Wizz Air lancia il suo primo volo dall’Italia verso il regno dell’Arabia Saudita

Wizz Air ha inaugurato oggi il suo primo volo da Roma a Dammam.

“La nuova rotta darà un impulso alla fiorente industria del turismo sia in Italia che in Arabia Saudita, portando una nuova era di opportunità di viaggio accessibili, senza problemi e diretti a Dammam. La tratta sarà servita da voli a cadenza bisettimanale. I biglietti sono acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app mobile WIZZ.

La nuova rotta di oggi è una delle ventitré rotte verso l’Arabia Saudita annunciate di recente da Wizz Air, a conferma dell’impegno della compagnia a sostenere il settore turistico in crescita del Paese, portando oltre un milione di passeggeri nel Regno. La crescente presenza di Wizz Air è in linea con il programma Vision 2030, un obiettivo strategico e ambizioso per triplicare il traffico passeggeri in Arabia Saudita entro il 2030″, afferma Wizz Air.

Robert Carey, Presidente di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di iniziare la nostra prima rotta verso il Regno dell’Arabia Saudita. La nuova rotta a tariffe ridotte tra Roma e Dammam consentirà ai turisti e ai residenti in Italia e in Arabia Saudita di viaggiare direttamente da un punto all’altro a prezzi accessibili, rafforzando ulteriormente la connettività globale. Desideriamo ringraziare i nostri partner dell’Air Connectivity Program, il Ministero degli Affari Esteri, l’Ente del Turismo Saudita, l’Aeroporto Internazionale di Dammam e il Governo dell’Arabia Saudita per il loro continuo sostegno. Siamo impegnati a sostenere lo sviluppo del settore turistico saudita e non vediamo l’ora di espanderci ulteriormente in Arabia Saudita. Il team WIZZ non vede l’ora di accogliere i passeggeri a bordo dei nostri aerei moderni, giovani e sostenibili”.

L’Amministratore Delegato di Dammam Airports Company, Fahd bin Sulaiman Al-Harbi, ha dato il benvenuto a Wizz Air e all’inizio delle operazioni della compagnia aerea all’aeroporto internazionale King Fahd, sottolineando l’importanza di collegare il Regno con il continente europeo. Al-Harbi ha confermato che la Dammam Airports Company (DACO) continua a sviluppare nuove destinazioni per servire la popolazione della Provincia Orientale e i residenti, sottolineando che l’Aeroporto Internazionale King Fahd è pronto ad accogliere i turisti nell’ambito dei piani strategici per lo sviluppo del traffico aereo.

Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di dare il benvenuto a questa nuova rotta, frutto di una buona collaborazione con Wizz Air che sta espandendo il suo network da Roma in Medio Oriente. Si tratta di un’importante pietra miliare nello sviluppo della connettività tra l’Italia e l’Arabia Saudita, un mercato con un forte potenziale. La nuova rotta Roma-Dammam è un’opportunità interessante per incrementare il turismo tra i due Paesi e ADR si impegna a offrire la migliore qualità di servizio ai passeggeri che scelgono di volare da e per Roma”.

“Wizz Air ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con il Ministero degli Investimenti del Regno dell’Arabia Saudita nel maggio 2022.

Per garantire la massima tranquillità in questo periodo di incertezza, i passeggeri Wizz Air possono prenotare biglietti con un maggiore livello di protezione grazie a WIZZ Flex. Con WIZZ Flex, i viaggiatori Wizz Air possono cancellare il loro biglietto fino a 3 ore prima della partenza senza alcuna penale e ottenere il 100% della tariffa originale, immediatamente rimborsato in credito aereo”, conclude Wizz Air.

ROMA (FCO) – DAMMAM – Mercoledì, domenica. Lunedì, venerdì (da novembre 2022) – Dal 28 settembre 2022.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)