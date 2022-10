Volotea vince il premio “Compagnia aerea Low Cost Leader in Europa” ai World Travel Awards 2022

Volotea ha vinto, per il secondo anno consecutivo, il premio “Compagnia aerea Low Cost Leader in Europa” ai World Travel Awards 2022. Per la compagnia, si tratta della seconda nomination e della seconda vittoria in questa categoria. Gli award sono stati creati nel 1993 con l’obiettivo di riconoscere e celebrare le eccellenze in tutti i settori dell’industria turistica e dei trasporti.

“Siamo estremamente orgogliosi di aver vinto per il secondo anno consecutivo nella categoria low-cost, nonostante una competizione molto agguerrita. Il premio è un riconoscimento veritiero del nostro impegno, specialmente perché arriva dal nostro stesso settore. La mission di Volotea è di cambiare il modo di viaggiare in Europa, connettendo città di medie e piccole dimensioni con tariffe competitive e una piacevole esperienza di volo per tutti i nostri passeggeri. Aver ricevuto il voto dei nostri clienti e dei colleghi dell’industria aviation, attestandoci così in una posizione leader a livello europeo, è una testimonianza del duro lavoro e della dedizione del personale Volotea, impegnato in tutte le nostre basi in Europa. Questo premio è il riconoscimento della reale differenza che il team Volotea ha apportato alle esigenze di viaggio dei nostri clienti”, ha affermato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea.

Volotea è stata fondata nel 2011, e da allora è cresciuta fino a totalizzare 18 basi in Europa, 100 destinazioni in 16 Paesi e più di 1.600 dipendenti. Nel 2020, la compagnia ha rinnovato la sua flotta, ora composta da 41 aeromobili Airbus (A319 e A320) che le hanno permesso di ampliare la capacità di trasporto e di ridurre le emissioni di CO2.

La compagnia ha precedentemente ricevuto riconoscimenti locali nei mercati in cui opera: tra questi, nel 2017, ha vinto il premio come “Miglior compagnia aerea low-cost scelta dai viaggiatori” promosso da Tripadvisor, sito web di recensioni leader a livello mondiale.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)