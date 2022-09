Avis Budget Group e ITA Airways annunciano la loro nuova partnership

Avis Budget Group, gruppo leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni di mobilità, annuncia la nuova partnership esclusiva siglata con la compagnia aerea italiana ITA Airways e il suo programma fedeltà VOLARE.

“L’accordo prevede, per i passeggeri di ITA Airways e i membri di VOLARE, dei benefit per completare il proprio viaggio all’arrivo in aeroporto con il noleggio auto con Avis, Budget o Maggiore.

La possibilità di integrare la prenotazione del volo con un noleggio auto viene presentata ai clienti di ITA Airways e del suo programma fedeltà nella pagina di conferma del biglietto aereo ed in altre fasi del processo di prenotazione sulla piattaforma online flyanddrive.it.

Inoltre, i membri del programma frequent flyer dell’aerolinea italiana, VOLARE, possono accumulare punti per ogni euro speso nel noleggio di un’auto dei brand Avis, Budget e Maggiore, sia per viaggi leisure sia business, con soglie punti variabili in base al livello fedeltà raggiunto con il programma VOLARE.

Flyanddrive.it, piattaforma di prenotazione che Avis Budget Group ha realizzato ad hoc per l’iniziativa, consente di comparare i prezzi di noleggio dei tre brand e prenotare un’auto in migliaia di location in Italia e nel mondo. Inoltre, la piattaforma offre diversi spunti per i potenziali clienti, come la registrazione al programma fedeltà AVIS Preferred per i membri VOLARE, le istruzioni per il digital check-in su QuickPass e la scelta di noleggiare vetture elettriche, in linea con la politica di sostenibilità ambientale intrapresa da ITA Airways“, afferma Avis Budget Group.

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership che ci vede al fianco della compagnia di bandiera italiana, ITA Airways. ITA ha intrapreso un percorso di innovazione e sviluppo improntato a valori che anche noi condividiamo quali la sostenibilità ambientale e sociale e questo rende il progetto ancora più significativo”, commenta Gianluca Testa, Managing Director, Southern Europe, the U.K. and European Central Operations, Avis Budget Group. “Crediamo inoltre che questa collaborazione possa essere estremamente sinergica per entrambe le aziende alla luce della capillare presenza dei brand autonoleggio del gruppo Avis Budget nei principali aeroporti italiani e nelle destinazioni internazionali, servite anche da ITA Airways”.

“In occasione del lancio della piattaforma e fino al 15 dicembre 2022, Avis offre uno sconto del 20% per i noleggi in Italia a tutti i passeggeri ITA Airways. Inoltre, in questo periodo è previsto uno sconto addizionale per tutti i membri VOLARE.

I canali di comunicazione on line dei brand Avis, Budget e Maggiore presentano già sezioni specifiche che mettono in evidenza l’iniziativa”, conclude Avis Budget Group.

(Ufficio Stampa Avis Budget Group – Photo Credits: Avis Budget Group – ITA Airways)