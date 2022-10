Airbus: il Commercial aircraft services market raddoppierà di valore entro il 2041

Airbus prevede che il services market si riprenderà ai livelli pre-pandemia nel 2023 e raddoppierà di valore nei prossimi 20 anni, da $95 miliardi di oggi a oltre $230 miliardi nel 2041, secondo l’ultimo Global Services Forecast (GSF). Di conseguenza, il numero di persone che lavorano negli aviation services, mantenendo in volo le flotte mondiali su base giornaliera, è destinato ad aumentare di altri due milioni.

“Ogni giorno milioni di persone nei servizi, campioni nascosti dietro le quinte, fanno volare la nostra flotta globale di aerei. Solo il numero di pilots, cabin crews and maintenance specialist è destinato a crescere di altri due milioni entro il 2041”, afferma Philippe Mhun, Airbus EVP Programs and Services. “L’accelerata digitalizzazione delle operazioni e della manutenzione, nonché una maggiore percentuale di aeromobili di ultima generazione in servizio, comporteranno una massiccia richiesta di nuove competenze e creazione di posti di lavoro, sfruttando nuovi strumenti e modalità di lavoro per aumentare ulteriormente l’efficienza del nostro settore, ridurre i consumi e le emissioni”.

“Un tasso di crescita annuale composto del 3,7% porterà a un raddoppio del valore del services market nei prossimi due decenni, con una domanda più grande che mai di manodopera altamente qualificata: 585.000 nuovi piloti, 640.000 nuovi tecnici e 875.000 nuovi cabin crews.

Poiché gli operatori si concentrano maggiormente sul loro core business, i servizi per migliorare la disponibilità e l’efficienza degli aeromobili saranno sempre più esternalizzati, aumentando il mercato per tali fornitori. Questi servizi saranno guidati dalla sostenibilità e consentiti dalla digitalizzazione, dalla connettività e dall’innovazione, per massimizzare l’efficienza a sostegno delle CO2 net zero ambitions”, afferma Airbus.

Mhun conclude: “Il GSF conferma la nostra strategia e noi siamo pronti. L’esperienza del cliente è la nostra priorità. Il valore per il cliente sarà sostenuto dall’eccellenza nei servizi sostenibili e dalla nuova transizione energetica, sfruttando appieno le nostre capacità digitali Airbus Skywise. I servizi aeronautici rimarranno uno dei settori più avanzati e internazionali, mantenendo i nostri clienti e la società in generale al centro delle nostre operazioni”.

Ulteriori informazioni e infografiche sono disponibili sul sito Web: https://aircraft.airbus.com/en/market/global-services-forecast-gsf-2022-2041.

