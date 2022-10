News Brevi – 03.10.2022

AERONAUTICA MILITARE: INTERVENTO DI SOCCORSO PER ELICOTTERO DELL’82° CENTRO C/SAR – Nel primo pomeriggio di ieri, poco prima delle 14:00, un equipaggio dell’82° Centro Combat Search and Rescue (C.S.A.R.) dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto militare di Trapani per prestare soccorso ad una donna rimasta ferita durante un’escursione presso Cala dei Sogni, vicino a Castellammare del Golfo (TP). L’equipaggio dell’Aeronautica Militare, in servizio di prontezza SAR con elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di decollo immediato dalla sala operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), che aveva a sua volta ricevuto la richiesta di un assetto da parte del CNSAS. L’aeromobile si è dapprima diretto a Castellammare del Golfo per imbarcare un team del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), per poi dirigersi verso la zona da cui era provenuta la richiesta di soccorso. Dopo poco più di mezz’ora dall’attivazione della missione, l’elicottero era già sul posto e dopo aver calato con il verricello l’aerosoccorritore e i due operatori del C.N.S.A.S., si è proceduto ad assicurare su una barella e a recuperare la donna, una turista americana rimasta ferita in un tratto particolarmente impegnativo del sentiero, per poi trasportarla in volo presso lo stesso campo di Castellammare del Golfo per il successivo trasferimento in ambulanza al più vicino ospedale. Concluso il soccorso, l’equipaggio militare ha fatto rientro alla base militare di Trapani, dove ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso. L’ 82° Centro Combat Search and Rescue è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche difficili (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

TECNAM ANNUNCIA IL NUOVO P2012 STOL – Tecnam ha annunciato l’introduzione del nuovo P2012 STOL, dedicato alle operazioni Short Take Off and Landing (STOL), specificamente progettato per operare negli aeroporti commerciali più esigenti del mondo. “Rispondendo alle esigenze di una nicchia di mercato rimasta non sviluppata e non supportata per decenni, Tecnam sta ancora una volta fornendo una soluzione a quegli operatori che cercano per la propria attività un aeromobile moderno, spazioso, confortevole, sicuro ma elegante, con eccezionali capacità STOL. Il P2012 STOL è l’unico twin piston con Short Take-Off Landing capabilities, conforme agli ultimi certification amendments. Offre un 3.680 kg / 8.113 lb Maximum Gross Weight, garantendo al contempo un design moderno, cabina ampia e confortevole e 11 posti. Il P2012 STOL, sviluppato dal Tecnam Research and Development team, è disponibile in passenger and multi-mission configurations (combi, cargo, air ambulance). Completamente intercambiabile, l’11-seat, twin-engine, fixed gear, unpressuried Tecnam può essere convertito rapidamente e facilmente da un 9-passenger carrier in uno special-purpose aircraft e viceversa. Le caratteristiche principali del velivolo sono: two flight deck, nine passenger single seat; two six cylinders, turbocharged, piston engines; Single Pilot certified in VFR and IFR; PBN certified for GPS approaches; No type rating issue/renewal required; Easy maintenance”, afferma Tecnam. Dopo il completamento con successo della campagna preliminare di test di volo con il P2012 STOL all’inizio del 2022, il velivolo è entrato nella sua configurazione finale per passare alla fase di certificazione nel 2023. “Per decenni, il mercato degli aeromobili STOL è rimasto sottosviluppato e non supportato, lasciando agli operatori pochissime opzioni per supportare ed espandere le loro operazioni. La risposta di Tecnam per soddisfare le esigenze di queste aziende è un aeromobile moderno che risponde alle esigenze attuali con una soluzione innovativa”, ha affermato Giovanni Pascale, Tecnam’s Managing Director.

DP WORLD TOUR ED EMIRATES FIRMANO IL RINNOVO DELLA PARTNERSHIP – Il DP World Tour ed Emirates hanno firmato il rinnovo del loro accordo di partnership che vedrà la compagnia aerea internazionale rimanere al fianco del DP World Tour del golf in qualità di partner ufficiale fino alla fine della stagione 2024. Come parte dell’accordo, il marchio Emirates sarà ben visibile nei 21 tornei DP World Tour e in tutte le piattaforme multimediali e digitali del Tour. La compagnia aerea avrà inoltre accesso ai servizi di ospitalità premium del Tour e alle esclusive esperienze Pro-Am. Emirates avrà anche lo status di partner ufficiale del torneo in 14 eventi del calendario del DP World Tour e continuerà a essere partner del Tour’s Virtual Eye, un sistema grafico animato distribuito attraverso trasmissioni televisive in diretta, che fornisce posizionamento in tempo reale e informazioni sulle prestazioni e le statistiche dei giocatori. Inoltre, verrà attivata la piattaforma Emirates Fly Better Moments in cui i fan potranno rivivere i momenti più emozionanti dei tornei attraverso le piattaforme digitali del Tour. In Italia, Emirates è tra gli sponsor ufficiali del DS Automobiles Italian Open 2022, che si è tenuto dal 15 settembre al 18 settembre, presso il Marco Simone Golf & Country Club e che ha visto sfidarsi sul campo 19 giocatori italiani. Nel nostro Paese, Emirates ha inoltre degli accordi di partnership di lunga data con diverse squadre nelle più svariate discipline sportive. La compagnia aerea dal 2007 è sponsor dell’AC Milan, una tra le più popolari squadre del campionato di calcio italiano ed è diventata Istitutional Top Sponsor, con la presenza – per la prima volta nella stagione 2010/2011 – del logo della compagnia aerea sulla maglia del club. Emirates è inoltre partner dei tornei di tennis ATP e WTA tra cui i famosi Internazionali BNL d’Italia (Italian Open) e le finali Nitto ATP, che si sono disputate a Torino e vi saranno ospitate fino al 2025.

AIR CANADA LANCIA NUOVE ROTTE TRANSFRONTALIERE NON-STOP – Air Canada ha annunciato nuovi voli transfrontalieri giornalieri tra Halifax e Newark e tra Vancouver e Houston. Le rotte per tutto l’anno inizieranno a dicembre e collegheranno questi principali mercati urbani, oltre a fornire facili collegamenti attraverso le reti globali di Air Canada e del suo partner United Airlines. “Con queste nuove rotte da Halifax e Vancouver, Air Canada soddisfa la domanda in questi importanti mercati e rafforza la nostra partnership transfrontaliera con United Airlines, per consolidare la nostra leadership nel mercato Canada-USA”, ha affermato Mark Galardo, Senior Vice President, Network Planning and Revenue Management at Air Canada. “Queste rotte offriranno ai clienti dell’Atlantico e del Canada occidentale opzioni più convenienti per volare negli Stati Uniti. Rafforzeranno i già forti collegamenti tra Atlantic Canada e New York, mentre per i clienti in Western Canada forniranno più opzioni per raggiungere destinazioni in America Latina e nei Caraibi attraverso l’hub United Airlines di Houston. Faciliteranno inoltre molti nuovi collegamenti one-stop dagli Stati Uniti all’ampia rete domestica e globale di Air Canada”. Air Canada è il vettore straniero con il maggior numero di voli verso gli Stati Uniti. Comprese queste nuove rotte, la rete statunitense di Air Canada supererà del 6% la sua capacità pre-pandemia del 2019 per la stagione estiva 2023. La compagnia serve 51 aeroporti statunitensi. La nuova year-round Halifax-Newark route di Air Canada inizierà il 16 dicembre 2022. Opererà tutti i giorni con un Q400 di Air Canada Express in una configurazione di cabina all-Economy. La nuova rotta Vancouver-Houston, aperta tutto l’anno, inizierà il 16 dicembre 2022. Sarà operata quotidianamente con un Airbus A220 di Air Canada, che offre cabine Business ed Economy.

GENOVA CITY AIRPORT INTRODUCE NELLA SUA FLOTTA TRE CITROEN AMI 100% ELETTRICHE – Nuovo passo avanti nella sostenibilità per il Genova City Airport, che introduce nella sua flotta tre Citroën AMI 100% elettriche. I mezzi sono già operativi e vengono impiegati nelle attività sul piazzale dello scalo. “Nell’ambito della strategia di decarbonizzazione della propria flotta di mezzi motorizzati operanti all’interno delle infrastrutture aeroportuali, il Genova City Airport ha trovato in Citroën Ami 100% electric la risposta ideale alle proprie esigenze di mobilità sul piazzale dell’aeroporto. La sua autonomia fino a 75 km è più che sufficiente per coprire numerose giornate di utilizzo. La sua batteria da 5,5 KWh che alimenta il motore elettrico da 6 KW ha un processo di ricarica estremamente semplice che si completa in sole tre ore da una normale presa di corrente da 220 V, per essere pronta per il successivo utilizzo. La sua velocità fino a 45 km/h è perfettamente adeguata ai limiti da rispettare sul piazzale aeroportuale”, afferma Genova City Airport. Marco Bresciani, Responsabile Gestione Aeroportuale del Genova City Airport: “Siamo particolarmente contenti di questa iniziativa che è in linea con il nostro programma di elettrificazione dei nostri mezzi operativi, avviato già da qualche anno. Citroën Ami ha tutte le caratteristiche necessarie per soddisfare le nostre esigenze di mobilità. Inserendo tre esemplari all’interno del nostro parco veicoli, possiamo svolgere con estrema efficienza tutte le nostre attività quotidiane sui piazzali dell’aeroporto e nel contempo contribuire alla tutela dell’ambiente”.

L’ANA GREEN JET INIZIERA’ IL SERVIZIO A OTTOBRE – All Nippon Airways (ANA) inizierà il servizio con il suo ANA Green Jet, l’aereo speciale sviluppato per sensibilizzare e promuovere pratiche sostenibili e ridurre le emissioni di CO2. Il nuovo velivolo entrerà in servizio a partire dal volo Tokyo Haneda-San Francisco il 5 ottobre 2022. “Il nostro obiettivo è creare una società più sostenibile, aiutando le nostre comunità locali e migliorando il valore aziendale. Abbiamo dedicato questo aereo per aiutare a promuovere questi sforzi”, ha affermato Shinichi Inoue, ANA President and CEO. “Utilizzando i progressi tecnologici attualmente disponibili e investendo in nuove soluzioni, ANA sta lavorando duramente per creare un’operazione sicura, efficiente e sostenibile”. L’ANA Green Jet avrà una livrea speciale per l’iniziativa ANA Future Promise (AFP), iniziata nel 2021 e che comprende le attività del Gruppo ANA nelle environmental, social responsibility and governance areas. Un totale di 2 aeromobili con livrea speciale entreranno in servizio: l’aereo per le rotte internazionali (JA871A) entrerà in servizio questo mese e l’aereo per le rotte domestiche (JA874A) inizierà ad operare a novembre. Il velivolo sarà caratterizzato da un materiale speciale sviluppato da Nikon Corporation, che dovrebbe avere uno “shark skin effect” con la sua trama a coste. ANA studierà la diminuzione della resistenza dell’aria e la riduzione delle emissioni di CO2 dell’aeromobile, nonché la durata e la tecnologia del materiale. I sedili dell’ANA Green Jet saranno caratterizzati da speciali fodere per poggiatesta in pelle vegana sviluppate da Toray Industries, Inc. e dalla Aomori Prefecture-based venture company appcycle, Inc. Introdurrà inoltre speciali in-flight lighting colors and background music che evocano la ricchezza della natura. Nel tentativo di ridurre lo smaltimento delle risorse, il Gruppo ANA ha lanciato uno schema di riciclaggio insieme a Sojitz Pla-Net Corporation, la prima nel suo genere nel settore dei trasporti in Giappone. Il plastic film usato sarà riciclato e utilizzato in prodotti di plastica utilizzati da ANA. Il Gruppo ANA lancerà un programma dedicato allo sviluppo di prodotti riciclati utilizzando parti di aeromobili, uniformi, ecc. in cui l’intero gruppo coopererà alla creazione di un programma che incoraggerà anche la partecipazione dei clienti.

BOEING DONA 2 MILIONI DI DOLLARI PER I SOCCORSI NELLE ZONE COLPITE DALL’URAGANO IAN – Boeing sta impegnando 2 milioni di dollari per assistere nel ripristino di emergenza e nelle operazioni di soccorso all’indomani dell’uragano Ian. Ciò include una donazione di $750.000 alla Volunteer Florida Foundation, l’agenzia statale per il volontariato che gestisce direttamente il Florida Disaster Relief fund. “La distruzione lasciata sulla scia dell’uragano Ian è devastante e straziante. I nostri pensieri vanno ai nostri colleghi e a tutti coloro che sono stati colpiti dalle tempeste”, ha affermato David Calhoun, presidente e CEO di Boeing. “Boeing e i nostri compagni di team sono pronti a sostenere il popolo della Florida e speriamo che questa assistenza aiuterà le missioni di ricerca e soccorso in corso, oltre a portare un po’ di sollievo a coloro che stanno soffrendo”. Nell’impegno di 2 milioni di dollari da parte di Boeing e del Boeing Charitable Trust è inclusa una sovvenzione di 200.000 dollari alla American Red Cross per i centri di evacuazione in tutto lo stato. Gli oltre 1 milione di dollari rimanenti finanzieranno ulteriori organizzazioni per aiutare le comunità della Florida colpite con esigenze a breve e lungo termine. Oltre agli investimenti aziendali, i dipendenti Boeing donano alle loro comunità locali partecipando a programmi di volontariato. Gli sforzi di recupero e soccorso in Florida sono in linea con il continuo impegno di Boeing nei confronti delle comunità in cui l’azienda è presente. Boeing impiega più di 2.730 persone in Florida.

EMIRATES CELEBRA LE ICONE DEL NOSTRO TEMPO SU ICE INFLIGHT ENTERTAINMENT – Onorando le figure iconiche che hanno plasmato sia la cultura che la storia nel corso del 20° secolo, i passeggeri Emirates possono ora guardare una serie di acclamati documentari e film con la defunta Queen Elizabeth II, Elvis Presley e i Beatles, sul pluripremiato ice inflight entertainment system questo ottobre. Celebrando il suo 17° anno come ‘World’s Best Inflight Entertainment’ agli Skytrax World Airline Awards, la ice line-up include novità esclusive come Elizabeth: A Portrait in Parts, un toccante tributo che traccia la straordinaria vita della regina Elisabetta II. I passeggeri possono anche godersi il film del 2022 acclamato dalla critica su Elvis, un dramma musicale biografico diretto da Baz Luhrmann, che è già stato un enorme successo al botteghino. Gli appassionati di musica possono impegnarsi in un’esplorazione di una delle band più influenti del mondo, i Beatles, in un nuovo documentario, ‘The Beatles and India’. Gli appassionati di azione potranno godere di un nuovo documentario intitolato ‘Val’, che esamina la vita e la carriera della star di Hollywood Val Kilmer, oltre al film Top Gun Maverick del 2022 che ha sbancato al botteghino e l’originale Top Gun (1986) con l’attore, entrambi disponibili su ice. I film più visti su ice quest’anno includono Spider-Man: No Way Home, l’ultimo film di James Bond No Time to Die e King Richard con Will Smith. I film per famiglie e bambini più popolari includono Boss Baby: Family Business, Encanto e Sing 2. Emirates aggiorna continuamente i suoi contenuti a bordo, aggiungendo ogni mese centinaia di film, programmi TV, podcast e canali musicali alla sua vasta libreria di intrattenimento. I passeggeri che si godono un volo Emirates possono accedere a una libreria di intrattenimento di livello mondiale con oltre 45 film vincitori dell’Academy Award®, 5.000 canali di intrattenimento on demand, oltre 1.500 film e 1.500 ore di TV, oltre a musica, podcast e audiolibri in 40 lingue, 5 canali di TV in diretta tra cui notizie da BBC, CNN e Sky News Arabia e due canali con copertura sportiva in diretta: Sport 24 e Sport 24 Extra.

L’ICAO ACCOGLIE CON FAVORE I CONTRIBUTI DELLA REPUBBLICA DI COREA – Apprezzando la necessità crescente dell’ICAO di sostenere contributi volontari da parte dei suoi Stati membri, al di là dei loro contributi come Stati firmatari della Convenzione di Chicago, il Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) of the Republic of Korea ha formalizzato due nuovi Memorandum of Understanding (MOUs) con l’Organizzazione oggi. I nuovi accordi sono stati firmati congiuntamente dal ministro coreano del MOLIT Won Hee-ryong e dal segretario generale ICAO Juan Carlos Salazar, durante una cerimonia speciale a margine della 41a Assemblea ICAO. Il primo dei due MOU prescrive la partecipazione di MOLIT al contributo del nuovo Transformational Fund dell’ICAO, che ha lo scopo di supportare l’Organizzazione nell’aumentare la sua efficienza ed efficacia complessiva, anche attraverso la prevista trasformazione digitale di tutti gli aspetti del suo lavoro, attività e operazioni, come dettagliato nell’ICAO 2023-2025 Business Plan. Il secondo MOU conferma il supporto di accoglienza e le relative disposizioni per il 2° Global Implementation Support Symposium (GISS) dell’ICAO, che si terrà a Seoul dal 29 maggio al 2 giugno 2023. Le attività di supporto all’implementazione ICAO coprono l’intera gamma dei suoi programmi di assistenza e cooperazione tecnica per il rafforzamento delle capacità nazionali ed è visto come un aspetto sempre più fondamentale della missione e del ruolo dell’Organizzazione per il prossimo decennio.