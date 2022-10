WestJet amplia la flotta ordinando fino a 64 Boeing 737-10

Boeing e WestJet hanno annunciato oggi che la compagnia aerea sta rafforzando il suo impegno nei confronti della famiglia 737 MAX con un ordine per 42 737-10 e opzioni per altri 22 aerei.

“Con l’efficienza nei consumi e l’affidabilità leader del settore, il 737-10 consentirà al vettore canadese di intraprendere un’ambiziosa espansione della rete e raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità a lungo termine”, afferma Boeing.

“Il 737-10 cambierà le regole del gioco, con uno dei costi per posto più bassi tra gli aerei di fascia media. Ciò favorirà il nostro posizionamento a basso costo e la convenienza per i canadesi”, ha affermato Alexis von Hoensbroech, WestJet Group chief executive officer. “Inoltre, con il suo minor consumo di carburante e le emissioni ridotte, il 737-10 migliorerà ulteriormente l’impronta ambientale della nostra flotta”.

Da quando ha lanciato la sua attività con tre 737 nel 1996, WestJet ha ampliato la sua flotta Boeing a più di 100 aeroplani, tra cui il 737-8 e il 787 Dreamliner. Compreso il 737-10, il vettore con base a Calgary ha più di 60 ordini fermi per la famiglia 737 MAX.

“Il 737-10 fornirà a WestJet una capacità aggiuntiva e un’efficienza senza rivali man mano che la compagnia aerea espande la sua rete di destinazioni in tutto il Canada e in tutto il mondo”, ha affermato Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Siamo orgogliosi che WestJet veda il valore della famiglia 737 MAX e stia aggiungendo il 737-10 per completare il 737-8 per capacità, flessibilità e sostenibilità migliorate”.

“Ogni 737-10 ridurrà le emissioni di CO2 di milioni di libbre all’anno rispetto agli aeroplani che sostituisce, consentendo una maggiore sostenibilità. Essendo il jet a corridoio singolo più grande ed efficiente di Boeing, il 737-10 può ospitare fino a 230 passeggeri con un range di 3.100 miglia nautiche. WestJet ha anche più di 15 737-8 in servizio, che trasportano 178 passeggeri con un range fino a 3.500 miglia nautiche. Insieme, i due modelli miglioreranno le performance ambientali della compagnia aerea per i viaggi aerei a corto e medio raggio.

Con l’espansione della sua flotta 737 MAX, l’ordine di WestJet supporta la crescita dell’industria aeronautica in Canada. Il paese ospita una delle più grandi international supply bases di Boeing, con oltre 550 fornitori e partner. Boeing attualmente contribuisce ogni anno al Canada con circa 5,3 miliardi di dollari canadesi in benefici economici, sostenendo oltre 20.000 posti di lavoro. Il Boeing’s Winnipeg fabrication site costruisce componenti compositi per il 737 MAX e altri modelli Boeing“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)