Swissport continua a crescere in Italia: dal 1° ottobre al via le operazioni anche a Milano Linate

Solo 12 settimane dopo l’avvio delle attività a Roma Fiumicino (leggi anche qui), Swissport inizia ad operare a Milano Linate, aggiungendo un altro importante aeroporto alla sua rete in continuo sviluppo. Swissport fornirà servizi ai passeggeri a partire dal 1° ottobre. La società prevede di continuare a espandersi in Italia.

Swissport ha rilevato le attività di assistenza a terra dell’aeroporto di Milano Linate da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria – e dal 1° ottobre 2022 fornirà i servizi di Ground Handling dell’aeroporto, tra cui check-in, operazioni di imbarco, ospitalità nelle lounge aeroportuali e servizi lost & found.

A Milano, Swissport supporterà ITA Airways con servizi di alta qualità ed efficienza.

“Siamo onorati di servire ITA Airways anche all’aeroporto di Milano”, afferma Marina Bottelli, Direttore Generale Italia di Swissport. “Questo è un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di espansione in Italia e siamo molto contenti di dare il benvenuto a 104 ex dipendenti Alitalia. Poter contare sulla loro professionalità sarà fondamentale per il successo delle nostre operazioni a Milano Linate”.

“Il 14 luglio scorso, Swissport ha iniziato a fornire servizi di assistenza a terra presso il più grande hub italiano, Roma Fiumicino, e alla fine di agosto aveva già assistito oltre 900.000 passeggeri e gestito 7.225 voli per 42 compagnie aeree. Swissport ha esordito con successo in Italia, dimostrando da subito la propria capacità di avviare le operazioni in qualsiasi aeroporto in modo rapido e affidabile o di saper rilevare la gestione di servizi aeroportuali senza interruzioni delle attività, anche in presenza di un elevato volume di passeggeri durante la stagione estiva.

Continuare a espandersi in altri aeroporti italiani rientra nei piani di crescita di Swissport che in poco più di 25 anni ha visto l’azienda trasformarsi da piccolo operatore locale in Svizzera a leader mondiale dei servizi di trasporto aereo. Con Linate, Swissport è ora presente in 288 aeroporti di 45 Paesi in sei continenti.

Nel 2021, Swissport International AG ha fornito servizi aeroportuali a terra a circa 97 milioni di passeggeri (pre COVID 2019: 265 milioni) e ha gestito circa 5,1 milioni di tonnellate di merci cargo (2019: 4,6 milioni) in oltre 120 centri aeroportuali cargo in tutto il mondo. Molti dei suoi centri aeroportuali cargo sono stati certificati per la logistica di prodotti farmaceutici dalla CEIV Pharma della IATA e dalla MHRA britannica. La società, leader mondiale per i servizi aeroportuali a terra e per la gestione del trasporto aereo cargo, conta circa 47.000 dipendenti, è attiva in 287 aeroporti, in 45 nazioni e sei continenti (dato aggiornato al 14 luglio 2022)”, afferma Swissport.

(Ufficio Stampa Swissport – Photo Credits: Alfredo Falcone / LaPresse – Swissport)