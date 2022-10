Airbus e Korea Aerospace Industries consegnano il primo Light Civil Helicopter

Airbus Helicopters e Korea Aerospace Industries (KAI) hanno consegnato il primo Light Civil Helicopter (LCH) a un operatore locale, Gloria Aviation, dopo la certificazione nel settembre di quest’anno. Entrando in servizio in una emergency medical services configuration nel dicembre di quest’anno, questo elicottero sarà operato per supportare missioni critiche di salvataggio a Jeju.

Questa pietra miliare chiave è arrivata sulla scia di una partnership industriale di successo iniziata nel 2015, quando le due società hanno collaborato congiuntamente agli LCH and Light Armed Helicopter (LAH) development programmes.

L’LCH ha completato i prototype flights alla fine del 2019. Oltre alla sua prima applicazione per emergency medical services, l’elicottero sarà utilizzato anche per public service missions, come search and rescue, utility, law enforcement, fire fighting.

Il prototipo LAH ha completato il suo volo inaugurale nel luglio 2019, con l’aeromobile che sarà qualificato nelle prossime settimane. Questa qualificazione di successo aprirà la strada alla produzione in serie dell’elicottero, che Airbus e KAI avvieranno congiuntamente entro la fine del 2022, per l’esercito della Repubblica di Corea.

“KAI è partner di lunga data di Airbus in numerosi programmi strategici di sviluppo di elicotteri. Siamo felici di celebrare questa prima consegna LCH che, con l’imminente qualifica LAH, darà il via a un nuovo capitolo della nostra partnership, mentre entriamo nella fase di produzione in serie”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Siamo inoltre lieti di fare un ulteriore passo avanti nella nostra partnership per prepararci allo sviluppo di nuove varianti che non solo soddisfino i requisiti operativi dell’utente finale, ma che apporterebbero enormi vantaggi tecnici ed economici all’industria aerospaziale locale per anni a venire”.

Basandosi sul completamento con successo del LAH development, Airbus e KAI stanno preparando nuovi programmi di sviluppo congiunti. Questi programmi per elicotteri sfrutteranno il know-how tecnico di Airbus nel campo degli helicopter drive systems and flight control systems, attingendo al contempo alla consolidata esperienza di industrializzazione locale di KAI nel paese.

Le due società hanno iniziato la loro partnership industriale di lunga data nel 2006, quando entrambe le parti hanno lavorato congiuntamente al Korean Utility Helicopter, seguito dai programmi di sviluppo LCH/LAH. Gli LCH/LAH sono next-generation 5-tonne class helicopters che sono stati sviluppati per soddisfare i requisiti della Corea per local deployment sia nel settore civile che militare.

La partnership duratura tra le due parti ha visto anche la consegna di oltre 250 kits a KAI fino ad oggi, con ordini aggiuntivi per consegne future.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)