News Brevi – 29.09.2022

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO D’URGENZA CON FALCON 50 DA BARI PALESE A MILANO LINATE – Si è concluso ieri il trasporto sanitario d’urgenza effettuato da un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, che ha volato dall’aeroporto di Bari Palese a quello di Milano Linate con a bordo una donna di 42 anni con una condizione sanitaria particolarmente compromessa. La richiesta di trasporto, come previsto in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Bari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Il Falcon 50 è decollato nel primo pomeriggio dall’aeroporto militare di Ciampino, sede del 31° Stormo, alla volta dell’aeroporto di Bari Palese. Qui la paziente è stata imbarcata sul velivolo militare che è immediatamente partito verso l’aeroporto di Milano Linate. Dopo l’atterraggio all’aeroporto lombardo, la donna è stata trasferita in ambulanza per essere ricoverata alla Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano. Missioni di questo tipo necessitano della massima tempestività. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: PRESENTATO A PALAZZO AERONAUTICA IL LIBRO “LA REGIA AERONAUTICA NEL DODECANESO” – Mercoledì 28 settembre, presso l’Auditorium “Adriano Visconti” di Palazzo Aeronautica si è svolto l’evento di presentazione del volume dal titolo “La Regia Aeronautica nel Dodecaneso” scritto dal Generale Ispettore Capo (ric) Genio Aeronautico Basilio Di Martino. A meno di un anno dal centenario della Forza Armata (28 marzo 2023), il Gen. Di Martino, che oggi ricopre l’incarico di Presidente del “Ufficio di Programma per il centenario AM”, ha realizzato quest’opera che ripercorre, non senza spirito critico, la storia della Forza Armata nel Dodecaneso nel periodo che va dal 1927 al 1943. Il volume, edito da Rivista Aeronautica e frutto di una minuziosa attività di ricerca svolta anche presso l’Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare, si inserisce nella collana editoriale del Centenario della Forza Armata che “ha inteso promuovere l’impegno di diffondere la cultura aeronautica nel Paese e all’estero, raccontando e trasmettendo i valori, la storia e le tradizioni che l’hanno accompagnata nel suo primo secolo di vita. E’ in tale contesto che si inserisce questo volume, impreziosito da inedite immagini di operazioni reali, un’opera importante che, per la prima volta, rende vivido un argomento storicamente affascinante, finora poco trattato ma di grandissimo rilievo per conoscere pagine sconosciute di ciò che fu l’impegno della Regia Aeronautica nell’Egeo”, come sottolineato nella prefazione del volume scritta dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES PORTA I ROSSONERI IN TUTTO IL MONDO PER L’AC MILAN TROPHY TOUR – Emirates si unisce agli eventi celebrativi che l’AC Milan sta organizzando per incontrare i suoi oltre 500 milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo. Il Club, infatti, ha annunciato che porterà la Coppa Campioni d’Italia 2021/22 in un tour globale per celebrare la passione verso i colori rossoneri. Il tour, che per l’occasione è stato chiamato AC Milan Trophy Tour in partnership con Emirates, ha lo scopo di organizzare una serie di eventi creati per la fanbase internazionale del Milan, rafforzando il legame tra il Club e i suoi sostenitori. Emirates, grazie a questo tour, si conferma nuovamente un grande sostenitore dello sport nonché prezioso partner dei Campioni d’Italia. Al via a ottobre, il tour farà tappa anche negli Stati Uniti e, per l’occasione, i rossoneri raggiungeranno la “Grande Mela” grazie al servizio non-stop di Emirates Milano-New York. La tappa del tour – prevista per sabato 8 ottobre presso l’esclusivo 40/40 Club di JAY-Z a Manhattan, 6 West 25th St – darà ai tifosi rossoneri (secondo Nielsen, il Milan è il club di Serie A più seguito negli Stati Uniti), la possibilità di guardare insieme ai propri idoli la partita AC Milan vs Juventus. Mentre saranno in volo verso New York, i rossoneri potranno godersi le caratteristiche e i servizi esclusivi a bordo di Emirates, tra cui ampi posti a sedere, nuovi menù creati per offrire la migliore esperienza di alta cucina in volo, con scelte vegane, “cena su richiesta” servizio in prima classe, e oltre 5.000 canali di puro intrattenimento su ice, tra cui la copertura sportiva “live”. Emirates ha una strategia di lunga data per coinvolgere e connettersi con i suoi clienti in tutto il mondo attraverso lo sport. La sua partnership con l’AC Milan ha radici solide, con la compagnia aerea che è diventata sponsor della popolare squadra di calcio italiana dal 2007. La partnership si è sviluppata ed è stata approfondita nel tempo e oggi Emirates è Institutional Top Sponsor del Milan: sulla maglia del club rossonero è, infatti, presente il logo distintivo della compagnia aerea dalla stagione 2010/2011. La sponsorizzazione di Emirates del Milan continua anche nella stagione 2022/2023 e si basa sul rapporto di successo tra i rossoneri e la compagnia aerea, che dura da oltre 15 anni. Emirates opera nel mercato italiano da 30 anni. Attualmente collega l’Italia, dagli aeroporti di Roma, Milano, Venezia e Bologna, al suo hub di Dubai, dal quale si raggiungono oltre 130 destinazioni nel mondo.

DELTA INTERROMPE LE OEPRAZIONI IN ALCUNI AEROPORTI PER L’URAGANO IAN – Dato che la sicurezza delle persone e dei clienti della compagnia aerea è una priorità assoluta, Delta sta spostando gli aerei e gli equipaggi fuori dal percorso dell’uragano Ian e offre una deroga per i clienti colpiti. Mercoledì la compagnia aerea ha anche contribuito con $250.000 alla American Red Cross per i soccorsi. I clienti Delta possono sostenere i soccorsi per le vittime dell’uragano donando tramite il Delta’s Customer Microsite, in collaborazione con la Red Cross. Delta ha sospeso le operazioni negli aeroporti sul percorso di Ian, inclusi Key West, Fort Myers, Tampa, Sarasota e Orlando, fino a quando le condizioni non consentiranno la ripresa del servizio. Delta prevede di continuare le operazioni in altri aeroporti della Florida, ma esorta i clienti a controllare attentamente lo stato del proprio volo su delta.com o sull’app Fly Delta. Alcuni voli potrebbero essere ritardati o cancellati a causa dei venti e di altre condizioni causate dall’uragano Ian. Martedì, Delta ha ampliato il fare difference waiver inizialmente emesso domenica per includere più destinazioni in Georgia, Carolina del Sud e aeroporti in tutta la Florida. L’esenzione è in vigore dal 25 al 30 settembre. In questo modo, la differenza tariffaria per i clienti verrà annullata quando il viaggio riprenotato avviene entro il 3 ottobre 2022, nella stessa cabina di servizio originariamente prenotata. Il team Delta di 80.000 persone si concentra sulla fornitura di un’esperienza affidabile e di alta qualità e sulla riduzione al minimo dei disagi quando le circostanze interrompono le operazioni programmate.

HALLOWEEN IN IRLANDA CON AER LINGUS – Aer Lingus informa: “Halloween è una festa autenticamente irlandese che risale ad oltre 2000 anni fa. Vivere i festeggiamenti nell’Isola dove questa antica celebrazione celtica affonda le sue origini è un’esperienza straordinaria che vale la pena di essere vissuta. Raggiungerla è semplice con i voli Aer Lingus per Dublino. Attualmente la compagnia offre voli a partire da 45,99 Euro per viaggiare in Irlanda dal 1°ottobre al 18 dicembre 2022. I biglietti si possono acquistare direttamente dal sito web della compagnia aerea, aerlingus.com. Tra i numerosi eventi, uno dei più celebri e più grande d’Europa è il Derry Halloween che si svolge dal 28 al 31 ottobre a Derry, nominata migliore destinazione al mondo dove festeggiare Halloween. Tra gli appuntamenti più importanti spiccano l’evento Awakening the Walled City, percorso che corre intorno alle mura della città – con numerose installazioni e esibizioni di artisti provenienti da tutto il mondo – e la più grande sfilata in costume d’Europa. A Dublino, dal 28 al 31 ottobre, il Bram Stoker Festival festeggerà Halloween celebrando il gotico ed il mistero con una ricca programmazione di eventi che toccheranno in maniera trasversale tutte le arti. Ogni notte si svolgerà lo spettacolo Borealis che creerà una visione spettacolare dell’aurora boreale nel cortile superiore del castello di Dublino per un’esperienza di luci e suoni indimenticabile”.

IATA: 2022 SAFETY CONFERENCE A DUBAI – L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che “Emerging Stronger – Safely Transforming to a More Resilient Tomorrow” sarà il tema della 2022 Safety Conference. L’evento si svolgerà dal 25 al 27 ottobre a Dubai, Emirati Arabi Uniti, con Emirates come compagnia aerea ospitante. “Gli ultimi due anni di COVID-19 hanno messo alla prova l’aviazione come mai prima d’ora. Eppure, nonostante queste pressioni, l’aviazione ha operato ai massimi livelli di sicurezza. Ora, dobbiamo assicurarci di gestire in sicurezza le sfide della ricostruzione del nostro mondo connesso in linea con il rapido ritorno della domanda, oltre a prepararci per la crescita futura. La IATA Safety Conference è il forum per discutere e discutere il percorso da seguire verso un domani ancora più sicuro”, ha affermato Nick Careen, Senior Vice President, Operations, Safety and Security, IATA. Sir Tim Clark, Presidente, Emirates Airline, terrà un discorso di apertura. “La sicurezza è fondamentale per il nostro settore e in un ambiente operativo sempre più complesso, la leadership è fondamentale per garantire che ogni anello della catena dell’aviazione sia forte e resistente al futuro. Eventi come questa conferenza forniscono una piattaforma preziosa per le parti interessate dell’aviazione per riunirsi, comunicare e cooperare su politiche e iniziative relative alla sicurezza. Non vediamo l’ora di accogliere i relatori e i delegati a Dubai per la IATA Safety Conference”, ha affermato Sir Tim Clark.

AIR ASTANA È LA MIGLIOR COMPAGNIA IN ASIA CENTRALE AGLI SKYTRAX 2022 – Air Astana, la compagnia di bandiera del Kazakistan, ha ricevuto il prestigioso premio Skytrax “Best Airline in Central Asia and CIS” per la decima volta e il premio “Best Service in Central Asia and CIS” per la prima volta. I premi sono stati presentati a tutti i vincitori durante la cerimonia degli Skytrax Awards che si è tenuta a Londra venerdì 23 settembre. Peter Foster, Presidente e CEO di Air Astana ha affermato: “Da quando è stata fondata 20 anni fa, Air Astana si è continuamente costruita una reputazione per la sicurezza, l’efficienza e l’ottimo servizio al cliente. Siamo nuovamente onorati di ricevere oggi questi premi da Skytrax che riflettono perfettamente il nostro impegno per i più alti standard di eccellenza e di riconoscimento da parte dei nostri fedeli passeggeri. In questa occasione di orgoglio, vorrei ringraziare tutti i nostri quasi 6000 dipendenti per la loro professionalità e per il loro impegno”. Edward Plaisted, CEO di Skytrax Awards, ha affermato: “Air Astana sta celebrando la sua decima vincita quest’anno. Il management e i dipendendi devono essere orgogliosi di questo successo e di aver vinto il premio come Miglior Compagnia e Miglior Servizio in Asia Centrale e CIS. Gli ultimi due anni sono stati molto sfidanti per il settore dell’aviazione e questo premio conferma l’alta qualità del servizio che Air Astana continua a fornire ai suoi clienti”. Air Astana ha ottenuto il premio “Best Airline in Central Asia and India” per la prima volta nel 2011 e un anno dopo è stata la prima compagnia aerea nel CIS e in Europa dell’Est a ricevere il premio 4-stelle Skytrax. Dal 2013 al 2015 Air Astana è stata premiata con il premio “Best Service in Central Asia and India” e nel 2021 è stata certificata da Skytrax per il COVID-19.

ICAO: GLI STATI DEL PACIFICO LANCIANO UNA NUOVA PACIFIC REGION AVIATION STRATEGY – Durante una cerimonia speciale tenutasi alla 41a Assemblea ICAO, gli Stati del Pacifico hanno lanciato ufficialmente una nuova Pacific Regional Aviation Strategy. La nuova strategia rappresenta un importante punto di svolta per la sottoregione del Pacifico e aiuterà i suoi Stati partecipanti a collaborare in modo più efficace con l’ICAO e il Pacific Aviation Safety Office (PASO) per garantire la crescita sicura, protetta e sostenibile della connettività aerea regionale e lo sviluppo socio-economico. “L’ICAO, in particolare attraverso il suo Asia Pacific Regional Office, si è attivamente impegnata con gli Stati in via di sviluppo delle piccole isole del Pacifico attraverso varie attività, che promuovono un rapporto di lavoro più stretto tra la subregione del Pacifico e l’ICAO”, ha commentato Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General. “In particolare, l’ICAO è lieta di aver avuto l’opportunità di contribuire allo sviluppo di una serie di strumenti chiave, vale a dire la Pacific Ministers Declaration e il Pacific Aviation Safety Office 10-year Pacific Regional Aviation Strategic Plan for 2022-2032”. A seguito dell’ICAO 2019 Pacific Small Islands Developing States (PSIDS) Aviation Needs Analysis, è stata sviluppata una tabella di marcia per per guidare gli sforzi dell’ICAO nella regione. Mentre i paesi continuano a lavorare per riprendersi dalla pandemia globale, l’ICAO sta concentrando i suoi sforzi sul rafforzamento delle capacità, sulle attività di supporto all’implementazione e sull’assistenza tecnica al PSIDS attraverso ICAO Implementation Packages (iPacks), oltre a missioni di assistenza tecnica in loco. In chiusura, Salazar ha sottolineato l’impegno incrollabile dell’ICAO nei confronti del PSIDS e per promuovere il raggiungimento degli obiettivi strategici globali ICAO per la crescita sostenibile dell’aviazione civile nel Pacifico.

ASSAEROPORTI E’ AL FIANCO DI AISM – All’iniziativa “La Mela di AISM” ha aderito Assaeroporti, l’associazione italiana gestori aeroporti, insieme agli aeroporti di: Alghero, Bologna, Cagliari, Crotone, Cuneo, Forlì, Genova, Lamezia Terme, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Pescara, Reggio Calabria, Salerno, Torino e Trapani. Sabato 1 e domenica 2 ottobre molte piazze si colorano di rosso, giallo e verde. Sono le mele di AISM che 14 mila volontari distribuiranno in tutta Italia. 2 milioni di gustose mele di tre qualità diverse, granny smith, golden e noared raccolte in sacchetti da 1,8 kg che si possono avere a fronte di una donazione minima di 10 euro. L’evento ritornerà in piazza anche il 4 ottobre per la giornata del Dono, festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia istituita per celebrare i valori della solidarietà e della sussidiarietà. Già da ora è possibile prenotare il proprio sacchetto di mele. Basta contattare la Sezione Provinciale AISM della propria città il cui elenco è consultabile su http://www.aism.it/mela. I fondi raccolti nelle piazze andranno a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM e a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. Attualmente sono 100 i progetti di ricerca attivi finanziari da AISM e dalla sua Fondazione e 450 i ricercatori impegnati al fianco dell’Associazione.

EMBRAER CONSEGNA I PRIMI SABER M60 RADARS ALLA BRAZILIAN ARMY – Embraer ha consegnato i primi due radar SABRE M60 2.0 all’esercito brasiliano. Oltre a questi due radar, Embraer ha annunciato un nuovo contratto che include quattro radar aggiuntivi dello stesso modello, che è stato rivelato nell’aprile di quest’anno. Il SABRE M60 è un search radar che integra un low-altitude anti-aircraft defense system per proteggere punti e aree strategiche. Il SABRE M60 può essere personalizzato per l’integrazione in qualsiasi altro air defense system, come il Brazilian Aerospace Defense System.

IATA E ITC UNISCONO LE FORZE PER L’AIR CARGO – L’International Air Transport Association (IATA) e l’International Trade Center (ITC) hanno unito le forze per migliorare l’accesso al commercio globale e a air cargo supply chain information per le imprese e i professionisti del trasporto aereo di merci. Attraverso questo accordo, ITC e IATA collegheranno le loro offerte di informazioni, compresi i dati, per espandere l’accesso alle informazioni strategiche per i professionisti dell’air cargo. Gli utenti della piattaforma multiagenzia Global Trade Helpdesk possono ora beneficiare anche della piattaforma sorgente IATA ONE con informazioni sugli spedizionieri. Gli utenti di IATA TACT Online beneficeranno della mappa di accesso al mercato di ITC e delle sue informazioni sulle restrizioni commerciali temporanee relative al conflitto Ucraina-Russia e alle misure COVID-19, nonché informazioni aggiornate sull’andamento della domanda di mercato e sulle condizioni di accesso al mercato tramite strumenti di analisi di mercato di ITC.

AIR FRANCE ACCOGLIE LA RADIO FRANCE PHILARMONIC ORCHESTRA NEI SUOI HANGAR – Il 1 ottobre 2022, Arte Concert e France Musique trasmetteranno un film speciale di Andrew Staples e Daniel Harding con il balletto di Igor Stravinsky “The Firebird” in un’ambientazione particolare. Eseguito dalla Radio France Philharmonic Orchestra, il film è stato girato il più vicino possibile a un Airbus A350 di Air France, negli hangar di manutenzione della compagnia. Per le riprese a luglio 2021, Air France ha aperto le porte dei suoi hangar a Parigi-Charles de Gaulle per catturare alcune immagini straordinarie. 80 musicisti dell’Orchestra Filarmonica di Radio France hanno preso posto intorno a uno degli aerei più moderni della flotta a lungo raggio di Air France. Sotto la direzione di Daniel Harding, rinomato direttore d’orchestra e pilota Air France sull’Airbus A320, hanno eseguito la Suite orchestrale da The Firebird, il capolavoro senza tempo di Igor Stravinsky. Il progetto è stato un’idea di Daniel Harding e del tenore Andrew Staples, che volevano portare la musica in luoghi atipici per far divertire quante più persone possibile. Ambasciatrice dell’esperienza di viaggio francese e promotrice della cultura sin dalla sua creazione, Air France ha subito sostenuto questa iniziativa insieme a Radio France, Arte, France Musique e la casa di produzione Camera Lucida. I clienti di Air France potranno presto scoprire questo film originale anche a bordo dei voli a lungo raggio della compagnia aerea.

RYANAIR CHIEDE AI GOVERNI DI REGNO UNITO, IRLANDA, ITALIA E SPAGNA DI INTERVENIRE PER PROTEGGERE I SORVOLI IN CASO DI SCIOPERO DELL’ATC FRANCESE – Ryanair oggi invita i governi di Regno Unito, Irlanda, Italia e Spagna ad agire per proteggere i propri cittadini e i sorvoli da/per i loro Paesi, evitando in tal modo che i voli vengano cancellati a causa degli scioperi dei controllori di volo francesi. Il CEO di Ryanair, Michael O’Leary, ha dichiarato: “Siamo stanchi di queste ripetute interruzioni dei voli causate da sindacati minori dei controllori di volo francesi e dalla politica del Governo francese che prevede l’utilizzo del servizio minimo per proteggere i voli francesi per i cittadini francesi interrompendo migliaia di voli che sorvolano la Francia per migliaia di cittadini dell’UE che non viaggiano da/per la Francia. La Commissione Europea continua a restare inerte mentre il mercato unico europeo per i viaggi aerei viene colpito. Se la Commissione Europea non agisce per proteggere i propri cittadini, allora devono intervenire i Governi nazionali”.