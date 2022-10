Tecnam annuncia il nuovo P2012 STOL

Tecnam ha annunciato oggi l’introduzione del nuovo P2012 STOL dedicato alle operazioni Short Take Off and Landing (STOL), specificamente progettato per operare negli aeroporti commerciali più esigenti del mondo.

“Rispondendo alle esigenze di una nicchia di mercato rimasta non sviluppata e non supportata per decenni, Tecnam sta ancora una volta fornendo una soluzione a quegli operatori che cercano per la propria attività un aeromobile moderno, spazioso, confortevole, sicuro ma elegante, con eccezionali capacità STOL.

Il P2012 STOL è l’unico twin piston con Short Take-Off Landing capabilities conforme agli ultimi certification amendments. Offre un 3.680 kg / 8.113 lb Maximum Gross Weight, garantendo al contempo un design moderno, cabina ampia e confortevole con 11 posti.

L’interno è arricchito da un corridoio centrale, un finestrino dedicato per ciascuno dei 9 passeggeri singoli, no bench/double seats e il miglior comfort per i passeggeri con porte USB, aria condizionata in cabina, prese d’aria fresca e calda individuali, lampada da lettura, tasche del sedile e portabicchieri.

Il design degli interni e la vista fornita dalla configurazione ad “ala alta” offrono un’esperienza “best-in-class” per i voli verso destinazioni STOL tipiche”, afferma Tecnam.

“La realizzazione della missione e il miglioramento della sicurezza del volo passano attraverso un moderno cockpit con la tecnologia più recente, inclusi il G1000 NXi avionic system e il GFC700 specifically tuned autopilot. Un active and connected flight deck (Bluetooth, flight stream, Iridium) e un toolbox con ausili moderni (Wx radar, storm scope, inset map, Synthetic Vision™) sono forniti per ridurre il carico di lavoro e l’affaticamento, aumentando l’efficacia della missione.

Al Maximum Takeoff Weight di 3.680 kg / 8.113 lb, la corsa di decollo richiede solo 275 m / 900 piedi e per superare l’ostacolo la distanza di decollo viene raggiunta in soli 425 m / 1.395 piedi. Ancora meglio con il Maximum Landing Weight di 3.630 kg, dove la landing distance dall’ostacolo richiede solo 360 m / 1.180 piedi e l’impressionante ground run richiede solo 155 m / 510 piedi.

Ci sono migliaia di aeroporti STOL regionali e locali in tutto il mondo che necessitano di performance superiori, sicurezza all’avanguardia e un design del 21° secolo, con aeromobili in grado di decollare da prepared and unprepared strips di meno di 300 m / 1.000 piedi.

Il P2012 STOL, sviluppato dal Tecnam Research and Development team, è disponibile in passenger and multi-mission configurations (combi, cargo, air ambulance). Completamente intercambiabile, l’11-seat, twin-engine, fixed gear, unpressuried Tecnam può essere convertito rapidamente e facilmente da un 9-passenger carrier in uno special-purpose aircraft e viceversa. Le caratteristiche principali del velivolo sono: two flight deck, nine passenger single seat; two six cylinders, turbocharged, piston engines; Single Pilot certified in VFR and IFR; PBN certified for GPS approaches; No type rating issue/renewal required; Easy maintenance.

Dopo il completamento con successo della campagna preliminare di test di volo del P2012 STOL all’inizio del 2022, il velivolo è entrato nella sua configurazione finale per passare alla fase di certificazione nel 2023″, prosegue Tecnam.

“Per decenni, il mercato degli aeromobili STOL è rimasto sottosviluppato e non supportato, lasciando agli operatori pochissime opzioni per supportare ed espandere le loro operazioni. La risposta di Tecnam per soddisfare le esigenze di queste aziende è un aeromobile moderno che risponde alle esigenze attuali con una soluzione innovativa. La produzione dello STOL del 21° secolo garantisce l’accessibilità agli aeroporti commerciali più remoti e impegnativi del mondo, aumentando la connettività regionale e superando le aspettative dei clienti”, ha affermato Giovanni Pascale, Tecnam’s Managing Director.

“Tecnam ha raccolto la sfida di fornire una soluzione moderna, sicura ed efficiente per una delle missioni commerciali aeronautiche più impegnative: la missione STOL. Lo sviluppo e il test di questo velivolo ha fornito l’opportunità di superare le performance degli attuali velivoli che invecchiano, affrontando al contempo normative di sicurezza più restrittive al giorno d’oggi. Il P2012 STOL offre le migliori capacità di decollo e atterraggio della categoria offrendo allo stesso tempo il più recente design ergonomico e comfort, elevando l’esperienza dei passeggeri nella missione STOL ai massimi standard aeronautici”, ha affermato Francesco Sferra, P2012 Sales & Business Development Manager e Experimental Test Pilot di Tecnam.

