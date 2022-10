Air France è stata nominata ‘Europe’s Leading Airline’ per la sua Economy Class ai World Travel Awards

Il 1° ottobre 2022, in occasione della 29a cerimonia dei World Travel Awards a Maiorca, Air France ha ricevuto il premio come ‘Europe’s Leading Airline’ per la sua long-haul Economy Class.

“Questo premio riconosce il nostro continuo spostamento verso l’alto. Nella cabina Economy a lungo raggio offriamo ai nostri clienti posti ai più alti standard del settore, un sistema di intrattenimento a bordo ricco e variegato e un’offerta di catering in stile francese, con champagne per tutti. Sugli short and medium-haul flights, il nostro nuovo Airbus A220 offre interni della cabina ridisegnati con sedili Economy più comodi e snack e bevande dolci o salati. I voli Air France offrono anche una connessione Wi-Fi con free message pass. Ma è soprattutto l’Air France Staff, sia a terra che a bordo, che fa la differenza, fornendo ai nostri clienti un servizio clienti ottimale e che ci ha permesso di vincere questo premio oggi”, ha affermato Fabien Pelous, SVP Customer Experience at Air France.

Air France è arrivata seconda anche nelle “European airline 2022”, “La Première” and “Business” categories.

“La nuova cabina Economy a lungo raggio di Air France, che verrà gradualmente lanciata su 12 Boeing 777-300, offre un posto con i più alti standard di comfort sul mercato. A bordo ogni passeggero ha un sedile largo 43 cm, una reclinazione del sedile di 119 gradi e 79 cm di spazio per le gambe. Lo schienale del sedile è progettato ergonomicamente e offre un supporto laterale migliorato. Uno schermo ad alta definizione 4K da 13,3 pollici con Bluetooth offre oltre 1.000 ore di intrattenimento, inclusa un’ampia e variegata selezione per i giovani viaggiatori. Sono inoltre disponibili una porta USB A e una connessione Wi-Fi che include un free message pass.

In termini di ristorazione a bordo, Air France si impegna a offrire un menu in stile francese con certificazione Nutri-Score A o B, composto da un antipasto, un piatto caldo, un formaggio e un dessert. È disponibile anche un’opzione vegetariana. Entro la fine dell’anno, tutti i pasti serviti a bordo dei voli in partenza da Parigi saranno composti al 100% da carne, latticini e prodotti a base di uova francesi, nonché da pesce proveniente da una pesca sostenibile. Infine, i menù per bambini e neonati saranno realizzati esclusivamente con prodotti di provenienza biologica. Sui voli a corto e medio raggio è disponibile un’offerta ristorazione anche in cabina Economy”, afferma Air France.

“L’annuale cerimonia World Travel Awards è un evento prestigioso che premia gli attori dei settori dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità. I premi, riconosciuti come un marchio di eccellenza nel settore, si basano su un voto ad ampio raggio da parte di clienti ed esperti del settore turistico. Sono stati espressi oltre 2,3 milioni di voti per i premi del 2022″, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)