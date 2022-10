(CULTURE CORNER) – Due nuovi libri aeronautici da LoGisma

La casa editrice LoGisma ha pubblicato due nuovi libri aeronautici.

Il primo si chiama “IL CONTRIBUTO DELLA REGIA MARINA ALLA CROCIERA AEREA DEL DECENNALE”, un’opera dove gli autori, Fabrizio Chiaramonte e Andrea Di Ciancia, indagano e analizzano una parte importante ma spesso trascurata della celeberrima trasvolata atlantica, voluta e condotta da Italo Balbo, che si è tenuta tra il 1° luglio e il 12 agosto 1933: l’attività di supporto da terra e dal mare che la Regia Marina fornì all’impresa.

“Il rinvenimento di un archivio fotografico inedito appartenuto al 1° aviere radio aerologista Mario Ferrero è stato determinante per la pubblicazione di questo libro che segue i due precedenti dello stesso autore sull’argomento. Mario, imbarcato sulla nave Alice prima e sul sommergibile Balilla poi, svolse i servizio radio aerologico di appoggio agli idrovolanti durante la Crociera aerea del Decennale del 1933, l’epica impresa che tracciò le rotte aeree nordatlantiche tra Europa e Stati Uniti d’America. Le foto, quasi interamente inedite, sono la base per rievocare la perigliosa storia del supporto all’impresa da parte degli equipaggi delle navi della Regia Marina e della Regia Aeronautica, narrata con dovizia di particolari grazie alle relazioni dei militari e ai diari dei giornalisti imbarcati su alcune di esse”, afferma l’editore.

Nel secondo libro “PILOTI DI SE STESSI”, l’autore, Clemente Ingenito, ex pilota di marina, oggi pilota civile, nel libro racconta la sua storia, emozionante e avvincente, e condivide con i lettori i suoi pensieri e le sue personali riflessioni sulla vita. La sua esperienza e le sue parole non lasciano indifferenti, suscitano grande attrattiva e forti emozioni, perché i suoi consigli fanno sperare di avere tutti una seconda chance: quella di poter realizzare i nostri sogni. Ma a una condizione: bisogna mettersi in gioco e volerlo fortemente.

Autore: Clemente Ingenito

Titolo: PILOTI DI SE STESSI

Qualsiasi ambizioso obiettivo si raggiunge con un primo passo: decidere di mettersi in gioco

Editore: LoGisma, 2022

Pagine: 144

ISBN 978-88-94926-60-6

Prezzo: Euro 18,00

Autore: Fabrizio Chiaramonte – Andrea Di Ciancia

Titolo: IL CONTRIBUTO DELLA REGIA MARINA ALLA CROCIERA AEREA DEL DECENNALE

Il supporto per mare e per terra di marinai, avieri e civili all’epica impresa del 1933

Editore: LoGisma, 2022

Pagine: 208

ISBN 978-88-94926-52-1

Prezzo: Euro 33,00

