Austrian Airlines estende i collegamenti da Berlino

Nel 2023 winter flight schedule, Austrian Airlines amplia la sua offerta di voli da e per Berlino e serve per la prima volta la rotta Berlino-Innsbruck con un volo settimanale. Dal 28 gennaio al 25 febbraio, Austrian Airlines trasporterà passeggeri dalla capitale tedesca alla città tirolese ogni sabato.

Con questo nuovo collegamento Lufthansa Group migliora il network portfolio di Innsbruck, aggiungendosi alle rotte esistenti per Vienna, Francoforte, Amburgo, Stoccolma e Copenhagen. In totale le compagnie aeree di Lufthansa Group voleranno a Innsbruck fino a 48 volte a settimana durante l’alta stagione sciistica, rafforzando ulteriormente il mercato del turismo interno.

“Con questo servizio stagionale, stiamo aggiornando il nostro programma di volo per Berlino. I nostri passeggeri esperti di sport invernali apprezzeranno la comodità di un collegamento diretto con il Tirolo. Austrian Airlines e Lufthansa Group contribuiscono in modo significativo a rafforzare il traffico turistico nella regione con quasi 50 voli settimanali per Innsbruck”, afferma Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines.

La rotta Vienna-Berlino sarà inoltre ampliata con un volo aggiuntivo il sabato nel periodo. Ciò andrà a vantaggio non solo dei turisti che viaggiano verso Vienna o Berlino, ma anche ai numerosi passeggeri in trasferimento che viaggiano via Vienna come comodo hub per il loro volo di proseguimento.

I nuovi collegamenti da Berlino nel dettaglio (28 gennaio 2023 – 25 febbraio 2023):

Berlino – Innsbruck OS281 Sabato 12:10 – 13:35

Innsbruck – Berlino OS282 Sabato 15:05 – 16:30

Vienna – Berlino OS225 Sabato 10:05 – 11:20

Berlino – Vienna OS232 Sabato 17:15 – 18:30

I nuovi voli sono ora prenotabili su austrian.com.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)