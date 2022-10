Riapre il Giappone: si torna a viaggiare nel paese del sol levante con ANA

Il Giappone riapre: dall’11 ottobre sarà infatti possibile tornare a visitarne le meraviglie, previa vaccinazione completa oppure test molecolare negativo. Dopo due anni e mezzo di isolamento dovuto alla pandemia, anche i viaggiatori individuali potranno recarsi nel Paese del Sol Levante, destinazione ambita per le vacanze di molti italiani. Prima dell’inasprimento delle restrizioni all’ingresso dovuto al Covid, l’Italia era infatti il 4° mercato europeo per numero di arrivi annuali in Giappone.

“Con ANA (All Nippon Airways), la più grande compagnia aerea giapponese, il viaggio attraverso usi, costumi e cultura nipponici inizia già salendo a bordo dell’aeromobile, dove il servizio si ispira alla più tradizionale ospitalità giapponese, l’omotenashi: un’attenzione particolare per l’ospite e i suoi desideri – prima ancora che questi vengano espressi. Durante il volo, le attenzioni del personale di bordo, le opzioni del menù tradizionale, così come l’offerta di bevande e gli accessori di viaggio offrono un primo, vivido assaggio della meta che si sta per raggiungere. Grazie al protocollo ANA Care Promise, ANA garantisce inoltre un ambiente sicuro, pulito e igienico a bordo dei suoi aerei e per questo ha recentemente ricevuto da SKYTRAX, per la quarta volta, il premio World’s Best Airline Cabin Cleanliness.

In attesa dell’arrivo del volo diretto Milano – Tokyo Haneda, i passeggeri italiani possono volare in Giappone con ANA via l’aeroporto di Francoforte, dal quale il vettore opera due voli giornalieri. La città tedesca è raggiungibile con comode coincidenze da numerose città italiane con Lufthansa Group. ANA sarà presente a TTG Rimini 2022, pad.C1 – stand 034-047, per presentare le ultime novità della compagnia e incontrare operatori e agenzie di viaggio”, afferma ANA.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)