di ricerche di mercato Skytrax, specializzato nel settore del trasporto aereo, conduce tali sondaggi sui passeggeri dal 1999″, conclude Swiss International Air Lines. I dettagli completi degli Skytrax World Airline Awards di quest’anno sono disponibili su www.worldairlineawards.com.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)