Delta e LATAM ottengono il via libera per lo sviluppo di un network senza precedenti che colleghi le Americhe

Delta Air Lines e il Gruppo LATAM lavoreranno a stretto contatto per creare la principale partnership aerea tra gli Stati Uniti/Canada e il Sud America (Brasile, Cile, Colombia, Paraguay, Perù e Uruguay) e collegare le Americhe al resto del mondo come mai prima d’ora era stato fatto, consentendo l’accesso a più di 300 destinazioni, dopo che il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha fornito l’approvazione finale alla loro joint venture.

Una volta attuata, la partnership consentirà a Delta e a LATAM Airlines Group, LATAM Airlines Brasil, LATAM Airlines Colombia, LATAM Airlines Perù e LATAM Airlines Paraguay di iniziare a delineare i nuovi vantaggi per i clienti e per il cargo – tra cui un servizio migliorato e un’offerta di rotte più ampia – che si aggiungeranno alle rotte in codeshare e ai vantaggi di fedeltà esistenti di entrambe le compagnie. Maggiori dettagli sui vantaggi della partnership saranno condivisi nei prossimi mesi.

“La partnership di Delta con LATAM contribuirà a far crescere il mercato tra il Nord e il Sud America e fornirà vantaggi significativi e necessari ai clienti, e ci congratuliamo con il DOT per l’approvazione finale”, ha dichiarato Ed Bastian, amministratore delegato di Delta. “Ora potremo lavorare con LATAM per trasformare l’esperienza di viaggio dei nostri clienti condivisi e creare nuove opportunità per i nostri dipendenti”.

“L’approvazione da parte del DOT darà il via alla collaborazione con Delta per offrire maggiori e migliori vantaggi ai clienti di LATAM e Delta, come collegamenti più veloci e l’accumulo congiunto di miglia nei programmi frequent flyer, oltre a molti altri. Sono sicuro che, nel tempo, saremo in grado di offrire i migliori collegamenti, incorporando una visione sostenibile del futuro”, ha dichiarato Roberto Alvo, CEO di LATAM Airlines Group.

Delta e LATAM hanno annunciato nel 2019 che avrebbero costituito la principale partnership aerea in tutte le Americhe, con l’obiettivo di ampliare significativamente le scelte di viaggio in Nord e Sud America e di offrire un’esperienza cliente leader del settore. Da allora, i partner hanno raggiunto una serie di traguardi che includono l’accumulo/riscatto reciproco di miglia frequent flyer, vantaggi reciproci per i frequent flyer d’élite, terminali condivisi in aeroporti come New York JFK, San Paolo del Brasile e Santiago del Cile e l’accesso reciproco a 53 lounge Delta Sky Club negli Stati Uniti e a cinque lounge LATAM in Sud America, tra cui il nuovo Sky Club di Delta a Los Angeles e la nuova LATAM Lounge Santiago del Cile, la più grande lounge per i clienti in Sud America.

Nel 2020 Delta e LATAM hanno introdotto i primi servizi di codeshare in Sud America e nel 2021 hanno ampliato i servizi di codeshare a 20 rotte tra gli Stati Uniti e il Sud America, oltre a collegamenti con un’ampia gamma di destinazioni nazionali e regionali dai loro hub di Atlanta, New York, Los Angeles, Santiago, Lima, Bogotà e San Paolo, migliorando la connettività tra le due regioni.

La joint venture tra Delta e LATAM riunisce due marchi leader a livello mondiale impegnati nell’innovazione, nel miglioramento continuo dell’esperienza del cliente, nella diversità, nell’equità, nell’inclusione e nella cura dell’ambiente. Durante la pandemia, le compagnie aeree non hanno mai vacillato sul loro approccio orientato al cliente e hanno attuato misure di salute e sicurezza per mantenere i loro dipendenti e clienti al sicuro, offrendo anche politiche di viaggio flessibili. Delta e LATAM si impegnano a portare avanti i loro obiettivi verso un futuro più sostenibile.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)