Emirates potenzia i collegamenti con l’Oceano Indiano

Emirates annuncia il potenziamento dei suoi collegamenti con l’Oceano Indiano attraverso l’introduzione di un terzo volo giornaliero per una delle più popolari tra le destinazioni: le isole Mauritius. La frequenza serale aggiuntiva sarà disponibile dal 1° ottobre 2022 e aumenterà la capacità di posti da e per le Mauritius di circa il 35%.

Il nuovo volo si aggiunge ai due attuali servizi con Airbus A380 e offrirà ai clienti che viaggiano verso le Mauritius una maggiore flessibilità. Al momento di pianificare il loro viaggio, i passeggeri potranno scegliere se arrivare presso l’aeroporto internazionale Sir Seewoosagur Ramgoolam al mattino presto con il volo EK709, o a metà mattina con il volo EK 0701 oppure ancora in prima serata con il volo EK 0703.

Emirates opera attualmente 9 voli giornalieri per le Seychelles, le Mauritius e le Maldive dal suo hub principale, l’aeroporto internazionale di Dubai.

“Chi sceglierà di andare alle Mauritius potrà godere di temperature costanti tutto l’anno insieme a una serie di luoghi incantevoli in cui fare immersioni e snorkeling. Ci sono anche molte spiagge da visitare, tra cui la vivace Grand Baie nel nord e la striscia alberata di St Félix nel sud. Nel frattempo, coloro che vorranno godersi una vista mozzafiato, potranno osservare la Underwater Waterfall, ovvero la cascata subacquea, da raggiungere in elicottero. Una vista dall’alto permetterà di osservare il diverso spettro di colori dell’Oceano Indiano che danno vita a una cascata sottomarina tridimensionale.

Una vacanza alle Seychelles offre spiagge suggestive, mercati vivaci e lussureggianti montagne verdi che garantiscono una perfetta fuga invernale. Le Seychelles sono anche sede di diverse specie di animali, uccelli e piante che non possono essere trovati altrove nel mondo.

Con 1.200 isole nel raggio di 541 miglia, le Maldive sono il luogo perfetto per rilassarsi. I vacanzieri possono prendere il sole sulle spiagge bianche e fare snorkeling nel mare turchese, reso ancora più emozionante con un soggiorno in uno dei famosi bungalow sull’acqua.

La vasta rete di Emirates comprende 130 destinazioni in sei continenti. La compagnia aerea continua a dare la massima priorità ai viaggi sicuri in aereo e a terra e i clienti che viaggiano da Dubai possono anche approfittare della tecnologia contactless all’avanguardia per facilitare il loro viaggio attraverso l’aeroporto.

Emirates offre inoltre ai suoi clienti un’esperienza culinaria ineguagliabile in volo, con menù a più portate di ispirazione regionale sviluppati da un team di chef pluripremiati integrati da una vasta selezione di bevande premium. I clienti possono sedersi e rilassarsi con oltre 5.000 canali di contenuti di intrattenimento globale curati in tutti i dettagli con film, programmi TV, musica, podcast, giochi, audiolibri e altro ancora con ice, il premiato sistema di intrattenimento in volo di Emirates“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)