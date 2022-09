Embraer consegna il 1.700° E-Jet

Embraer ha raggiunto una nuova pietra miliare nel programma E-Jet, la consegna del 1.700esimo velivolo di produzione. L’Aircastle leased E195-E2 è stato consegnato a KLM Cityhopper durante una cerimonia presso la struttura di Embraer a São José dos Campos.

“Gli E-Jets hanno riscosso un successo globale nelle flotte di 150 compagnie aeree e società di leasing di oltre 50 paesi da quando il primo aeromobile è entrato in servizio nel 2004. L’E195-E2 fa parte di una famiglia di advanced-generation E-Jets che offre l’aereo più silenzioso, meno inquinante e più fuel-efficient nell’under 150 seat market.

L’E195-E2 è il più grande aereo commerciale di Embraer, con fino a 146 posti. La configurazione di KLM Cityhopper ha 132 posti in tre zone: Business Class, Economy Comfort ed Economy Class. La consegna di oggi è il 60° E-Jet per la compagnia aerea, che opera con una flotta mista di 47 aerei di prima generazione e 13 advanced generation E2, la più grande d’Europa. KLC ha ordinato altri 12 E195-E2, con opzioni per altri 10″, afferma Embraer.

Intervenendo alla cerimonia in Brasile, Warner Rootliep, Managing Director of KLM Cityhopper, ha sottolineato l’efficienza dell’E2 nel suo discorso: “Siamo orgogliosi che con l’ultima aggiunta alla nostra flotta di KLM Cityhopper, Embraer raggiunga questo grande traguardo, vale a dire la consegna del 1.700° aeromobile di produzione. Un grande momento per celebrare i molti anni di collaborazione tra KLM Cityhopper ed Embraer. Questo E2 ci porterà ulteriormente a diventare uno dei leader nella trasformazione dell’industria aeronautica, per diventare più sostenibili”.

Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer, ha attribuito la longevità del programma E-Jets al miglioramento continuo: “Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare i nostri velivoli, riducendo i costi operativi, estendendo gli intervalli di manutenzione e aggiungendo nuove tecnologie. Recentemente l’E2 ha anche dimostrato di poter volare con 100% SAF, il che li rende ancora più sostenibili”. Ha anche citato la leadership di KLM nel campo ambientale: “Non riesco a pensare a un cliente migliore di KLM per mostrare le caratteristiche sostenibili dell’E2”.

“L’innovativa famiglia E-Jets di Embraer continua a trasformare l’aviazione commerciale. Il programma ha registrato oltre 1.900 ordini da più di 100 clienti. Oggi 80 compagnie aeree volano con Embraer E-Jets. I versatili aeroplani volano in tutti i continenti con low-cost, regional and mainline carriers”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Claudio Capucho – Embraer)