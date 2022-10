Emirates SkyCargo e United Cargo annunciano un accordo

Emirates SkyCargo e United Cargo hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) sulla scia del nuovo e più ampio accordo commerciale storico tra due delle più grandi compagnie aeree mondiali (leggi anche qui). Questo coordinamento porterà vantaggi agli air freight customers sia di Emirates Skycargo che di United Cargo in tutto il mondo.

Il protocollo d’intesa è stato firmato all’evento World Cargo Symposium (WCS) – IATA a Londra, Regno Unito, da Nabil Sultan, Emirates Divisional Senior Vice President, Cargo e Jan Krems, President, United Cargo.

Secondo i termini del MoU, Emirates SkyCargo e United Cargo lavoreranno a stretto contatto su una serie di aspetti, tra cui expanding cargo interline options and blocked space agreements, in attesa dell’approvazione normativa. Ciò si baserà sugli esistenti cargo interline arrangements tra i due air cargo operators e offrirà ai clienti cargo l’accesso a una maggiore capacità su una rete globale combinata più ampia.

“Emirates SkyCargo si impegna a essere l’attore leader nella global air cargo industry, fornendo ai nostri clienti i più alti standard di prodotti e servizi. La cooperazione con United, che è una compagnia aerea leader a sé stante con punti di forza e una rete complementare alla nostra, ci consentirà di aggiungere valore per i nostri clienti e aiutarli a raggiungere nuovi mercati più rapidamente”, ha affermato Nabil Sultan, Emirates Divisional Senior Vice President, Cargo.

“United è lieta di collaborare con Emirates SkyCargo su questo MoU. In qualità di uno dei vettori leader a livello mondiale, Emirates SkyCargo è un attore importante nel settore e le nostre capacità supplementari ci consentono di fornire nuove offerte di servizi ai nostri clienti in tutto il mondo. Condividiamo l’impegno comune a fornire soluzioni leader del settore per i nostri clienti e non vediamo l’ora di lavorare insieme in futuro”, ha affermato Jan Krems, President, United Cargo.

United Cargo avrà accesso all’Emirates SkyCargo high frequency distribution network attraverso il belly-hold di passenger flights verso oltre 100 destinazioni globali e 11 cargo, mentre Emirates SkyCargo avrà accesso a oltre 200 città negli Stati Uniti e 300 città nei cinque continenti attraverso United Cargo.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)