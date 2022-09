MSC svilupperà una Air Cargo Solution in risposta alla domanda del mercato

MSC Mediterranean Shipping Company SA, leader mondiale nel trasporto e nella logistica, ha iniziato a sviluppare una nuova MSC Air Cargo solution, in risposta alla domanda dei clienti e come servizio complementare alle sue container shipping solutions.

“MSC Air Cargo è in fase di sviluppo da diversi mesi e la nuova soluzione sarà disponibile dall’inizio del 2023, dopo la consegna del primo di quattro MSC-branded Boeing 777-200F aircraft che saranno operati da Atlas Air, una sussidiaria di Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.

MSC ha incaricato Jannie Davel, ex Delta Cargo, Emirates SkyCargo e DHL, di sviluppare il proiprio air cargo business e di creare il team che la implementerà”, afferma il comunicato.

Commentando la nuova iniziativa, Soren Toft, MSC Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare lo sviluppo di MSC Air Cargo e di dare il benvenuto a Jannie Davel per guidare questa nuova entusiasmante offerta per i clienti MSC. Questo è il nostro primo passo in questo mercato e prevediamo di continuare a esplorare varie strade per sviluppare l’air cargo in un modo che integri il nostro core business del container shipping”.

(Ufficio Stampa MSC Mediterranean Shipping Company – Photo Credits: MSC Mediterranean Shipping Company)