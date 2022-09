Quest’estate Vueling e più di 40.000 clienti hanno evitato l’emissione di 60 tonnellate di CO2

Vueling, compagnia aerea parte del Gruppo IAG, continua a promuovere l’uso di carburante sostenibile nei suoi aeromobili. A giugno, infatti, è stato integrato il servizio Avikor, grazie al quale i passeggeri possono dare un piccolo contributo su base volontaria affinché il volo venga operato con carburante sostenibile. Un’iniziativa molto apprezzata alla quale hanno deciso di contribuire più di 40.000 passeggeri, con la conseguente riduzione della quantità di emissioni di CO2.

Già solo nei primi 3 mesi del progetto, Vueling ha utilizzato più di 20 tonnellate di eco carburante, risparmiando così 60 tonnellate di CO2 totali: l’equivalente di 12 voli tra Barcellona e Palma di Maiorca.

A partire dal mese di luglio, poi, per ogni passeggero che ha deciso di aderire all’iniziativa, Vueling si è impegnata a contribuire attivamente, mettendo a disposizione la stessa quantità di carburante, raddoppiando così il contributo fornito ed evitando l’emissione di decine di tonnellate di CO2 nell’atmosfera per tutta l’estate.

Il servizio Avikor è stato lanciato da Vueling lo scorso giugno grazie all’appoggio di Exolum, azienda leader in Europa per il trasporto e lo stoccaggio dei prodotti petroliferi. In questo modo, la compagnia aerea durante il processo di acquisto dei biglietti offre la possibilità ai suoi passeggeri di dare un piccolo contributo, su base volontaria, in modo che il giorno del volo venga utilizzato il carburante sostenibile per l’aviazione (SAF).

Con un maggior uso di questo carburante, attualmente ancora in fase di sviluppo, le emissioni di CO2 in atmosfera possono essere ridotte fino all’80% rispetto all’uso del tradizionale carburante.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato, che siamo riusciti a raggiungere grazie alle nostre politiche mirate alla sostenibilità aziendale e, soprattutto, grazie ai nostri passeggeri”, ha commentato Franc Sanmartí, Government Affairs & Sustainability Director di Vueling. “Continuare a camminare insieme verso un futuro migliore è l’obiettivo che ci siamo prefissati, in quando azienda e in quanto persone”.

IAG (International Airline Group), Gruppo di cui fa parte Vueling, è pioniera in Europa per il suo impegno a operare il 10% del totale dei suoi voli con carburante sostenibile entro il 2030. Come parte di IAG, Vueling condivide la visione di guidare il settore della sostenibilità nell’ambito del trasporto aereo globale: per questo, convoglia tutte le sue energie nel programma Flightpath Net Zero, attraverso il quale ha stabilito l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di CO2 nel 2050.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)