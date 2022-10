News Brevi – 04.10.2022

AERONAUTICA MILITARE: TERMINATA L’ESERCITAZIONE DART 2022 – Dal 26 al 30 settembre, presso il 3° Stormo di Villafranca di Verona, si è svolta l’esercitazione internazionale Disabled Aircraft Recovery Training (DART) 2022, organizzata sotto l’egida dell’European Air Transport Command (EATC) di Eindhoven con la partecipazione di circa 80 militari provenienti dalle forze aeree di Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna ovvero le nazioni che aderiscono al citato comando multinazionale europeo. Per l’Aeronautica Militare – che partecipa all’iniziativa EATC dal 2014 e ha ospitato per la quarta volta tale evento sempre sulla base di Villafranca – oltre al personale del 3° Stormo erano presenti anche specialisti provenienti dal 6°, 15°, 51° Stormo e dalla 46ª Brigata Aerea. Lo scenario dell’esercitazione ha simulato l’allestimento di quattro aree, definite Station, ciascuna delle quali ha riprodotto la scena post-incidente occorso a un velivolo militare, prevedendo l’intervento di un team internazionale di personale altamente specializzato nell’impiego di attrezzature peculiari, che consentono il sollevamento e il trasporto di velivoli o parti di esso in sicurezza. Organizzati in sei team, i partecipanti hanno operato sui velivoli da caccia AMX e Tornado, su un bimotore G222, su un elicottero AB212, e su parti disassemblate di un MB326, applicando le tecniche, tattiche e procedure per la condotta di operazioni di Aircraft Recovery. Posto alle dipendenze del Servizio dei Supporti del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, il 3° Stormo contribuisce alla formazione e divulgazione delle dottrine e procedure elaborate da EATC. A tale riguardo, oltre all’esercitazione DART (Disabled Aircraft Recovery Training), la base di Villafranca ospita periodicamente il Combined Air Terminal Training (CATT) ovvero un corso di alta specializzazione sulle attività di Safety & Security applicate alle Air Terminal Operations (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

4 STORMO: IN VOLO L’ING. AEROSPAZIALE DELL’ESA ACCOMAZZO – E’ il Capo Missione Interplanetaria dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) – Head of the Solar and Planetry Missions Division ESA, l’ingegnere Andrea Accomazzo, l’ospite speciale che il 4° Stormo Caccia di Grosseto ha avuto modo di far volare su un Eurofighter biposto in occasione di un volo addestrativo pre-pianificato. Per l’ingegnere Accomazzo è un ritorno alle origini. Finito il liceo infatti ha frequentato l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA) come pilota del corso Leone IV. Per riuscire però a realizzare il proprio sogno di lavorare con lo Spazio, a quel tempo dovette lasciare la divisa e fare altre scelte che lo hanno portato ad avere oggi un curriculum letteralmente costellato da successi. E’ stato infatti il capo della missione Rosetta che ha portato un lander sul nucleo della Cometa 67/P e nel 2014 è stato anche nominato scienziato dell’anno dalla rivista Nature. L’Ingegnere Accomazzo ha commentato sul suo profilo Twitter l’esperienza del volo sull’Eurofighter ringraziando l’Aeronautica Militare “[…] per questa eccezionale opportunità, ma soprattutto grazie per la formazione che mi hai dato negli anni in Accademia, essenziale nella mia avventura in ESA”. Ha poi concluso sottolineando di essere “Orgoglioso di sentirmi parte della famiglia”. Il volo con l’Eurofighter del 4° Stormo vuole sottolineare lo stretto legame esistente tra l’Aeronautica Militare e lo Spazio nonché l’importanza dei rapporti che si creano con i propri colleghi nonostante la vita a volte porti a seguire strade differenti ma sempre nel condiviso segno dell’eccellenza. Il 4° Stormo dipende dal Comando Squadra Aerea per il tramite del Comando Forze da Combattimento. Nello specifico il Reparto è impegnato nel Servizio di allarme, 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, attraverso l’impiego del velivolo Eurofighter. Il 4° Stormo si occupa inoltre di assicurare la conversione operativa dei piloti della Forza Armata da impiegare nella linea Eurofighter F-2000 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL TRAFFICO DI RYANAIR A SETTEMBRE 2022 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di settembre 2022. A settembre Ryanair Group ha trasportato 15,9 milioni di passeggeri (settembre 2021: 10,6 milioni, +49%), con un load factor del 94% (81% a settembre 2021). Ryanair ha operato oltre 88.500 voli a settembre. Il dato rolling sui 12 mesi a settembre 2022 si attesta a 153 milioni di passeggeri (49,5 milioni a settembre 2021, +209%), con un load factor del 90% (77% a settembre 2021).

AEROPORTO DI VENEZIA: BOLLETTINO SUI DATI DI TRAFFICO E SERVIZI – Gruppo SAVE informa: “Prosegue la comunicazione settimanale del Gruppo SAVE relativa ai dati di traffico e all’andamento dei servizi all’aeroporto di Venezia, finalizzata a un dialogo continuativo con l’utenza e gli stakeholder dello scalo. Nella settimana dal 26 settembre al 2 ottobre, il Marco Polo ha gestito 240.915 passeggeri, che corrispondono all’88,5% del volume gestito nello stesso periodo del 2019. I voli complessivi tra arrivi e partenze sono stati 1.703, di cui l’1,7% è stato cancellato, in particolare come conseguenza dello sciopero nazionale del trasporto aereo del 1^ ottobre che ha comportato la preventiva cancellazione di alcuni voli. Al netto dello sciopero, che non ha comunque determinato disservizi allo scalo, le cancellazioni si sarebbero limitate allo 0,07% del totale. Il tempo medio di attesa ai varchi di sicurezza è stato di 11’03”, in linea con i tempi altrettanto contenuti delle settimane precedenti. I tempi medi di riconsegna bagagli sono stati 23 minuti per la consegna del primo bagaglio, 36 minuti per l’ultimo. Il volume di bagagli disguidati, vale a dire spediti in ritardo da altri scali o erroneamente inviati al Marco Polo, è stato pari a 689 colli, in decremento del 26,5% rispetto ai 938 accolti nella settimana precedente. Lo scalo ha riavviato alla giusta destinazione 777 bagagli, attualmente sono 275 i colli disguidati in giacenza, 24,2% in meno rispetto ai 363 della settimana precedente”.

SWISS: CAMBIAMENTI NELLA CORPORATE COMMUNICATIONS UNIT – Dopo oltre 11 anni nella funzione di Head of Corporate Communications di Swiss International Air Lines (SWISS), Daniel Bärlocher lascerà la compagnia per intraprendere una nuova strada al di fuori dell’airline sector. “Tra i numerosi successi ottenuti durante il suo mandato in SWISS, Daniel Bärlocher ha riallineato la Corporate Communications unit della compagnia e ha adottato un newsroom approach per la pianificazione e la direzione delle comunicazioni. Daniel Bärlocher ha svolto un ruolo particolarmente importante nella ristrutturazione e trasformazione di SWISS in risposta alla pandemia COVID. Attraverso vari eventi e il suo posizionamento premium, ha anche contribuito a generare rapporti positivi consistenti e diffusi su SWISS che si estendono ben oltre i confini della Svizzera. Anche la digitalizzazione è stata rafforzata sotto la sua guida, sia nei canali di comunicazione interna di SWISS che sul fronte dell’editoria aziendale, dove le due precedenti riviste di bordo cartacee sono state trasformate in un’interessante piattaforma digitale che sarà lanciata a breve”, afferma SWISS. “A nome del nostro Board of Directors e del nostro Management Board, desidero porgere a Daniel Bärlocher i miei più sentiti ringraziamenti per il suo grande impegno, i suoi consigli sempre professionali e i suoi molti anni di servizio”, afferma Dieter Vranckx, CEO di SWISS. “Gli auguriamo tutto il meglio e ogni ulteriore successo”. Verrà avviata la ricerca di una soluzione successiva.

F.A. – FORLI AIRPORT SARA’ PRESENTE AL TTG INCONTRI DI RIMINI – Anche questo anno Forlì Airport sarà presente in qualità di espositore al TTG Travel Experience, evento che coinvolge tutto il mondo dell’ospitalità in programma al Quartiere Fieristico di Rimini dal 12 al 14 ottobre. Si tratta di un’occasione fondamentale di confronto con i professionisti del settore che arriveranno in Romagna da tutto il mondo sulle tematiche attuali e future legate al mondo dei viaggi e dell’aviazione. F.A. incontrerà ospiti ed addetti ai lavori presso il proprio stand (Pad. A1 – Stand 90) e presenterà i nuovi progetti sui quali sta lavorando anticipando così alcune delle destinazioni che saranno servite in partenza da Forlì a partire dalla prossima stagione estiva 2023. Inoltre, nell’ambito della rassegna TTG Incontri, Forlì Airport organizza giovedì 13 ottobre dalle ore 13 (presso Italy Arena, Padiglione A5) un incontro di approfondimento dal titolo “Aeroporti italiani in cerca di vettori: un paradosso nazionale“.

AIR CANADA: NUOVO RICONOSCIMENTO PER AEROPLAN – Il programma fedeltà Aeroplan di Air Canada è stato premiato come Best Earning and Redemption Ability (Americas) in un sondaggio sui frequent flyer globali ai Frequent Traveller (FT) People’s Awards, che celebra l’eccellenza nel programmi fedeltà a livello globale. Il premio riconosce l’ampio programma di ricompense di Aeroplan e segue la scia del riconoscimento Best Redemption Ability ai 2022 Freddie Awards. Il programma Aeroplan trasformato, rilanciato a novembre 2020, è progettato per mettere l’esperienza dei membri al primo posto. Inoltre, i membri Aeroplan possono aiutare i bambini malati a viaggiare in aereo per ricevere cure mediche essenziali. Nel 2021, l’Aeroplan Points Matching Week ha supportato 337 voli, ovvero quasi un bambino al giorno. Fino al 9 ottobre, i membri che donano punti Aeroplan all’Air Canada Foundation Hospital Transportation Program raddoppieranno l’impatto del loro contributo poiché il valore dei punti donati sarà abbinato, fino a 500.000 punti, da Aeroplan.

BRITISH AIRWAYS ANNUNCIA LA BRITISH RED CROSS COME SUO UK CRISIS PARTNER – British Airways ha annunciato una partnership triennale con la British Red Cross nell’ambito del programma BA Better World Community Fund, a sostegno delle comunità di tutto il Regno Unito. L’investimento di British Airways aiuterà la British Red Cross a raggiungere le persone in tempi di crisi, da incidenti locali su piccola scala a disastri nazionali, fornendo assistenza psicologica e pratica alle persone colpite. La partnership fornirà all’ente investimenti per attrezzature e veicoli per migliorare l’efficacia della risposta e rafforzare il suo lavoro di resilienza della comunità. Segue il successo della campagna congiunta Kindness Travels del 2019, in cui i colleghi di British Airways si sono iscritti come volontari per aiutare le loro comunità locali in situazioni di emergenza. Da oltre 30 anni British Airways sostiene iniziative comunitarie innovative nel Regno Unito e nel mondo. Ad aprile, la compagnia aerea ha lanciato il BA Better World Community Fund, per offrire opportunità e aiutare le comunità locali. Sebbene la partnership di British Airways con la British Red Cross sia incentrata sull’azione nel Regno Unito, a livello internazionale British Airways sostiene il lavoro del Disasters Emergency Committee (DEC) dal 2013, contribuendo a garantire che i soccorsi vitali arrivino dove è necessario il più rapidamente possibile, per salvare vite umane e ricostruire comunità distrutte.

BRITISH AIRWAYS E IAG CARGO PORTANO 34 TONNELLATE DI AIUTI IN PAKISTAN – British Airways e IAG Cargo hanno trasportato 34 tonnellate di aiuti di emergenza a Islamabad, in Pakistan, a seguito della devastante crisi umanitaria causata dalle inondazioni in tutto il paese. Più di 33 milioni di persone (circa il 15% della popolazione pakistana) sono state colpite dalle inondazioni e quasi mezzo milione di persone sono state sfollate. La più grande partita di aiuti che è stata trasportata in aereo, più di otto tonnellate, è partita domenica 25 settembre. Tutti gli aiuti, trasportati gratuitamente da British Airways e IAG Cargo, sono stati donati da importanti partner di beneficenza. Oltre all’invio di aiuti, la compagnia aerea ha anche collaborato con il Disasters Emergency Committee (DEC) per aiutare gli operatori umanitari a raggiungere il Pakistan. Il programma di sostenibilità BA Better World di British Airways include l’impegno della compagnia aerea per investimenti nelle comunità, incluso l’aiuto con questo tipo di risposta alle emergenze.

ROLLS-ROYCE PARTNER CON SOWITEC PER POWER-TO-X PROJECTS – La business unit Rolls-Royce Power Systems e SOWITEC, specialista in progetti di energia rinnovabile, hanno concordato di collaborare con l’obiettivo di fornire progetti power-to-X con una capacità di elettrolisi totale fino a 500 megawatt entro il 2028. Gli impianti utilizzeranno fonti di energia rinnovabile per generare energia elettrica che sarà utilizzata per produrre idrogeno con mtu electrolysers. Questo idrogeno verde può essere utilizzato come combustibile per celle a combustibile e motori a idrogeno, e per produrre sustainable e-fuels per la marina, l’aviazione, l’agricoltura, l’estrazione mineraria e data center power. Rolls-Royce porta un’ampia gamma di nuovi prodotti per la produzione e l’uso di combustibili sostenibili basati sull’idrogeno verde: questi includono mtu electrolysers, mtu fuel cell systems, mtu hydrogen engines.

AIR FRANCE FOUNDATION COMPIE 30 ANNI – Il 4 ottobre 2022 Air France Foundation festeggia i 30 anni di sostegno ai bambini bisognosi. È attiva nella Francia continentale, nei dipartimenti francesi d’oltremare e in tutti i paesi serviti dalla compagnia aerea. Air France Foundation sostiene l’istruzione, l’inclusione, l’integrazione sociale e professionale, nonché lo sviluppo culturale, sportivo e artistico per i giovani svantaggiati, malati o disabili. A tal fine, fornisce supporto finanziario per numerosi progetti. La Fondazione sostiene anche azioni di sensibilizzazione ambientale delle giovani generazioni. Per svolgere il suo lavoro, la Fondazione Air France conta sul personale di Air France, tra cui una vasta rete di oltre 4.800 volontari “amici della Fondazione” coinvolti per aiutare e partecipare alle azioni che svolge e sostiene. In 30 anni sono stati supportati e finanziati oltre 1.500 progetti in 80 paesi. Nel 2022 la Fondazione finanzia 49 progetti in tutto il mondo. “Oggi la Fondazione celebra 30 anni di azione e impegno a favore dei bambini. Per celebrare questo anniversario, vorrei associare i dipendenti di Air France, gli amici della Fondazione, i nostri donatori, i nostri amministratori, le associazioni e i loro team, con il grande orgoglio di tutto ciò che abbiamo realizzato. Insieme, metteremo i nostri cuori e tutta la nostra energia per garantire il successo dei nostri progetti futuri”, ha affermato Estelle Brice-Santos, Managing Director of the Air France Corporate Foundation.

DELTA AGGIORNA L’INTRATTENIMENTO SU DELTA STUDIO – Delta sta aggiornando i seatback entertainment content questo ottobre, con nuove collezioni curate da Spotify, collezioni stagionali, contenuti esclusivi per i partner e altro ancora, offrendo a ogni cliente qualcosa da scoprire mentre viaggia in autunno. Da agosto 2021 i clienti Delta hanno goduto di quasi 100 milioni di ore di contenuti di intrattenimento in volo. “Con oltre 142.000 schermi nella nostra flotta globale, il maggior numero di seatback screens o di qualsiasi vettore con base negli Stati Uniti, il team di Delta è orgoglioso di selezionare manualmente i migliori contenuti da portare a bordo ogni mese, dai nuovi successi ai classici senza tempo e collezioni audio esclusive. Maggiori informazioni sui contenuti di Delta Studio sono disponibili su delta.com”.

DELTA INCREMENTA IL CONTRIBUTO AI SOCCORSI PER L’URAGANO IAN – Lunedì Delta ha aumentato il suo contributo ai soccorsi della American Red Cross per l’uragano Ian a $500.000, integrando le generose donazioni dei clienti che possono essere effettuate tramite il microsito clienti di Delta. Sebbene le operazioni di Delta si siano ampiamente riprese dalla tempesta, i clienti sono invitati a controllare attentamente lo stato del loro volo su delta.com o sull’app Fly Delta. La compagnia aerea ha emesso un fare difference waiver per numerose destinazioni in Georgia e Carolina in vigore dal 30 settembre al 3 ottobre. Con ciò, la differenza tariffaria per i clienti sarà esclusa quando il viaggio riprenotato avviene entro il 6 ottobre 2022, nella stessa cabina di servizio originariamente prenotata.