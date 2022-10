Airbus consegna il 100° H135 in Giappone

Airbus Helicopters informa: “Dalla consegna del primo H135 del paese a Toho Air Service nell’aprile 1997 per electronic news gathering (ENG) activities, gli operatori giapponesi di tutto il paese hanno attinto all’eccellenza operativa dell’H135 di Airbus Helicopters per una varietà di missioni che spaziano dai servizi di pubblica utilità a emergency medical services, law enforcement, media broadcasting, passenger transportation, training.

Più di recente, Airbus Helicopters ha consegnato il 100° H135 giapponese a Mainichi Newspapers il 24 settembre 2022, segnando un’importante pietra miliare nel paese per questo eccezionale velivolo. Il nuovo H135 integrerà la flotta esistente di Mainichi Newspapers di tre elicotteri H135, rafforzando le loro missioni nella regione meridionale del Giappone. I quattro elicotteri H135 sono gestiti congiuntamente da Kyodo News, che copre le attività a livello nazionale”.

“L’H135 offre una grande efficienza nei consumi, consentendogli di volare più a lungo e più lontano, a vantaggio delle nostre operazioni quotidiane. Poiché è dotato di autopilot capability, riduce notevolmente il carico di lavoro dei piloti”, ha affermato Fumiya Nakamura, pilota di Mainichi Newspapers.

“La necessità del Giappone di helicopter emergency medical services (HEMS) continua a crescere, con gli operatori che fanno sempre più ricorso all’H135, particolarmente adatto. Quasi il 50% degli elicotteri operati a livello nazionale per queste missioni salvavita sono H135, a dimostrazione della sua forte capacità di sovraperformare in questo settore.

Nakanihon Air, uno dei maggiori operatori giapponesi, ha ricevuto il suo 20° H135 nel 2019. La compagnia utilizza questa flotta per svolgere emergency medical service (EMS) missions in 12 basi a livello nazionale, oltre a un press coverage aircraft”, prosegue Airbus Helicopters.

“Con missioni salvavita e operazioni 365 giorni all’anno, il velivolo deve essere pronto in qualsiasi momento. Il semplice maintenance and parts supply system dell’H135 garantisce che possa essere operato in modo affidabile”, ha affermato Tsuyoshi Shibata, Corporate Officer, Nakanihon Air. “La silenziosità e la sicurezza del Fenestron sono apprezzate anche da molti professionisti sanitari durante le operazioni di trasporto nei luoghi di emergenza”.

“Tohoku Air Service (TAS) opera con aeromobili Airbus Helicopters da quando la società è stata fondata oltre 30 anni fa. L’H135 aiuta a pattugliare le linee elettriche al fine di garantire una fornitura di elettricità stabile e affidabile.

Anche le forze dell’ordine sono un settore in cui l’H135 ha eccelso. In qualità di leader di mercato per light twin-engine helicopters, la sua struttura compatta, l’agilità e l’elevata disponibilità lo rendono un velivolo eccezionale per le operazioni di polizia. La National Police Agency of Japan impiega 14 H135 per le law enforcement operations, nonché per il trasporto di personale e VIP, il trasporto di merci, i soccorsi in caso di calamità e un’ampia area di operazioni di supporto.

A lungo salutato come un eccezionale training helicopter, l’H135 viene anche operato in Giappone per ab-initio training dalla Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF). Il JMSDF, con sede nella città di Kanoya, nella prefettura di Kagoshima, ha utilizzato 15 elicotteri H135 per l’addestramento ab-initio dal 2010, una missione rigorosa che dipende da un’altissima disponibilità.

Il TH-135 è una variante del light twin-engine EC135 T2+ di Airbus Helicopters che è stato personalizzato per JMSDF. Progettato su misura per missioni di addestramento avanzato, l’H135 è ben adattato per gli equipaggi delle forze di difesa che operano con elicotteri multiruolo o da combattimento di nuova generazione. Il Giappone è stato uno dei primi paesi asiatici ad acquisire la variante TH-135 per l’addestramento.

Dal 2016, JMSDF ha anche beneficiato di HCare per la fornitura affidabile di parti e la gestione della manutenzione, aiutando l’agenzia a controllare in modo efficiente i costi, semplificare i suoi requisiti operativi e migliorare la disponibilità degli aeromobili. Grazie a ciò, JMSDF è ora in grado di mantenere il programma di addestramento dei piloti con una maggiore disponibilità della flotta rispetto a prima”, prosegue il costruttore.

“Airbus Helicopters guida il Japanese civil and parapublic market con una quota di mercato superiore al 50%, servendo oltre 100 operatori. In Giappone, gli operatori H135 beneficiano del supporto di formazione offerto dal Kobe-based H135 full flight simulator centre di Airbus Helicopters.

Oggi 100 elicotteri H135 volano in Giappone. A livello globale, Airbus ha consegnato più di 1.375 H135 a circa 300 clienti, in 64 paesi con oltre 6 milioni di ore di volo totali della flotta”, conclude Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus Helicopters – Photo Credits: Frederic Tatin – Airbus Helicopters)