L’EAWC organizza l’European Aviation Wellbeing Conference 2022

Il 21 ottobre 2022 a Dublino si svolgerà un importante evento, l’European Aviation Wellbeing Conference 2022, organizzato dall’European Aviation Wellbeing Committee.

L’European Aviation Wellbeing Committee (EAWC) è un’organizzazione senza scopo di lucro che ha l’obiettivo di discutere, analizzare e proporre wellbeing solutions pratiche e sostenibili specifiche per il settore aeronautico.

Lavora in coordinamento con EU & United Nations per gestire, sviluppare ed attuare proposte su misura a sostegno di Airlines & Aviation Wellbeing Programs. Il committee è composto da industry leaders degli Aviation & Wellbeing sectors.

La sua visione è quella di migliorare la robustezza e la sicurezza delle operazioni all’interno del settore aeronautico, incorporando una cultura all’interno delle organizzazioni che valorizzi il benessere delle persone in tutti i ruoli, dai manager al personale di front line.

La sua missione è aiutare a plasmare un regolamento che dia supporto e guida alle organizzazioni per far sì che possano garantire al meglio condizioni di benessere ottimali per i loro dipendenti.

“L’European Aviation Wellbeing Conference 2022 riunirà professionisti dell’Aviation industry in tutti i settori, ruoli e livelli, per portare una visione unica riguardo le human challenges e le opportunità del nostro ambiente. Le domande chiave a cui si cercherà di dare risposta sono:

– Il settore aeronautico ha bisogno di adattarsi alle esigenze dei suoi dipendenti? O dobbiamo piegarci per servire il settore?

– Possiamo continuare a lottare per cambiare il nostro ambiente o impareremo semplicemente ad accettare l’inaccettabile come parte integrante ed immutabile di questo settore?

Il focus della conferenza sarà quello di scorporare, esplorare e comprendere il lato pratico del benessere, che per molti non è ancora pienamente percepito come concetto articolato. Sulla base della propria esperienza, i nostri ospiti e relatori tratteranno cosa funziona e cosa non funziona nell’aviazione moderna, separando il mito dalla realtà, con gli strumenti pratici a disposizione.

La conferenza offrirà una piattaforma interattiva unica in cui ospiti, relatori e partecipanti diventeranno “As-One”, con l’obiettivo che tutte le voci possano portare cambiamenti positivi. Tutti i presenti avranno la libertà di partecipare attivamente nella conversazione, condividendo e discutendo prospettive, opportunità, personali esperienze e fallimenti, insieme ai nostri relatori ed ospiti”, dichiara l’European Aviation Wellbeing Committee.

“Siamo fermamente convinti che solo attraverso l’esperienza personale nel settore ed una profonda comprensione del nostro environment specifico, possiamo portare soluzioni pratiche e sostenibili e questo corrisponde alle sfide quotidiane della nostra gente. Solo attraverso la cooperazione collettiva possiamo influenzare un cambiamento positivo sostenibile in tutti i settori, raggiungendo organizzazioni e individui”, afferma Valentina Fitzpatrick, EAWC Founder.

La conferenza si rivolge a tutti gli operatori del settore aeronautico, a tutti i livelli, come ad esempio:

Airline Directors, Management & Supervisors, Approved Training Organisations (ATO’s), Airline HR, Safety Instructors, Ground Operations, ATC Instructors, SIM Instructors, Air Accident Investigators, AC Engineering Management, CRM Instructors, Crew Control Management, Aero-Medical Staff, Flight Training School Management, ed in generale a individui e organizzazioni che cercano di migliorare la loro sensibilizzazione nei campi wellbeing, safety and human performance in aviation.

I Moderatori della Conferenza saranno Valentina Fitzpatrick – EAWC Chairperson e Ralph James – EAWC Advisory Board.

Questi gli speakers che parteciperanno alla conferenza:

First Session: INDIVIDUAL INFLUENCING THE ORGANISATION

JAMES BUSHE – Airline Pilot & HIV Advocate/Loganair

CLAIRE BEHARREL – Peer Support & Wellbeing Services Lead/Kura Human Factors

EDWARD FULLERTON – Training Specialist, ATSEP, ATM&CNS/Entry Point North AB

CHRISTO HUDSON – Mental Health Trainer & Founder/The Black Box Approach

HELEN HEENAN – Human Factors Specialist/NATS

CAPT. REYNE O’SHAUGHNESSY-GOETZE – Founder/Piloting 2 Wellbeing

Second Session: ORGANISATION INFLUENCING THE INDIVIDUAL

SANDA BERGMANN BEHEMAN – Employee Wellbeing & HR Manager/airBaltic

ANGELA GAVIGAN – Wraw Workplace Resilience & Wellbeing Practitioner

ALEX BRENNAN – Compliance and Safety Manager Ireland&UK/Sky Handling Partner

HELENE MAMEN – Line Ground Instructor Lead Peer Support/City Jet

PER MUNK GELLERT – First Officer, CRJ9OO/City Jet

Third Session: ENVIRONMENT INFLUENCING THE ORGANISATION & INDIVIDUAL

CONOR NOLAN – Chair of Board of Governors/Flight Safety Foundation

MONA DUFF – Senior Manager/International/WELL Building Institute

CAPT. ANTONIO CHIALASTRI – President/ STASA

DR. ANN BICKNELL – Senior People&Change Consultant/Arup

Per qualsiasi informazione sulla Conferenza, su come partecipare e sull’European Aviation Wellbeing Committee contattare: info@eawc.eu. Sito web dell’EAWC: https://www.eawc.eu/.

(Redazione Md80.it)