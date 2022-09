Rolls-Royce accoglie con favore i finanziamenti UE per promuovere l’aviazione sostenibile

Rolls-Royce accoglie oggi con favore la decisione del programma Clean Aviation dell’Unione europea di procedere con oltre 700 milioni di euro di finanziamenti per 20 programmi di ricerca e innovazione nel settore dell’aviazione.

“A seguito della valutazione del primo invito a presentare proposte, una parte di questo finanziamento, subordinatamente al completamento con successo della preparazione della sovvenzione, consentirà a Rolls-Royce e ai partner di svolgere ricerche rivoluzionarie che accelereranno la propulsione sostenibile e la ricerca sulla decarbonizzazione.

Il Clean Aviation Joint Undertaking è il principale programma di ricerca e innovazione dell’Unione europea per trasformare l’aviazione verso un futuro sostenibile e climaticamente neutro. Rolls-Royce sarà partner di sei programmi, lead co-ordinator dei tre indicati di seguito:

HEAVEN – Hydrogen Engine Architecture Virtually Engineered Novelly:

Il consorzio è guidato da Rolls-Royce e comprende importanti partner accademici, di ricerca e industriali in Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. Questo progetto svilupperà in modo significativo la nostra scalable UltraFan® architecture e una suite di tecnologie per le future opportunità dell’aviazione civile e fornirà una piattaforma per Hydrogen technology and hybrid-electric technology, da incorporare opportunamente nel nostro civil aerospace portfolio.

HE-ART – Hybrid Electric propulsion system for regional AiRcrafT:

Questo consorzio composto da un team industriale, di ricerca e accademico diversificato è guidato da Rolls-Royce con partner provenienti da Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Polonia, Romania, Spagna e Regno Unito. HE-ART si concentrerà sulla dimostrazione di tecnologie abilitanti per hybridization mediante ground demonstration di un hybrid-electric thermal turboprop (e-TP), compiendo passi importanti verso un optimized hybrid propulsion system per un future regional aircraft.

CAVENDISH – Consortium for the AdVent of aero-Engine Demonstration and aircraft Integration Strategy with Hydrogen:

Guidato da Rolls-Royce, questo consorzio coinvolgerà importanti partner accademici, di ricerca e industriali provenienti da Brasile, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito. CAVENDISH integrerà liquid hydrogen systems su un moderno donor engine per i test a terra. Il progetto esplorerà anche tecnologie abilitanti alternative sotto forma di un dual fuel combustor system, di cryo-compressed tank system, e definirà i requisiti e le attività per flight demonstration”, afferma Rolls-Royce.

Alan Newby, Director of Aerospace Technology and Future Programmes, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere stati invitati a procedere alla preparazione delle sovvenzioni nell’ambito del programma Clean Aviation dell’Unione europea. Rolls-Royce è focalizzata sul progresso dei sistemi di propulsione e alimentazione sostenibili e questo si baserà sulla nostra esperienza esistente per aiutare ad accelerare le scoperte tecnologiche che potrebbero aiutare a fornire zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 e trasformare il modo in cui viaggiamo”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)