Presidente e Direttore Generale ENAC alla 41a Assemblea ICAO: confronto sui grandi temi dell’aviazione civile ed elezione del Consiglio

Al via i lavori della 41a Assemblea Generale dell’ICAO – Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile – in corso a Montreal, dal 27 settembre al 7 ottobre 2022.

“I lavori dell’Assemblea rappresentano un momento importante per definire le priorità del settore ed eleggere i componenti del Consiglio, l’organo che decide la politica per i successivi tre anni. L’impegno dell’ENAC e dell’Italia è per la costruzione di un comparto all’avanguardia tecnologica per consegnare alle nuove generazioni un’aviazione civile green e futuribile. Si tratta della prima Assemblea post pandemia e l’impegno comune è quello di riconnettere il mondo”, commenta il Presidente ENAC Pierluigi Di Palma.

L’Assemblea Generale ICAO, organismo dell’ONU costituito da 193 Paesi membri, si riunisce una volta ogni tre anni per elaborare la politica dell’Organizzazione ed eleggere i 36 membri del Consiglio, l’organo esecutivo, suddivisi in tre fasce che, per categoria di rilevanza, rappresentano i Paesi con una significativa storia industriale aeronautica e un’incisiva politica del trasporto aereo, al quale assegnare la missione di governo per il successivo triennio.

“L’elezione dei componenti del Consiglio è un momento fondamentale: saranno loro a designare, nel prossimo novembre, il Presidente ICAO. La posizione di tutta l’Europa, rappresentata attraverso l’ECAC, è quella di confermare, come candidato unico europeo, Salvatore Sciacchitano, attuale Presidente in carica e già Vice Direttore Generale ENAC”, afferma Alessio Quaranta, Direttore Generale ENAC e Presidente ECAC European Civil Aviation Conference, organizzazione paneuropea composta da 44 Stati membri.

Numerosi gli impegni nell’agenda dei vertici ENAC per consolidare i rapporti istituzionali. Inoltre, per promuovere l’Italia e le sue eccellenze, nella serata del 28 settembre, si terrà un’iniziativa organizzata dall’ENAC e dalla Rappresentanza Permanente dell’Italia presso l’ICAO, con il supporto di numerose aziende del settore tra cui ENAV, ITA Airways, Leonardo, Aviapartner Handling, ADR (Aeroporti di Roma società di gestione degli scali di Fiumicino e Ciampino), SEA (società di gestione degli scali di Milano), SAVE (società di gestione dell’Aeroporto di Venezia), GH Italia, Levorato Mercevaggi, Bcube Air Cargo, BGY International Services.

Durante le giornate del congresso alcuni degli Stati membri organizzeranno serate di gala e ricevimenti. L’”Italian Reception” si terrà mercoledì 28 e agli invitati sarà offerto un menù italiano. Alla serata parteciperà anche Al Bano che terrà un concerto con le sue canzoni di maggiore successo.

(Ufficio Stampa ENAC)