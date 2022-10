News Brevi – 01.10.2022

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO AL VERTICE DEL 15° STORMO – Si è svolta, giovedì 29 settembre, presso l’aeroporto militare “Urbano Mancini” di Cervia (RA), sede del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, la cerimonia del cambio di comando, tra il Comandante uscente, Colonnello Pilota Giacomo Zanetti ed il Comandante subentrante, Colonnello Pilota Andrea Giuseppe Savina. L’evento è stato presieduto dal Comandante delle Forze di Mobilità e Supporto (CFMS), Generale di Divisione Aerea Enrico Degni, alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose, delle associazioni combattentistiche e d’arma presenti sul territorio, dei rappresentanti della pubblica informazione e di tutto il personale del Reparto. La cerimonia è iniziata con l’ingresso della bandiera di guerra del 15° Stormo sul luogo dell’evento, impreziosita dalle sue decorazioni, compresa la Medaglia d’Argento al Valore Aeronautico conferita nel 2021 per l’impegno operativo del Reparto durante la fase critica della pandemia. Durante il suo intervento il Colonnello Giacomo Zanetti, Comandante uscente, ha inizialmente ringraziato gli ospiti per la loro presenza, segno tangibile dell’imprescindibile legame dello Stormo con le istituzioni del territorio romagnolo. Il Colonnello Zanetti, rivolgendo un reverente saluto alla gloriosa bandiera del Reparto, intrisa dei più nobili valori, quali lo spirito di sacrificio e la fedeltà, ha indirizzato il pensiero ai caduti del 15° Stormo, in particolare agli Angeli del S.A.R. e ai suoi familiari, sottolineando il patrimonio di valori che hanno lasciato e il dovere di custodirne sempre memoria. Il Comandante uscente, si è poi rivolto a tutto il personale del 15° Stormo, che con più di 1300 tra uomini e donne, dislocati sull’intero territorio nazionale, garantisce l’operatività del Reparto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al servizio del Paese e per la salvaguardia della vita umana. Dopo il passaggio di consegne, avvenuto con lo scambio della bandiera di guerra del 15° Stormo e della formula di riconoscimento, il Colonnello Savina, ha preso la parola, ringraziando gli ospiti della gentile presenza. I principali compiti che caratterizzano il 15° Stormo sono di condurre missioni per il recupero degli equipaggi in difficoltà sia in tempo di pace (S.A.R. – Search & Rescue, ossia Ricerca e soccorso) che in tempo di crisi, nonchè in operazioni fuori dai confini nazionali. La qualità dell’addestramento degli equipaggi, le caratteristiche tecnologiche degli elicotteri in dotazione, nonché l’impiego di apparecchiature e tecniche speciali, lo elevano ad una componente d’eccellenza nel proprio settore (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBALTIC VINCE IL PREMIO COME “BEST AIRLINE IN EASTERN EUROPE” AGLI SKYTRAX AWARDS 2022 – Il 23 settembre 2022 in occasione degli Skytrax Awards 2022, airBaltic ha ricevuto il premio come Best Airline in Eastern Europe. Il presidente e CEO di airBaltic Martin Gauss ha commentato: “Noi a airBaltic lavoriamo costantemente per il miglioramento e l’innovazione. C’è un’incredibile motivazione, impegno e passione nel team airBaltic verso qualsiasi cosa che facciamo. Sono orgoglioso ed onorato di ricevere questo premio oggi per conto del team e di vedere che il nostro lavoro e i nostri sforzi sono riconosciuti su scala internazionale”. I voli airBaltic collegano l’Italia e Riga e, con comode connessioni, portano in tutti i paesi Baltici verso Tallin, Vilnius e Palanga. Per i viaggi di gruppo la compagnia ricorda che è disponibile il servizio “Meet & Greet” per i gruppi prenotati con airBaltic e che hanno un volo in connessione a Riga (RIX). Lo staff dell’aeroporto incontrerà i passeggeri al gate degli arrivi e li accompagnerà fino al gate della partenza del nuovo volo.

TOTO WOLFF DIVENTA WORLDWIDE BRAND AMBASSADOR DI BOMBARDIER – Bombardier ha presentato Toto Wolff come worldwide brand ambassador. “Per molti anni Toto si è rivolto ai jet Bombardier per viaggiare in modo rapido, efficiente e senza intoppi tra impegni di lavoro e sport motoristici in tutto il mondo. Con questa lunga esperienza in mano, Toto supporterà Bombardier attraverso una serie di attività”, afferma Bombardier. “Toto è un leader e un imprenditore visionario che incarna lo spirito di innovazione, eccellenza, performance e competitività che sono diventati tutti sinonimi dei business jet Bombardier in tutto il mondo”, ha affermato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “Siamo particolarmente orgogliosi che l’occhio perspicace e la mentalità orientata alla qualità di Toto lo hanno portato ad approfondire i suoi legami con Bombardier attraverso questo accordo. Non vediamo l’ora di mostrare le nostre capacità e continuare a promuovere il brand Bombardier in tutto il mondo”. “Come full-range Bombardier customer da oltre 15 anni, a partire dalle serie Learjet e Challenger fino alla Global 6000, apprezzo e ammiro l’eccezionale livello di qualità e l’innovazione incessante che Bombardier rappresenta”, ha affermato Toto Wolff. “Bombardier condivide la mia spinta per le alte performance, spesso facilitandole, e non vedo l’ora di attingere alle mie esperienze rappresentando questo fantastico brand in tutto il mondo”. “Toto supporterà i Challenger and Global business jet products, tra cui l’ultimo Challenger 3500 super midsize jet dal design sostenibile e il performance leading Global 8000, nonché iniziative innovative, come il progetto di ricerca EcoJet di Bombardier, recentemente presentato. Toto metterà anche in evidenza il service center network in espansione di Bombardier”, conclude Bombadier.

DELTA COMPLETA UN’ALTRA FASE DEL PROGETTO DELTA SKY WAY A LAX – Delta Air Lines e Los Angeles World Airports (LAWA) hanno completato un’altra importante fase di Delta Sky Way a LAX: la nuova T3 facility, con nove nuovi gate e spaziose aree, aprirà ai clienti il 5 ottobre. “Continuiamo a migliorare il percorso del cliente a Los Angeles, fidelizzandolo attraverso un’infrastruttura all’avanguardia, solide offerte di rete, tecnologia innovativa e, naturalmente, il nostro pluripremiato servizio clienti”, ha affermato Scott Santoro, Vice President of Global Sales. “LAX è uno degli hub più importanti di Delta e ci impegniamo a fornire ai clienti l’esperienza premium che meritano”. Il completamento di questa ultima fase del progetto pluriennale di trasformazione del terminal, un investimento congiunto di 2,3 miliardi di dollari, segue l’apertura il 20 aprile della hall check-in centralizzata della struttura, del checkpoint di sicurezza ampliato e dell’area ritiro bagagli, nonché di un Delta Sky Club di prim’ordine, uno dei più grandi di Delta. Quando il progetto Delta Sky Way a LAX sarà terminato nel 2023, i Terminal 2 e 3 saranno un complesso consolidato di 1,2 milioni di piedi quadrati, all’avanguardia, con 27 gate, dotato di un quick airside connector al Tom Bradley International Terminal, eliminando la necessità di autobus tra i terminal.

LA PARTNERSHIP TRA DELTA A LATAM RICEVE L’APPROVAZIONE – Delta Air Lines e LATAM Group lavoreranno a stretto contatto per creare la principale partnership aerea tra Stati Uniti/Canada e Sud America (Brasile, Cile, Colombia, Paraguay, Perù e Uruguay) e collegare le Americhe al mondo come mai prima d’ora con l’accesso verso più di 300 destinazioni, dopo che il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha concesso l’approvazione finale alla loro Joint Venture. Una volta implementata, l’approvazione consente a Delta e LATAM Airlines Group, LATAM Airlines Brasil, LATAM Airlines Colombia, LATAM Airlines Perù e LATAM Airlines Paraguay di iniziare il lavoro per sbloccare nuovi vantaggi per clienti e cargo, inclusi servizi migliorati e offerte di rotte ampliate, che si aggiungeranno alle rotte in codeshare e ai reciproci vantaggi di fidelizzazione già in essere. Maggiori dettagli sui vantaggi della partnership saranno condivisi nei prossimi mesi. “La partnership di Delta con LATAM aiuterà a far crescere il mercato tra il Nord e il Sud America e fornirà vantaggi significativi e tanto necessari per i clienti, ci congratuliamo con il DOT per questa approvazione finale”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “Ora lavoreremo con LATAM per trasformare l’esperienza di viaggio per i nostri clienti e creare nuove opportunità per i nostri dipendenti”. “L’approvazione da parte del DOT darà luogo all’inizio del lavoro con Delta per offrire maggiori vantaggi ai clienti LATAM e Delta, come collegamenti più veloci e l’accumulo congiunto di miglia nei programmi frequent flyer, tra molti altri. Sono sicuro che, nel tempo, saremo in grado di offrire i migliori collegamenti, incorporando al contempo una visione sostenibile del futuro”, ha affermato Roberto Alvo, CEO di LATAM Airlines Group. Delta e LATAM hanno annunciato nel 2019 la partnership, con l’obiettivo di espandere in modo significativo le scelte di viaggio in Nord e Sud America e offrire un’esperienza cliente leader del settore. Nel 2020 Delta e LATAM hanno introdotto i loro primi servizi di codeshare in Sud America e nel 2021 hanno ampliato i servizi di codeshare a 20 rotte USA-Sud America, oltre ai collegamenti a un’ampia gamma di destinazioni domestiche e regionali dai loro hub di Atlanta, New York, Los Angeles, Santiago, Lima, Bogotà e San Paolo, migliorando la connettività tra le due regioni.

ICAO: NOVE STATI OTTENGONO IL RICONOSCIMENTO DELL’ICAO COUNCIL PRESIDENT – Durante la cerimonia di apertura della 41a Assemblea ICAO questa settimana, il presidente del Consiglio ICAO Salvatore Sciacchitano ha riconosciuto i progressi significativi di nove Stati nel miglioramento dei safety and security oversight systems, assegnando loro i Council President Certificates. Questi certificati vengono assegnati sulla base dei risultati degli ICAO Universal Safety and Security Oversight Audit Programmes, che riguardano l’efficace attuazione degli standard ICAO e delle pratiche raccomandate (SARP) in queste aree. Alla cerimonia di quest’anno, l’ICAO ha presentato a Etiopia, Figi, Ungheria, Slovenia e Ucraina certificati per i loro safety progress, mentre Serbia e Tunisia sono state riconosciute per i loro risultati in materia di aviation security. La Costa d’Avorio ha ricevuto certificati per i suoi progressi sia in aviation safety che in aviation security. Il Presidente del Consiglio ha anche colto l’occasione per riconoscere l’eccezionale livello di effettiva attuazione da parte della Nigeria degli ICAO safety and security standards, uno dei più alti al mondo, che riflette l’iniziativa “No Country Left Behind” dell’organizzazione. Sebbene normalmente siano emessi annualmente, la presentazione di questi certificati è stata interrotta, insieme al resto dell’aviazione globale, a causa della pandemia. La cerimonia del 2022 ha quindi rappresentato il ripristino di questo importante programma di riconoscimento globale.

IATA: STATEMENT SULLA 41° ASSEMBLEA ICAO – IATA comunica: “L’International Air Transport Association desidera commentare questa importante discussione sulla decarbonizzazione dell’aviazione. L’accordo di questa Assemblea sotto la guida dell’ICAO su un obiettivo ambizioso a lungo termine è fondamentale. I nostri membri si impegnano a raggiungere net zero entro il 2050. Essere concentrati sullo stesso obiettivo consentirà agli stati di supportare meglio questa sfida del settore. IATA sostiene fortemente CORSIA. Non è un segreto, tuttavia, che la linea di base proposta non sia quella che avremmo voluto. Ma comprendiamo l’importanza fondamentale di avere il mondo unito in accordo. Questo accordo consolida CORSIA come l’unica misura economica per gestire l’impronta di carbonio dell’aviazione internazionale. Ci aspettiamo che tutti gli stati onorino, sostengano e difendano CORSIA. La sua integrità deve essere protetta da tasse aggiuntive, schemi regionali duplicati o misure simili che continuiamo a vedere introdotte. Questi minano CORSIA e i nostri sforzi collettivi per la decarbonizzazione. L’uso più efficace delle scarse risorse finanziarie delle compagnie aeree per la decarbonizzazione è sui SAF. Ma le forniture sono scarse e i prezzi rimangono alti. Tenendo presente LTAG, gli sforzi statali dovrebbero ora concentrarsi sui modi per incentivare un aumento della capacità di produzione dei SAF e quindi ridurne i costi”.

DELTA FERMA LE OPERAZIONI IN DIVERSI AEROPORTI A CAUSA DELL’URAGANO IAN – Delta ha sospeso le operazioni in diversi aeroporti in Florida, Georgia e Carolina del Sud mentre l’uragano Ian si dirige verso un secondo landfall. Nel frattempo, Delta ha anche contribuito con 250.000 dollari alla American Red Cross per i soccorsi. I clienti Delta possono sostenere i soccorsi per le vittime dell’uragano donando tramite il Delta’s Customer Microsite, in collaborazione con la Red Cross. Delta sta monitorando da vicino le condizioni e riprenderà le operazioni nelle località interessate solo quando sarà sicuro farlo. I clienti sono invitati a controllare attentamente lo stato del proprio volo su delta.com o sull’app Fly Delta. Durante questa settimana, Delta ha ampliato il fare difference waiver inizialmente emesso domenica per includere più destinazioni in Georgia e Carolina del Sud. L’esenzione è in vigore dal 25 al 30 settembre. Con ciò, la differenza tariffaria per i clienti verrà esclusa quando si verifica una nuova prenotazione entro e non oltre il 6 ottobre 2022, nella stessa cabina di servizio originariamente prenotata. Tutte le 80.000 persone Delta sono concentrate sulla fornitura di un’esperienza affidabile e di alta qualità e sulla riduzione al minimo dei disagi quando le circostanze interrompono le operazioni programmate.

CONDOR RIPRENDE I VOLI PER ZANZIBAR, MOMBASA E CAPE TOWN. NUOVO SERVIZIO PER PRENOTARE LE CAPPELLIERE – Condor ha ripreso i collegamenti con Zanzibar e Mombasa. Anche Città del Capo in Sud Africa tornerà sul programma dei voli da martedì 4 ottobre 2022. Le tre destinazioni sono state volate l’ultima volta all’inizio del 2020. Condor porterà nuovamente i viaggiatori da Francoforte a Zanzibar il venerdì e la domenica, proseguendo per Mombasa. Cape Town sarà servita direttamente da Francoforte il martedì, giovedì e sabato nell’orario invernale. Oltre all’Africa, ora vengono nuovamente raggiunte destinazioni nell’Oceano Indiano. Condor ora porta i suoi ospiti alle Seychelles ogni venerdì e alle Maldive il lunedì, mercoledì e sabato, nell’orario invernale. Inoltre, su voli selezionati, i passeggeri Condor in Economy Class hanno ora la possibilità di prenotare la propria cappelliera. A partire da 9,99 euro, questo garantisce spazio sufficiente per il bagaglio a mano incluso nella tariffa prenotata. Il servizio sarà inizialmente disponibile sui voli a lungo raggio operati con A330-200 di Condor. Ciò si applicherà alle partenze dal 1° novembre 2022. Ralf Teckentrup, CEO di Condor: “Molti viaggiatori conoscono questa situazione: sei seduto al gate, inizia l’imbarco e ti chiedi se il tuo bagaglio a mano troverà ancora posto nella cappelliera. Ora gli ospiti Condor possono rilassarsi e prenotare semplicemente il proprio bagagliaio online in anticipo, idealmente direttamente in combinazione con un posto a sedere. Questo rende il volo ancora più rilassato”. La prenotazione può essere effettuata fino a 48 ore prima della partenza prevista su www.condor.com e fino a tre ore prima della partenza al check-in online. È possibile prenotare un bagagliaio per passeggero. A bordo, i vani bagagli prenotati in questo modo sono contrassegnati di conseguenza. Inoltre, per il settimo anno consecutivo, Condor sostiene FlyPink, l’iniziativa globale dell’industria aeronautica che aiuta le organizzazioni di tutto il mondo a ricercare e curare il cancro al seno. I dipendenti Condor possono acquistare accessori con il design FlyPink. I membri dell’equipaggio possono indossarli sulle loro uniformi in ottobre. “FlyPink contribuisce in modo decisivo a garantire che il cancro al seno come malattia rimanga presente nella percezione pubblica. Sarei quindi lieto se molti membri dell’equipaggio sostenessero ancora una volta attivamente questa campagna”, afferma Christian Schmitt, COO di Condor.