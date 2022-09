News Brevi – 28.09.2022

PROSEGUE LA PROFICUA COLLABORAZIONE TRA AERONAUTICA MILITARE E L’AEROPORTO DI TRAPANI – Si è svolta all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani, questa mattina, la cerimonia di consegna di tre targhe al 37° Stormo ed al 3° Reparto Genio dell’Aeronautica Militare per celebrare il rapporto di reciproca stima e collaborazione tra l’aeroporto civile e quello militare. Il ringraziamento nasce per il supporto alle attività dell’aviazione civile, per i lavori di ammodernamento degli impianti di volo e per la riqualificazione delle infrastrutture che l’Aeronautica Militare ha già realizzato nell’ultimo anno e per quelle di prossimo avvio. Presenti alla cerimonia il presidente di Airgest, società di gestione dello scalo trapanese, Salvatore Ombra, il direttore Michele Bufo ed i rappresentanti dell’Aeronautica Militare nelle figure del Comandante del 37º Stormo, colonnello Daniele Donati, il Comandante del 3° Reparto Genio A.M., colonnello Antonio Giura e il tenente colonnello Rocco Vernoia, Comandante del 16° Gruppo Genio Campale. L’Aeronautica Militare ha pianificato e sta eseguendo lavori di adeguamento della striscia di sicurezza della pista, di sostituzione del sistema radar e dell’ILS (Sistema di avvicinamento di precisione) e, con avvio a novembre, della sostituzione delle luci di pista con sistema luminoso a led, moderno ed energeticamente efficiente. Tali interventi fanno parte di un più vasto piano di ammodernamento e potenziamento dell’aeroporto di Trapani. Il commento del presidente di Airgest, Salvatore Ombra: “Gli interventi sono stati condivisi al fine di salvaguardare le esigenze e le misure di sicurezza per l’aviazione civile. Il ringraziamento di Airgest è dovuto per l’eccellente lavoro e la continua collaborazione dell’Aeronautica Militare che ha consentito, non solo di fare interventi mirati a soddisfare tutte le esigenze, militari e civili, ma anche di eseguirli nonostante lo svolgimento dell’intensa attività di volo estiva, in piena sicurezza e con regolarità. La coesistenza di attività aeronautiche militari e civili sull’aeroporto di Trapani è davvero un eccellente esempio di sinergia e collaborazione per un ottimale impiego di una infrastruttura pubblica”. “La giornata di oggi è la testimonianza dei sani e robusti rapporti di collaborazione tra il 37° Stormo e la società Airgest” ha affermato il comandante del 37° Stormo, colonnello Daniele Donati.

CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE: REALIZZATO IL BUS WRAPPING CELEBRATIVO – A distanza di pochi giorni dalla simbolica applicazione del primo adesivo con il logo del Centenario dell’Aeronautica Militare su un’autovettura di servizio da parte del Capo di Stato Maggiore AM, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, la brand identity dell’Arma Azzurra, in vista dell’importante ricorrenza che sarà celebrata il prossimo 28 marzo 2023, si estende anche ai bus con la presentazione di un suggestivo wrapping. Studiato ed elaborato per comunicare i valori più profondi della Forza Armata, il wrapping per i pullman rende onore al passato dell’AM, con la gloriosa storia e le pionieristiche imprese aviatorie, celebrando allo stesso tempo il presente, con il servizio alla collettività, e lo sguardo proiettato verso il futuro, per intercettare le prossime sfide tra innovazione, aerospazio e frontiere tecnologiche. La grafica scelta per gli autobus racchiude, infatti, in maniera espressiva e immediata, il concetto di continuità della storia dell’Aeronautica Militare con la rappresentazione di due aeroplani che si incrociano in volo, uno riconducibile all’epoca della costituzione della Regia Aeronautica e l’altro di ultima generazione, a significare idealmente il percorso storico della Forza Armata che, ieri come oggi, punta a nuovi e più alti orizzonti al servizio del Paese e della comunità internazionale. Un ulteriore elemento celebrativo è raffigurato dall’immagine di due piloti, il primo evidentemente del passato, l’altro invece contemporaneo, che si guardano negli occhi, in una ideale trasmissione dei medesimi valori e tradizioni che tracciano una linea di continuità che unisce questi primi 100 anni della Forza Armata. L’importanza di una livrea d’impatto per i bus dell’AM, che comprende anche il logo e il claim ufficiale, Cento anni dell’Aeronautica Militare – In volo verso il futuro, è data dal fatto che tutti i cittadini, non solamente gli appassionati del volo, possano emozionarsi e riconoscere l’impegno dell’AM a favore della collettività. I primi bus con la livrea del Centenario stanno già circolando sulle strade di Roma da qualche giorno e prossimamente saranno “visibili” anche presso le città che ospitano i principali reparti dell’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ANA: AGGIORNAMENTI ALL’INTERNATIONAL FLIGHT SCHEDULE – All Nippon Airways (ANA) sta aggiornando il suo flight schedule internazionale e ha annunciato il suo programma di volo per rotte selezionate dal 30 ottobre 2022 al 25 marzo 2023. ANA continuerà a monitorare la fattibilità dei viaggi e i requisiti, nonché le tendenze della domanda, e continuerà ad aggiungere voli in caso di ulteriore aumento della domanda. ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti con “ANA Care Promise”, la sua iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei in modo che tutti i clienti possano viaggiare in modo sicuro e confortevole. Per maggiori informazioni: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/coronavirus-travel-information/flight-information/international/.

SAAB: DIGITAL CONTROL TOWER PRESSO LA NATO AIR BASE GELENKIRCHEN – La prima digital air traffic control tower è ora attiva e operativa presso la NATO Air Base Geilenkirchen, Germania. La base è dotata di un sistema Saab r-TWR all’avanguardia. La r-TWR di Saab è la prima military digital tower solution completamente operativa nella NATO ed è certificata dalla German Military Aviation Authority (LufABw). La principale base operativa della NATO per la Boeing E-3A airborne early warning and control system fleet in Geilenkirchen, Germania, utilizzerà la Saab r-TWR in tutte le condizioni atmosferiche. La soluzione servirà una complessa base aerea militare con tipi di aeromobili che vanno dai fighter agli elicotteri. “Questa è una pietra miliare importante per Saab, che diventa operativa con la digital air traffic solution all’interno del dominio militare. La digital tower fornisce una soluzione flessibile e scalabile che si è dimostrata adatta sia per basi aeree militari che per aeroporti civili di tutte le dimensioni”, afferma Per Ahl, CEO of Saab Digital Air Traffic Solutions (SDATS). La digital tower technology consente alla base aerea di essere flessibile e di sfruttare le ultime tecnologie di controllo del traffico aereo. La soluzione consiste in un sistema ben collaudato gestito da una control room presso l’airbase. Ciò include sound reproduction, high-definition cameras montate sul mast per acquisire una vista a 360 gradi dell’aerodromo e pan-tilt-zoom cameras.

AIR CANADA ACCOGLIE CON FAVORE LA REVOCA DELLE RESATANTI RESTRIZIONI COVID-19 – Air Canada ha accolto con favore la decisione del governo canadese di revocare le restanti restrizioni COVID-19, compresi i requisiti per l’uso di maschere sugli aerei, i test e la quarantena e l’uso obbligatorio di ArriveCan a partire dal 1 ottobre, 2022. “Air Canada accoglie con favore la rimozione di queste restrizioni, riconoscendo che il trasporto aereo è sicuro e che le misure non sono giustificate dalla scienza. Crediamo che ciò faciliterà notevolmente i viaggi, aiuterà a continuare a stabilizzare il settore del trasporto aereo del Paese e sosterrà l’economia del Canada. I clienti e l’equipaggio avranno ancora la possibilità di indossare le mascherine e incoraggiamo i clienti a monitorare la propria salute per assicurarsi che si sentano bene e in forma per viaggiare”, ha affermato Craig Landry, Executive Vice-President and Chief Operating Officer at Air Canada. “Sebbene l’annuncio di oggi sia un passo positivo, esortiamo il governo a non perdere slancio. Le lezioni apprese durante la pandemia dovrebbero ora essere applicate per razionalizzare il sistema di trasporto aereo in Canada e per attuare ulteriori riforme”. “Le misure allentate annunciate dovrebbero favorire la ripresa in corso di Air Canada dal COVID. Lavorando con i nostri partner e le parti interessate del settore, stiamo tornando ai livelli di servizio pre-pandemia. Ciò include miglioramenti significativi nelle performance di puntualità rispetto all’inizio dell’estate, riduzioni significative di ritardi e cancellazioni, un daily flight completion factor ora superiore al 98%, nonché performance di gestione dei bagagli che si sono completamente ristabilite ai livelli pre-pandemia”, conclude Air Canada.

EMIRATES E DP WORLD TOUR ESTENDONO LA LORO PARTNERSHIP – DP World Tour ed Emirates hanno firmato un’estensione del loro accordo di partnership, che vedrà la compagnia aerea internazionale rimanere partner ufficiale del golf DP World Tour fino alla fine della stagione 2024. Come parte dell’accordo, Emirates beneficerà di un brand altamente visibile in 21 tornei DP World Tour e sulle piattaforme multimediali e digitali del Tour, oltre a godere dell’accesso ai servizi di ospitalità premium del Tour e alle esclusive esperienze Pro-Am. Emirates avrà anche lo status di partner ufficiale del torneo in 14 eventi del calendario DP World Tour ogni stagione. Emirates continuerà a essere partner del Tour’s Virtual Eye, un sistema grafico animato distribuito attraverso trasmissioni televisive in diretta, che fornisce posizionamento in tempo reale e informazioni sulle performance e le statistiche dei giocatori. Inoltre, una nuova sezione di contenuti Emirates Fly Better Moments presenterà momenti emozionanti dei tornei per i fan attraverso le piattaforme digitali del Tour. La partnership tra Emirates e DP World Tour risale a oltre 30 anni fa, dopo che Emirates è diventata Title Partner of the Dubai Desert Classic nel 1989. Emirates è poi divenuta partner del season ending DP World Tour Championship, Dubai nel 2009, e in seguito Official Tour Partner and Official Airline of the Tour nel 2014. Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Siamo lieti di estendere la nostra partnership con il DP World Tour. Il tour continua a crescere in importanza, attirando i migliori giocatori di golf internazionali e fornendoci una piattaforma per interagire con gli appassionati di golf su scala globale. Opportunamente, il DP World Tour Championship culmina a Dubai, portando visitatori e attenzione globale alla città natale di Emirates, che è anche cresciuta fino a diventare una delle principali destinazioni golfistiche del mondo”. Dal 2009 la compagnia aerea ha trasportato più di 600 golfisti professionisti a Dubai per giocare nel DP World Tour Championship di fine stagione, riunendo più di 200.000 appassionati di golf per assistere al torneo.

QATAR DUTY FREE NOMINATA OFFICIAL RETAIL STORE PER LA FIFA WORLD CUP QATAR 2022TM – Qatar Duty Free, sussidiaria interamente controllata da Qatar Airways, annuncia di essere stata nominata Official Retail Store per la FIFA World Cup Qatar 2022TM. Ciò include una licenza per vendere esclusivamente tutto il merchandising della FIFA World Cup Qatar 2022TM nelle fan zone e in tutti gli otto stadi che ospitano le partite in Qatar. Il Qatar Duty Free Vice President, Mr. Thabet Musleh, ha dichiarato: “L’entusiasmo cresce giorno dopo giorno e Qatar Duty Free è entusiasta di essere stata selezionata come Official Retail Store per la FIFA World Cup Qatar 2022TM. Ciò consente ai fan internazionali di ritirare i loro souvenir del torneo una volta arrivati nel paese, consentendo ai fan di godersi la Coppa del Mondo al massimo. I viaggiatori in partenza dal Qatar avranno comunque l’opportunità di visitare i nostri negozi in aeroporto, per rivivere i loro ricordi dopo la fine del torneo”. I fan potranno anche acquisire ricordi del torneo quando atterreranno all’Hamad International Airport, Official Airport of the FIFA World Cup Qatar 2022™, e in numerosi punti vendita nei centri commerciali di tutto il paese.

QATAR AIRWAYS PRIVILEGE CLUB E ALL-ACCOR LIVE LIMITLESS RAFFORZANO LA LORO PARTNERSHIP STRATEGICA – Qatar Airways Privilege Club e ALL – Accor Live Limitless annunciano il rafforzamento della loro partnership strategica, offrendo ai membri nuovi modi per accumulare punti Avios e ALL Reward. La partnership amplifica i premi per i membri di Privilege Club e ALL a livello globale, che ora possono godere del vantaggio di accumulare punti Avios e ALL Reward al loro primo soggiorno Accor idoneo o volo Qatar Airways. Dopo aver collegato gli account di iscrizione, i membri Privilege Club e ALL guadagneranno fino a 1 Avios per ogni €1 speso per soggiorni idonei presso gli hotel Accor partecipanti, oltre ai consueti punti ALL Reward. Gli hotel partecipanti includono Raffles, Fairmont, Sofitel, Rixos, SLS, 25 Hours, Movenpick, Pullman e molti altri. Allo stesso modo, i membri Privilege Club e ALL possono guadagnare in aggiunta 1 punto ALL Reward per ogni $2 spesi su voli Qatar Airways idonei, oltre ai consueti Avios. Thierry Antinori, Chief Commercial Officer, Qatar Airways, ha dichiarato: “In Privilege Club ci sforziamo costantemente di raggiungere l’eccellenza fornendo un programma fedeltà che stabilisce gli standard più elevati per i nostri membri. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo preso la decisione strategica di rafforzare la nostra partnership con Accor, ampliando i vantaggi sia per i membri Privilege Club che per i membri ALL – Accor Live Limitless. Siamo certi che godranno dei vantaggi di questo rafforzamento della partnership”.

EASA: UPDATED EASY ACCESS RULES FOR UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS – EASA ha pubblicato una nuova revisione delle Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (EAR for UAS). Gli EAR per UAS vengono visualizzati in formato pdf in una pubblicazione consolidata e di facile lettura con funzionalità avanzate di navigazione tramite link e bookmark, e sono disponibili anche come pubblicazioni dinamiche online con filtri e funzioni di ricerca, oltre che in formato xml. Poiché vengono generati attraverso la piattaforma eRules, verranno aggiornati regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto.

BOMBARDIER APRE UN NUOVO SERVICE CENTRE IN AUSTRALIA – Bombardier ha annunciato oggi l’inaugurazione del suo nuovo Melbourne Service Center presso l’Essendon Fields Airport in Melbourne, Australia. La nuova struttura è una testimonianza dell’impegno di Bombardier nei confronti del mercato australiano e costituisce un elemento chiave nel suo crescente global customer support network. A pieno regime, il nuovo OEM-operated Melbourne Service Centre aggiungerà 65 posti di lavoro nel settore aerospaziale nella comunità, inclusi più di 48 tecnici altamente qualificati, e aumenterà l’impronta del servizio clienti di Bombardier nell’Asia-Pacifico di circa 50.000 piedi quadrati. L’Australia è un mercato chiave per Bombardier, con oltre 80 aeromobili nella sua Australian business fleet. Bombardier è anche l’OEM con la maggiore percentuale di consegne in Australia, rappresentando il 31% del mercato (47% per medium and large business jets). Questa nuova struttura altamente efficiente fungerà da importante gateway per l’Asia-Pacifico, fungendo da punto focale chiave per i clienti nella regione e per le prospettive di crescita futura della flotta Bombardier. “L’aggiunta del Melbourne Service Center è l’ultimo di una serie di investimenti infrastrutturali a livello mondiale volti a migliorare la capacità del servizio clienti di Bombardier in linea con il nostro piano 2025”, ha affermato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. All’inizio di quest’anno, Bombardier ha migliorato la sua presenza nell’area Asia-Pacifico con l’apertura del nuovo Singapore Service Center. Bombardier celebrerà presto l’apertura del suo London Biggin Hill Service Centre potenziato nel Regno Unito e, entro la fine dell’anno, celebrerà l’apertura del suo nuovo Service Centre al Miami-Opa Locka Executive Airport. I clienti del nuovo Melbourne Service Center beneficeranno di una varietà di opzioni di servizio, tra cui scheduled and unscheduled maintenance, modifications, avionics installations, AOG support per la dinamica famiglia di velivoli Bombardier, incluso il nuovo Global 8000. La struttura vanta anche un deposito ricambi di 4.000 piedi quadrati.

IATA: L’INDAGINE SUI DANGEROUS GOODS EVIDENZIA LE SFIDE FUTURE – La International Air Transport Association (IATA) e Labelmaster, e Hazardous Cargo Bulletin, hanno annunciato i risultati del loro settimo Global Dangerous Goods Confidence Outlook 2022 annuale. I risultati dell’indagine hanno sottolineato la necessità di una maggiore coerenza dei processi, una maggiore automazione e dati più affidabili per facilitare il trasporto sicuro e protetto di dangerous goods (DG). “Le interruzioni globali della catena di approvvigionamento hanno esercitato ancora più pressione sui professionisti e sulle aziende responsabili della spedizione delle merci in modo sicuro e conforme. Sebbene ci siano molte aree di miglioramento nell’ultimo anno, l’indagine ha dimostrato una consapevolezza diffusa della necessità di migliorare i processi, la formazione, la tecnologia e le infrastrutture delle DG”, ha affermato Robert Finn, vicepresidente di Labelmaster. “L’industria del trasporto aereo gestisce oltre 1,25 milioni di spedizioni di DG all’anno. La crescita dell’e-commerce e la proliferazione delle batterie al litio nelle catene di approvvigionamento globali sono due indicatori che il numero di spedizioni delle DG aumenterà. Per gestirli in sicurezza, dobbiamo migliorare ulteriormente la conformità agli standard globali. Quasi tutti gli articoli possono essere spediti in sicurezza, a condizione che disponiamo di professionisti ben formati che seguano gli standard concordati a livello globale e supportati dalla giusta tecnologia e infrastruttura”, ha affermato Nick Careen, Senior Vice President Operations, Safety and Security, IATA.