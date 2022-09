News Brevi – 27.09.2022

SUNEXPRESS VINCE IL PREMIO COME WORLD’S BEST LEISURE AIRLINE AGLI SKYTRAX 2022 – SunExpress annuncia di essere stata nominata miglior compagnia aerea leisure al mondo agli Skytrax World Airline Awards 2022. “È un risultato estremamente positivo per tutto il team SunExpress e che dimostra l’ottima qualità del servizio e del prodotto della compagnia. Il premio si è basato sul feedback di più di 14 milioni di viaggiatori ed è quindi prova dell’apprezzamento di SunExpress da parte dei passeggeri. Questo ci rende molto orgogliosi. SunExpress inoltre ha deciso di mantenere operativi i propri voli da Milano Malpensa a Smirne (Izmir) fino al 21 novembre 2022, anzichè fino a fine ottobre come inizialmente previsto per la stagione 2022. I voli sono operativi due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì con partenza da Milano (MXP) alle 14:40 e arrivo a Smirne (ADB) alle 18:25. Il volo di ritorno è in partenza da Smirne (ADB) alle 11:45 e arriva a Milano (MXP) alle 13:50”, afferma SunExpress.

EMIRATES SKYCARGO OFFRE AI CLIENTI UN’ESPERIENZA DI PRENOTAZIONE PIU’ SEMPLICE CON WEBCARGO – Emirates SkyCargo aggiunge un nuovo canale di booking che permetterà ai suoi clienti in tutto il mondo di accedere e prenotare direttamente i voli per le spedizioni cargo, grazie a un’innovazione digitale che migliora la user experience e l’efficienza della prenotazione. Grazie alla collaborazione con WebCargo by Freightos, la più grande piattaforma del settore per la prenotazione di merci aviotrasportate, i clienti di Emirates SkyCargo potranno effettuare prenotazioni dirette accedendo in modo semplice e immediato ai voli e all’inventario della compagnia aerea cargo. “Emirates SkyCargo continua a sviluppare e a implementare tecnologie digitali che ci aiutano a migliorare le nostre operazioni nel back-end e l’esperienza dei clienti. La partnership con WebCargo ci permette di garantire un migliore accesso ai nostri prodotti e servizi e di fornire un canale di prenotazione sicuro e conveniente. Questa è una delle numerose iniziative che abbiamo in cantiere, poiché stiamo lavorando per garantire che ogni touchpoint di Emirates SkyCargo, dalla prenotazione al tracking, fino alla consegna, offra una user experience eccellente per tutti i nostri clienti”, ha dichiarato Nabil Sultan, Vicepresidente Senior della divisione Cargo di Emirates. Emirates SkyCargo sta avviando il processo di migrazione dei clienti alla piattaforma WebCargo in modo graduale: Spagna, Paesi Bassi, Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Turchia potranno accedervi da domani. Entro la fine di ottobre, l’inventario di Emirates SkyCargo sulla piattaforma WebCargo sarà disponibile per i clienti di tutta Europa, seguita a novembre da Australia e Stati Uniti. I clienti in Asia e Africa avranno accesso entro gennaio 2023. Gli spedizionieri che non utilizzano ancora WebCargo possono registrarsi per un account gratuito su https://www.webcargo.co/emirates-skycargo-booking.

REAS 2022: ARRIVA L’EDIZIONE RECORD DEL SALONE DELL’EMERGENZA – Numeri da record per il salone internazionale “REAS 2022”, il grande appuntamento annuale per il settore dell’emergenza, della protezione civile, del primo soccorso e dell’antincendio. La ventunesima edizione, che si svolgerà dal 7 al 9 ottobre presso il Centro Fiera di Montichiari (Brescia), vedrà infatti una notevole crescita: saranno presenti oltre 240 espositori, provenienti dall’Italia e da altri 19 Paesi (tra cui Germania, Francia, Polonia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Australia, Cina e Corea del Sud), su una superficie espositiva totale di oltre 30mila metri quadrati che occuperà gli 8 padiglioni del quartiere fieristico. In programma anche oltre 20 convegni ed eventi collaterali. “REAS è una fiera in grado di promuovere l’internazionalizzazione del sistema dell’emergenza italiano, coinvolgendo nuovi buyers esteri e ampliando l’offerta espositiva.”, ha dichiarato Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, durante una conferenza stampa oggi a Palazzo Pirelli a Milano. A “REAS 2022” saranno esposte numerose novità tecnologiche, come nuovi veicoli speciali per l’emergenza e l’antincendio. Tra i numerosi eventi in programma è previsto un convegno sul soccorso aereo. “REAS” è organizzato dal Centro Fiera di Montichiari in partnership con Hannover Fairs International GmbH e con “Interschutz”, la fiera specializzata leader a livello mondiale che si svolge ogni quattro anni a Hannover (Germania). Ulteriori informazioni sono disponibili su www.reasonline.it.

AMERICAN AIRLINES: TRAVEL ALERT PER LA TEMPESTA IAN – American Airlines continua a monitorare la rotta dell’uragano Ian, che dovrebbe avere un impatto sugli aeroporti delle isole dei Caraibi occidentali e approdare in Florida il 29 settembre. “American ha emesso un travel alert per 20 aeroporti dei Caraibi occidentali e della Florida, consentendo ai clienti i cui piani di viaggio sono stati colpiti dall’uragano Ian di riprenotare senza spese di modifica. I clienti possono riprogrammare il viaggio su aa.com. Al fine di assistere i clienti che hanno scelto di evacuare via aerea, American ha aggiunto tariffe last minute ridotte per le città che saranno colpite dall’uragano Ian. Inoltre, American rinuncia alle tariffe per il bagaglio registrato per un massimo di due bagagli da stiva da/per alcuni aeroporti interessati e rinuncia alle tariffe per il trasporto di animali domestici da/per tutti gli aeroporti interessati. Se un cliente sceglie di non volare da/per un aeroporto coperto dall’attuale deroga, American rinuncerà alle spese di cambio per i viaggi futuri. I clienti sono inoltre incoraggiati a controllare lo stato del proprio volo su aa.com. Se un volo American è stato cancellato o è stato eccessivamente ritardato, i clienti possono cancellare il loro itinerario e richiedere un rimborso visitando il sito Web di American. I clienti che hanno prenotato tramite un agente di viaggio devono contattare direttamente la propria agenzia di viaggio. American continuerà a monitorare questo sistema pensando alla sicurezza dei clienti e dei membri del team”, informa American Airlines.

AIR FRANCE RILANCIA IL SUO CADET PILOT PROGRAMME – Sospeso a causa della crisi del Covid, il cadet pilot programme di Air France riaprirà con nuove assunzioni entro la fine dell’anno. “Al termine di un rigoroso processo di selezione, i candidati riceveranno un programma di formazione completo interamente finanziato da Air France. Si uniranno a una training school per un 24-month theoretical and practical flight training course che include diverse valutazioni. I candidati che supereranno con successo le varie fasi si uniranno ad Air France o alla sua controllata Transavia come First Officers. Il cadet pilot programme è aperto a candidati senza alcuna precedente esperienza di volo. È progettato per ispirare le vocazioni professionali tra i candidati di ogni estrazione e per promuovere la diversità. Con il 13% di cadette nel programma 2019 contro il 9% delle donne pilota della compagnia, il cadet program incoraggia le donne ad accedere alle professioni tecniche e illustra l’impegno di Air France per le pari opportunità di lavoro. La procedura di richiesta online sarà aperta dal 15 ottobre al 20 novembre 2022 sul sito Web corporate.airfrance.com. Con l’aumento della capacità, Air France ha anche ripreso il reclutamento di trained and experienced pilots nel 2021. 300 piloti neoassunti sono entrati a far parte della compagnia dall’inizio dell’anno, a cui si aggiungeranno ulteriori 100 assunzioni entro la fine del 2022”, informa Air France.

PER IL TERZO MESE CONSECUTIVO IBERIA E’ LA COMPAGNIA PIU’ PUNTUALE IN EUROPA – Per il terzo mese consecutivo e nonostante le difficoltà operative in molti degli aeroporti europei dove vola Iberia, la compagnia spagnola è salita ancora una volta sul podio della puntualità tra le compagnie aeree europee ad agosto, come confermato dalla società di consulenza internazionale Cirium, ex FlightStats. Ad agosto, l’84,5% dei 14.240 voli operati da Iberia è arrivato a destinazione in tempo, il che la rende la più puntuale tra le compagnie aeree europee. Questo risultato riflette l’impegno e lo sforzo profusi dai team di Iberia per affrontare un’estate particolarmente impegnativa, conseguenza della situazione in alcuni aeroporti europei, che hanno avuto problemi operativi e sono stati costretti a ridurre e cancellare i voli. La classifica Cirium colloca anche Iberia come la quinta most punctual network airline ad agosto, lo stesso che a giugno. A luglio Iberia è stata la settima compagnia aerea più puntuale al mondo. Per la Iberia Airports division, questa è stata una buona estate, con dati di attività molto positivi negli aeroporti spagnoli, anche se ancora leggermente inferiori a quelli registrati nel 2019, prima della pandemia. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre Iberia Airport Services ha servito 32,2 milioni di passeggeri, il 64% in più rispetto al 2021, anche se meno rispetto al 2019 (-9,6%); ha operato quasi 110.000 voli, il 33% in più rispetto al 2021, ma comunque il 10,8% in meno rispetto al 2019, e gestito oltre 19 milioni di valigie, 62% in più rispetto al 2021 e 8,2% in meno rispetto al 2019. “Prima dell’inizio della campagna estiva, ci siamo preparati e da giugno in poi abbiamo sovradimensionato la nostra forza lavoro per poter gestire il possibile aumento dell’attività, che si è attestata a oltre il 60% rispetto allo scorso anno”, ha affermato José Luis de Luna, Iberia’s Head of Airport Services.

ETIHAD AIRWAYS: PROSEGUE LA COLLABORAZIONE CON WARNER BROS WORLD™ ABU DHABI – Warner Bros World™ Abu Dhabi, in collaborazione con Etihad Airways e Abu Dhabi Airports, ha sorpreso i passeggeri in arrivo all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi con uno speciale regalo di benvenuto e un’apparizione inaspettata di alcuni dei personaggi Warner Bros, con lo slogan: “Welcome to Abu Dhabi. Home to Warner Bros. World™ Abu Dhabi”. Attraverso l’Etihad ‘Little VIP’ family-friendly flying programme in collaborazione con Warner Bros World Abu Dhabi, i bambini che viaggiano con Etihad ricevono borse regalo a tema Warner Bros World. La compagnia aerea mette anche le famiglie al primo posto con banchi check-in prioritari e un’attenzione speciale da parte dell’equipaggio di cabina. Per ulteriori informazioni su Warner Bros World Abu Dhabi, visitare www.wbworldabudhabi.com.

EMIRATES PREMIATA IN BANGLADESH – Emirates è stata nominata ‘Airline of the Year 2022’ in Bangladesh, aggiudicandosi il primo premio Monitor Airline of the Year per il terzo anno consecutivo. Nella premiazione, che ha celebrato i vincitori durante una cerimonia tenutasi a Dhaka, Emirates ha ottenuto cinque trofei d’oro e quattro d’argento in riconoscimento dei suoi prodotti e servizi pluripremiati. I vincitori sono stati selezionati sulla base di un sondaggio d’opinione frequent flyer condotto in Bangladesh per un periodo di tre mesi quest’anno, da aprile a giugno. Emirates ha ottenuto gold awards come Airline of the Year, Best Business Class, Best In-flight Meal in Business Class, Best In-flight Entertainment, Best Long-Haul Airline. La compagia ha ricevuto silver awards per Best Economy Class, Best In-flight Meal in Economy Class, Most Favorite Frequent Flyer Program, Cargo Airline of the Year. La compagnia aerea ora collega Dhaka e Dubai con 21 voli settimanali, fornendo accesso a oltre 130 destinazioni in sei continenti ed è l’unico vettore ad offrire un First Class service da e per Dhaka.