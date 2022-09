Qatar Airways celebra 20 anni di attività a Milano

Si è tenuto ieri sera l’evento organizzato da Qatar Airways per celebrare i 20 anni di attività da e per Milano.

Dal 2002 la compagnia collega Milano con destinazioni in tutto il mondo attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport. I rappresentanti di Qatar Airways e i principali partner commerciali hanno celebrato questo traguardo durante il cocktail event tenutosi presso A’Riccione Terrazza 12 di Milano. Md80.it, insieme ad altri media specializzati, era tra gli invitati all’evento.

Qatar Airways ha lanciato le operazioni di volo verso l’aeroporto di Milano Malpensa il 16 giugno 2002. Inizialmente con quattro voli settimanali, la compagnia opera attualmente due frequenze giornaliere da Milano e serve sia Roma che Milano con 14 voli settimanali ciascuna. A partire da dicembre 2022 Qatar Airways aggiungerà ulteriori voli notturni da entrambi gli scali con l’obiettivo di raggiungere 17 frequenze settimanali entro marzo 2023.

Mate Hoffmann, Area Manager Southern Europe di Qatar Airways, ha dichiarato: “Sono orgoglioso per quello che Qatar Airways è riuscita a realizzare in 20 anni di attività da e per Milano. Con i nostri aerei di ultima generazione vogliamo offrire ogni giorno ai nostri passeggeri un’esperienza di volo indimenticabile, con servizi su misura e un’attenzione particolare all’eccellenza dei prodotti, dalla cucina all’intrattenimento in volo. Il nostro obiettivo è tornare alle tre frequenze giornaliere pre-pandemia tra Doha e Milano, un collegamento che ci permetterà di raggiungere, attraverso il nostro hub, le oltre 150 destinazioni incluse nel nostro network”.

Il Vice President Sales di Qatar Airways per l’Europa, Eric Odone, ha dichiarato: “La nuova riorganizzazione commerciale aiuterà a razionalizzare l’impegno di Qatar Airways in Europa. Con la nuova struttura, saremo in grado di servire al meglio la regione e di collegare l’Europa alle nostre oltre 150 destinazioni in tutto il mondo. Siamo orgogliosi degli sforzi compiuti dai vari team europei per portare a compimento questa riorganizzazione e non vediamo l’ora di continuare ad avere successo in Europa”.

Mate Hoffmann ha sottolineato inoltre che lo staff è passato da sette persone quando la rotta è stata lanciata agli oltre 100 dipendenti oggi in Italia. Notevole l’importanza che riveste Qatar Airways Cargo, ha proseguito Hoffmann, che opera un network di 70 destinazioni globali. Su Milano Malpensa la compagnia cargo opera 12 voli alla settimana.

I prossimi Campionati del Mondo di calcio, che si svolgono in Qatar, vedono Qatar Airways Official Partner della Fifa. L’intenzione del vettore è quella di sfruttare l’evento per incrementare il traffico verso Doha e richiamare l’attenzione sulla destinazione Qatar a livello globale.

Qatar Airways per l’occasione ha lanciato anche nel nostro paese la nuova campagna promozionale “Let’s fly”, che ha l’obiettivo di invitare le persone a tornare a viaggiare, mentre il mondo riapre le porte, volando con Qatar Airways per vivere un’esperienza di alto livello.

Oltre a celebrare il 20° anniversario dei voli su Milano, Qatar Airways ha condiviso la nuova riorganizzazione commerciale del Cluster europeo.

Secondo il nuovo modello, l’Europa è suddivisa in cinque regioni con un hub che serve più Paesi. L’Italia fungerà da hub per la regione dell’Europa meridionale, la quale coprirà i mercati online di Italia, Croazia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Bulgaria, Grecia, Cipro e Turchia. Tale regione, coprirà inoltre i mercati offline di Slovenia, Malta e Macedonia settentrionale. I ruoli chiave sono stati elevati per supervisionare la strategia e le priorità commerciali dell’azienda in ambito regionale, non solo a livello di Paese. Inoltre, i sales team potranno contare su un supporto aggiuntivo in diversi Paesi della regione, anziché su un singolo Paese. Questi cambiamenti miglioreranno e semplificheranno ulteriormente l’impegno di Qatar Airways a collegare l’Europa in tutto il mondo.

Con la nuova riorganizzazione, sono stati aggiunti ruoli chiave nell’Europa meridionale. Mate Hoffmann: Regional Manager Southern Europe; Sandro Magnetta: Sales Manager – Corporate Southern Europe; Angelo Bartolini: Sales Manager – Leisure Southern Europe; Mario Testa: Sales Operations Specialists Southern Europe.

(Paolo Rebosio Md80.it – Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Marcello Chiappalone – Qatar Airways)