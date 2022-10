Pratt & Whitney: iniziano i flight test con i motori GTF Advantage™ sull’Airbus A320neo

Pratt & Whitney ha annunciato oggi che Airbus ha iniziato i development flight testing del GTF Advantage™ engine su un aeromobile A320neo.

“Questa prima flight test campaign continuerà a far maturare il motore testandolo in una varietà di ambienti, inclusi hot and cold weather e operazioni da high-altitude airports.

La flight test campaign è un’estensione del continuo sviluppo del prodotto da parte di Pratt & Whitney e Airbus. La engine certification continuerà per tutta la prima metà del 2023, compresi i voli attualmente in corso sul Pratt & Whitney flying test bed a Mirabel, Québec, Canada, oltre a endurance testing approfonditi per garantire la maturità del prodotto all’entrata in servizio. Il motore ha completato più di 2.400 ore e 7.800 cicli di test, incluso un test di successo con 100% sustainable aviation fuel (SAF)“, afferma Pratt & Whitney.

“I motori GTF offrono già il consumo di carburante e le emissioni di CO2 più bassi per la famiglia A320neo”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Il motore GTF Advantage estende questo vantaggio. Migliora anche la aircraft capability aumentando la spinta e protegge la durata funzionando con un migliore raffreddamento. Per le compagnie aeree, questo significa nuove opportunità di guadagno e una migliore economia operativa. La nostra rivoluzionaria geared fan architecture è la base per tecnologie aeronautiche più sostenibili nei decenni a venire e il motore GTF Advantage è il prossimo passo in questo viaggio”.

“Il motore GTF Advantage riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2 fino all’1% rispetto all’attuale modello di motore GTF. Capace di un miglioramento della takeoff thrust del 4% a sea level, il motore potrebbe consentire un range più lungo e un payload più elevato, rendendolo particolarmente adatto per gli aerei A321XLR e sbloccando più destinazioni per le compagnie aeree. Inoltre, il motore offrirà un aumento fino all’8% della takeoff thrust at higher altitudes. GTF Advantage sarà intermixabile e intercambiabile con l’attuale motore GTF per garantire la massima flessibilità operativa.

Il motore Pratt & Whitney GTF™ con Collins Aerospace nacelle è l’unico geared propulsion system che offre vantaggi di sostenibilità leader del settore, costi operativi e affidabilità di livello mondiale. Gli aeromobili con motore GTF riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dal 16% al 20%, le emissioni di NOx fino al 50% e l’impronta acustica fino al 75%. I motori sono in grado di ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio, il che aiuterà l’industria aeronautica a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050″, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Airbus – Pratt & Whitney)