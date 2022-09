Boeing consegna il centesimo 737-800 BCF ad AerCap

Boeing e AerCap hanno annunciato oggi la consegna del centesimo contracted 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF) al più grande lessor del mondo, AerCap. Il centesimo 737-800BCF è stato convertito presso Boeing Shanghai Aviation Services Co. Ltd., (BSAS), sede della prima linea di conversione 737-800BCF.

AerCap Cargo ha dato in leasing l’aereo a GOL Linhas Aéreas, come parte della strategia di crescita di GOLLOG, la business unit logistica di GOL. GOL opererà il freighter per una società di e-commerce latinoamericana.

“Siamo lieti di far parte di questa importante pietra miliare con i nostri partner di Boeing”, ha affermato Rich Greener, head of AerCap Cargo. “Dal lancio del programma 737-800BCF con Boeing nel 2016, il mercato dell’e-commerce è cresciuto a un ritmo fenomenale con una maggiore domanda da parte delle attività di vendita al dettaglio di e-commerce. Grazie alla sua versatilità e affidabilità, il 737-800BCF sta diventando il cavallo di battaglia per express air cargo and e-commerce networks”.

Nel 2016 AerCap Cargo è stato il cliente di lancio del programma 737-800BCF di Boeing. Oggi, AerCap Cargo ha la più grande flotta 737-800 BCF, con 65 ordini fermi e nove opzioni.

“Siamo onorati di celebrare questa pietra miliare con AerCap Cargo, un cliente che è stato parte integrante del successo del programma 737-800BCF sin dal lancio del programma”, ha affermato Kate Schaefer, vice president of Boeing’s Commercial Modifications, Engineering & Specialty Products business. “Nei cinque continenti, le ore di utilizzo del 737-800BCF dei nostri clienti stanno superando di gran lunga quelle della flotta della generazione precedente. È una testimonianza dell’importante ruolo svolto da questi freighter nello sbloccare opportunità di mercato per i nostri air cargo operators e i loro clienti”.

“Dal lancio del programma, BSAS ha aggiunto una seconda conversion line per il 737-800BCF. Ora è uno dei cinque siti globali in tre paesi con 737-800BCF conversion capacity.

Con un consumo di carburante inferiore fino al 20%, gli operatori 737-800BCF trasportano più payload con meno carburante. La flotta 737-800BCF in servizio ha già registrato più di 70.000 voli, con un utilizzo medio di 7 ore al giorno, più del doppio dell’utilizzo tipico degli older generation freighters nella stessa categoria di dimensioni.

Il 737-800BCF è il leader di mercato con oltre 250 ordini e impegni da oltre 20 clienti”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)