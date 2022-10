News Brevi – 06.10.2022

NORWEGIAN TRASPORTA 1,9 MILIONI DI PASSEGGERI A SETTEMBRE – A settembre, Norwegian ha trasportato 1,9 milioni di passeggeri, con un load factor superiore all’85%. “Settembre è stato un altro mese impegnativo per i viaggi all’interno, da e verso i paesi nordici. Entrando nella stagione delle vacanze autunnali, notiamo una domanda particolarmente elevata per destinazioni internazionali, sia città che spiagge. I passeggeri nordici continuano ad avere un forte bisogno di viaggiare all’estero. Siamo inoltre lieti di vedere che il mercato corporate sta tornando dopo la stagione estiva. Il numero di viaggiatori d’affari è ora alla pari con i livelli pre-pandemia per le nostre rotte commerciali domestiche più frequentate in Norvegia”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Norwegian ha trasportato 1.873.850 passeggeri a settembre, rispetto ai 977.719 di settembre 2021. Il load factor a settembre è pari all’85,2%. A settembre Norwegian ha operato in media 67 aeromobili e il 98,9% dei voli di linea è stato completato. La puntualità, misurata dal numero di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario programmato, è stata dell’80,1% a settembre. Tuttavia, il 95% di tutti i voli in partenza è arrivato nei tempi previsti o entro un’ora dall’orario di arrivo previsto. “Prevediamo che la domanda si ammorbidirà nella stagione invernale. Norwegian è ben preparata ad affrontare questo periodo più tranquillo con una pianificazione rigorosa, condizioni di leasing flessibili attraverso accordi power-by-the-hour (PBH) e accordi solidi con i nostri sindacati. Di recente abbiamo pubblicato il nostro summer 2023 schedule con un’offerta migliorata per famose città e destinazioni balneari in tutta Europa. Ciò significa che stiamo attualmente reclutando 700 nuovi colleghi in tutte le nostre basi”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. A settembre Norwegian e Widerøe hanno finalizzato il loro accordo di cooperazione su Norwegian domestic routes, che offrirà ai viaggiatori ulteriore scelta e flessibilità.

UCRAINA: 232 PAZIENTI TRASPORTATI IN VOLO IN ITALIA IN 7 MESI – Sono 232 i pazienti ucraini che l’Italia ha trasportato con 35 voli sanitari dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. In questi sette mesi, il Dipartimento della Protezione Civile ha infatti attivato un servizio di “medical evacuation” e di “disability evacuation” dedicato a pazienti provenienti dall’Ucraina e presenti nei Paesi confinanti, utilizzando per il trasporto velivoli delle strutture istituzionali o voli privati offerti in donazione. E’ questa un’anticipazione dei dati sul supporto sanitario italiano per la guerra in Ucraina che saranno forniti in occasione di “REAS 2022”, ventunesima edizione del Salone internazionale dell’Emergenza, che apre domani 7 ottobre al Centro Fiera di Montichiari (Brescia) per concludersi domenica 9. Nel corso della manifestazione, infatti, è previsto per sabato 8 (ore 14, Sala Pedini) un convegno sul tema “Medevac e Disevac nelle emergenze internazionali: stato dell’arte e prospettive future”, a cui interverranno tra gli altri il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, il direttore generale dell’Ufficio Volontariato e Risorse del Dipartimento, Sisto Russo, e il console generale dell’Ucraina a Milano, Andrii Kartysh. “Questo convegno si concentrerà sul valore dell’operazione che abbiamo avviato a febbraio per supportare la popolazione ucraina”, spiega il direttore Russo. “Presenteremo il volto dei protagonisti di questa operazione, che condivideranno la loro esperienza nell’auspicio che questo momento rappresenti anche un’occasione di riflessione per prendere atto di quanto abbiamo costruito e provare poi a delineare la strada che ci attende”. Negli 8 padiglioni del quartiere fieristico saranno esposte numerose novità tecnologiche, come nuovi veicoli per l’emergenza e l’antincendio, elicotteri con dotazioni speciali, apparecchiature per gli operatori del primo soccorso, sistemi di sanificazione anti-virus e anche droni per la ricerca di dispersi in caso di catastrofi naturali o gravi incidenti. In calendario oltre 25 convegni ed eventi collaterali, a partire da una tavola rotonda che sarà dedicata all’ultima campagna antincendio boschivo e alla collaborazione tra le varie regioni per gestire i disastrosi roghi divampati anche quest’anno in tutta la penisola. Un convegno sarà dedicato alle operazioni di soccorso aereo e in ambiente montano o industriale.

QANTAS LANCIA IL NUOVO DOMESTIC ECONOMY MENU? – Qantas sta lanciando il suo primo nuovo Domestic Economy Menu da quando la ristorazione a bordo è stata semplificata a causa della pandemia. Dopo mesi di sviluppo, il nuovo menu soddisfa diverse esigenze dietetiche e include un’opzione vegetariana per tutti i pasti, in seguito ai recenti feedback dei clienti. Con molti clienti che viaggiano frequentemente attraverso la rete domestica di Qantas, il menu verrà servito in più cicli settimanali. Ci sono sei varianti del menu per ciascun orario di servizio: colazione, tè del mattino, pranzo, tè del pomeriggio, cena, il che significa che i clienti sperimenteranno una maggiore varietà quando volano regolarmente. Phil Capps, Executive Manager of Product and Service , Qantas, ha affermato: “Qantas continua a investire in prodotti e servizi mentre lavoriamo per tornare al meglio. Abbiamo progressivamente ripristinato i normali livelli di servizio e il mese scorso abbiamo accelerato il ritorno delle opzioni vegetariane su tutti i voli. Abbiamo iniziato a lavorare sul nuovo menu diversi mesi fa e ci siamo impegnati molto per creare varietà, attingendo a ingredienti di prima qualità da un’ampia gamma di produttori locali. Siamo orgogliosi di promuovere non solo i grandi prodotti australiani, ma anche alcune piccole imprese australiane”. Qantas è l’unica compagnia aerea nazionale a offrire cibo e bevande, bagagli e Wi-Fi a bordo gratuiti sui suoi Boeing 737 e Airbus A330 domestici in Economy.

ICAO: IMPORTANTE CONTRIBUTO DELL’ARABIA SAUDITA – Per sostenere la necessità dell’ICAO di contributi volontari dai suoi Stati membri, per integrare i contributi come Stati firmatari della Convenzione di Chicago, il Regno dell’Arabia Saudita ha recentemente confermato una donazione di 1.000.000 USD per l’ICAO, per aiutare i paesi bisognosi a migliorare la loro conformità agli standard globali ICAO per sicurezza, protezione e sostenibilità dell’aviazione civile. La donazione è stata consegnata personalmente al Segretario Generale ICAO Juan Carlos Salazar, durante la 41a Assemblea ICAO in corso, da S.E. Ing. Saleh bin Nasser bin Alali Aljaser, ministro dei trasporti e dei servizi logistici dell’Arabia Saudita. Sostenendo direttamente l’iniziativa di lunga data dell’ICAO No Country Left Behind, il generoso contributo dell’Arabia Saudita aiuterà ulteriormente a garantire che, man mano che la conformità ICAO degli Stati migliora attraverso nuove iniziative di assistenza, aumenteranno anche i benefici socioeconomici che derivano da una maggiore connettività aerea internazionale.

SITA E VERSA NETWORKS COLLABORANO PER FORNIRE UNA SOLUZIONE SD-WAN SU MISURA – SITA, il fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, ha annunciato oggi una nuova partnership con Versa Networks, leader nella tecnologia SASE (Secure Access Service Edge), per il lancio di SITA Connect Go, una soluzione Secure SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) con un’architettura software multi-tenant progettata appositamente per l’industria del trasporto aereo, che consente a più compagnie aeree, operatori di terra e altri utenti di accedere in modo sicuro alla stessa infrastruttura virtuale negli aeroporti e nel cloud, offrendo una connessione più scalabile e agile, per garantire una maggiore flessibilità e innovazione nel percorso del settore aereo verso l’adozione del multi-cloud. La soluzione SITA Connect Go, pronta per l’uso e alimentata da Versa, consente alle compagnie aeree di modificare rapidamente le rotte e di utilizzare l’infrastruttura aeroportuale condivisa con investimento iniziale contenuto. Questa tecnologia è in grado di potenziare l’ampia connessione di rete di SITA, che collega oltre 600 aeroporti e più di 750 destinazioni in tutto il mondo, fornendo alle compagnie aeree prestazioni senza pari e un accesso rapido e sicuro alle applicazioni e ai sistemi aeroportuali attraverso la piattaforma condivisa AirportHub.

ANA CELEBRA IL RITORNO ALLE HAWAII – All Nippon Airways (ANA) annuncia il suo ritorno alle Hawaii agli eventi dal vivo con il suo ANA Aha Mele Festival a Honolulu. In collaborazione con State of Hawaii e la città e contea di Honolulu, i festeggiamenti di ANA Aha Mele segnano la ripresa dell’ANA Honolulu Music Week, che ha debuttato nel 2019. Una serie di eventi sono previsti per il 18 e 19 novembre 2022, che riuniranno musicisti locali e artisti globali per celebrare i temi di ANA. “L’ANA Aha Mele è una celebrazione dell’impegno di ANA nel preservare la cultura nativa hawaiana e il suo ambiente attraverso la musica e le attività culturali”, ha affermato Junko Yazawa, Senior Vice President overseeing Customer Experience Management & Planning. “Siamo entusiasti di collaborare con lo stato e la città per portare al pubblico questo evento culturalmente importante”.

JETBLUE TRAVEL PRODUCTS: OPZIONE CASH + POINTS PER JETBLUE VACATIONS – JetBlue Travel Products, una sussidiaria di JetBlue Airways, ha annunciato il lancio di un’opzione di riscatto Cash + Points per JetBlue Vacations, che consentirà ai clienti di utilizzare TrueBlue points per prenotare l’intero pacchetto vacanza (meno l’assicurazione e alcune tasse e commissioni), dove in precedenza potevano utilizzare i propri punti solo per la parte del volo di un pacchetto volo + hotel. Per i clienti JetBlue Vacations che sono pronti a prenotare il viaggio ma non hanno abbastanza punti TrueBlue per coprire l’intero costo dell’intero viaggio, i membri TrueBlue possono ora utilizzare una combinazione di contanti e punti per il volo, l’hotel e anche un’auto a noleggio.

IBERIA LANCIA UNA CAMPAGNA DEDICATA ALL’ARGENTINA – “Nos une mucho más que un idioma”. Con questo motto, Iberia lancia una nuova campagna per presentare i suoi servizi in Argentina, con più destinazioni, rinnovo della flotta, garanzia di puntualità, sostenibilità e una grande esperienza a bordo. Con la premessa di continuare a crescere anno dopo anno, Iberia presenta la campagna “Nos une mucho más que un idioma” in cui l’accento è posto sul rinnovamento della flotta, con l’incorporazione dell’Airbus A350 per i voli Buenos Aires – Madrid e l’Airbus A320neo per i collegamenti in Europa. Inoltre, l’esperienza a bordo è migliorata, con un nuovo menu gourmet e nuove funzionalità nelle cabine Business e Premium Tourist. In Argentina, il volto visibile di questa campagna sarà il designer e muralista Franco Fasoli, che attualmente risiede a Barcellona. Fasoli è uno dei precursori dei graffiti (Street Art) e ha girato il mondo dipingendo negli spazi pubblici.

ROLLS-ROYCE COLLABORA CON ITN BUSINESS PER THIS IS SPACE – Rolls-Royce si è unita a ITN Business, New Scientist e all’Agenzia spaziale britannica per il programma “This Is Space”. “Il programma presenta interviste chiave del settore e reportage giornalistici insieme a profili editoriali. Le riprese si sono svolte allo Space Park Leicester con alcuni dei massimi esperti nucleari di Rolls-Royce. Con un focus sulla nuova micro-reactor technology, il video è uno spaccato delle persone e dei luoghi che lo stanno realizzando. Il team Rolls-Royce con sede allo Space Park Leicester ha accesso non solo a strutture all’avanguardia, ma anche ad alcune delle menti più brillanti dell’industria e del mondo accademico. La tecnologia stessa ha molte altre applicazioni, tra cui per l’energia terrestre, supportando la fornitura di energia pulita e a basso costo che ci aiuterà a realizzare le ambizioni net zero e fare la nostra parte nel consentire la transizione verso un’economia globale a basse emissioni di carbonio”, afferma Rolls-Royce.