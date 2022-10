VRM Switzerland: primo EASA qualified Airbus H125 virtual reality flight training device in Germania

Dopo la Svizzera e la Norvegia, la Germania è il terzo paese a ricevere un EASA qualified Airbus H125 FTD Level 3, presso Meravo Helicopters. Il virtual reality based device, utilizzato per professional pilot training and checking, è sviluppato e realizzato da VRM Switzerland. Come già in altri paesi, ciò consente di eseguire licence and proficiency checks in un ambiente realistico, per migliorare la sicurezza del volo.

“Una volta che Meravo ha deciso di investire in un concetto orientato al futuro, l’implementazione è stata eseguita in stretta collaborazione con la Flight Simulation Training Device Organisation (FSTDO) di VRM Switzerland. Le aziende hanno pianificato la costruzione di una sala moderna, che rappresenta un centro di simulazione all’avanguardia presso la base di Meravo.

L’intero processo di qualificazione è stato preso in carico dal team FSTDO. Questo ha il grande vantaggio che gli operatori non devono acquisire il complesso know-how per qualificare ed operare un FSTD ai sensi del regolamento EASA“, afferma VRM Switzerland.

“Siamo orgogliosi di offrire agli operatori di elicotteri e alle scuole di volo un servizio che ci permette di mettere in funzione in breve tempo un simulatore qualificato. È sempre una collaborazione arricchente realizzare i progetti con gli specialisti di elicotteri”, afferma Fabi Riesen, CEO di VRM Switzerland.

Il Training Device consente ai piloti H125 di ricevere crediti per CPL, type ratings, nonché licence and operator proficiency checks.

“A differenza del vero elicottero, le procedure di emergenza possono essere eseguite in modo realistico sul dispositivo approvato da Airbus. Questo completamente senza alcun rischio, in un ambiente di apprendimento ottimale, più efficiente in termini di costi e persino rispettoso dell’ambiente”, commenta Fabi Riesen.

Questo in aggiunta a una pianificazione indipendente dalle condizioni meteorologiche e diurne.

“Il VR Training Device, con 360° 3D panoramic view e highly dynamic motion system, consente di eseguire realistic scenario-based trainings, per migliorare in modo specifico le competenze dei piloti. Poiché i clienti di VRM Switzerland traggono sempre vantaggio dagli ultimi sviluppi, Meravo riceve anche il demonstration and upset recovery module implementato di recente. I training per la prevenzione e il recovery da inadvertent instrumental meteorological conditions (IIMC) e una vortex ring state recovery lesson completano le applicazioni”, prosegue VRM Switzerland.

“Tutti gli esperti di aviazione confermano i vantaggi della nostra soluzione di addestramento per migliorare la sicurezza del volo, se i piloti si addestrano sul device”, assicura Fabi Riesen.

VRM Switzerland a Dübendorf, Svizzera, è il principale produttore di VR helicopter simulators nel mondo.

(Ufficio Stampa VRM Switzerland – Photo Credits: VRM Switzerland – Meravo)