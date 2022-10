easyJet mette in vendita i voli per l’estate 2023

easyJet annuncia la messa in vendita dei voli per la stagione estiva 2023. A partire da oggi, sarà infatti possibile prenotare il proprio volo per le prossime vacanze a tariffe molto vantaggiose.

“Un’offerta ampia e impareggiabile che consentirà ai passeggeri di easyJet di godersi i primi soli primaverili o di trascorrere le ferie estive scegliendo tra circa 70 destinazioni raggiungibili grazie ai collegamenti diretti di easyJet in 18 diversi Paesi tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

Inoltre, con easyJet, programmare oggi la prossima vacanza estiva può rivelarsi un ottimo affare, raggiungendo alcune tra le più popolari e ambite destinazioni del network di easyJet a prezzi vantaggiosi, a partire da 29,99€.

Tornano dunque disponibili per le prenotazione le spiagge più belle del Mediterraneo, come quelle delle isole greche, raggiungibili dalle tre basi italiane di easyJet – Milano Malpensa, Napoli e Venezia. Ma anche la costa croata con le città di Dubrovnik e Spalato disponibili da Milano e da Napoli, così come le gettonatissime spiagge italiane della Puglia, della Campania, della Sicilia e della Sardegna.

E per tutti quelli che non intendono aspettare l’estate per concedersi il prossimo viaggio, le occasioni non mancano. Dal 4 dicembre decollerà da Milano Malpensa il primo volo easyJet tra il capoluogo lombardo e l’isola di Madeira, meta ambita per chi insegue il sole di inverno e per gli amanti del trekking e dei campi da golf. Chi invece in inverno non sa rinunciare all’atmosfera natalizia, può approfittare dei voli per Rovaniemi – la città di Babbo Natale – che, dopo il successo dello scorso anno, saranno disponibili per gli interi mesi di dicembre e gennaio”, afferma easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)