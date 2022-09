Gulfstream consegna il 500° aeromobile della famiglia G650

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che la 500esima Gulfstream G650 and G650ER customer delivery è stata effettuata presso la Gulfstream Appleton completions facility, Wisconsin.

“Con un’incredibile quantità di 500 aerei consegnati, una domanda persistente e una serie di riconoscimenti del settore, il G650 e il G650ER sono innegabilmente iconici”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Questa pietra miliare è una forte testimonianza dell’enorme lavoro del nostro team dedicato in Gulfstream. Come per tutti i programmi aeronautici, continuiamo a investire nel G650 e nel G650ER per garantire ai nostri clienti un miglioramento continuo in tutta la flotta in crescita”.

“La famiglia G650 offre un notevole risparmio di tempo su alcune delle high-speed routes più lunghe della business aviation. Insieme, il G650 e il G650ER hanno accumulato più di 120 city-pair world speed records, inclusi record sia polari che in direzione ovest. Nel 2014 Gulfstream ha ricevuto il prestigioso Robert J. Collier Trophy per il programma G650, un premio che riconosce i più grandi successi dell’aeronautica o dell’astronautica americana. Gulfstream ha ricevuto il trofeo per le innovazioni in termini di performance, sicurezza ed efficienza che il G650 ha apportato al settore della business aviation.

Con una capienza massima di 19 passeggeri, il G650 e il G650ER sono dotati di interni luminosi, flessibili e pluripremiati, arricchiti dai progressi tecnologici dell’esclusiva Gulfstream cabin experience, tra cui 100% fresh air, low cabin altitudes, 16 grandi finestrini panoramici e high-speed internet connectivity options, come il Viasat Ku/Ka dual-band service con velocità tra le più elevate del settore”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Dotato di due motori Rolls-Royce BR725, il G650 può volare fino a 7.000 miglia nautiche/12.964 chilometri a Mach 0,85 e 6.000 nm/11.112 km quando vola più veloce alla sua high-speed cruise di Mach 0,90. Il G650ER può volare fino a 7.500 nm/13.890 km a Mach 0,85 e 6.400 nm/11.853 km a Mach 0,90. Entrambi i velivoli sono in grado di raggiungere una maximum operating speed di Mach 0,925, presentano una maximum cruise altitude di 51.000 piedi/15.545 metri e hanno ottenuto la certificazione della Federal Aviation Administration e della European Aviation Safety Administration per steep approach landing operations.

Il G650 è stato certificato dalla FAA nel settembre 2012 e da EASA tre mesi dopo. Il G650ER è stato annunciato e certificato nel 2014″, conclude Gulfstream Aerospace.

Rolls-Royce consegna il millesimo motore BR725 a Gulfstream

Rolls-Royce ha consegnato il millesimo motore BR725 al suo cliente Gulfstream® Aerospace Corp. Il motore, sviluppato e assemblato presso il company’s business aviation headquarters in Dahlewitz, Germany, è stato spedito a Gulfstream a Savannah, Georgia, USA.

“Il motore BR725 equipaggia esclusivamente gli ultra-long-range Gulfstream G650™ e Gulfstream G650ER™ business aircraft. Dalla sua entrata in servizio nel 2012, la famiglia di aeromobili G650 si è guadagnata la reputazione di eccellente affidabilità, efficienza e velocità, il tutto combinato con un’eccezionale performance ambientale.

La famiglia di velivoli G650 con motore BR725 detiene oltre 120 world speed records, incluso quello per il volo più lontano e veloce nella storia della business aviation. Con oltre 500 aeromobili in servizio, il G650ER e il suo velivolo gemello, il G650, dimostrano di essere tra i business jet più affidabili al mondo”, afferma Rolls-Royce.

Il Dr. Dirk Geisinger, Director Business Aviation, Rolls-Royce, ha sottolineato: “Aver consegnato 1.000 motori BR725 a Gulfstream è un’altra testimonianza della nostra posizione di leader nel mercato dell’aviazione d’affari. La nostra partnership con Gulfstream, iniziata circa 60 anni fa, è un vera storia di successo e continuerà nel futuro con il Pearl 700, che equipaggia il Gulfstream G700™ e il Gulfstream G800™”.

Il Dr. Jörg Au, Chief Engineer Business Aviation, Rolls-Royce, ha aggiunto: “Il motore BR725 è l’apice dell’eccellenza ingegneristica, avendo accumulato quasi 1,5 milioni di engine flying hours negli ultimi dieci anni, stabilendo nuovi parametri di riferimento per affidabilità e performance. Il raggiungimento dell’incredibile traguardo della millesima consegna del motore è un’occasione importante sia per Rolls-Royce che per Gulfstream, e non potrei essere più orgoglioso del grande team dietro questo prodotto. Non vediamo l’ora di fornire molti altri motori a Gulfstream e di assistere i nostri clienti BR725 per i decenni a venire”.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace – Rolls-Royce – Photo Credits: Gulfstream Aerospace)