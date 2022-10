IATA: l’alta stagione dei viaggi termina con una nota positiva ad agosto

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato i dati passeggeri per agosto 2022, che mostrano lo slancio continuo nella ripresa del trasporto aereo.

Il traffico totale ad agosto 2022 (misurato in RPK) è aumentato del 67,7% rispetto ad agosto 2021. A livello globale, il traffico è ora al 73,7% dei livelli pre-crisi.

Il traffico domestico ad agosto 2022 è aumentato del 26,5% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Il traffico domestico totale di agosto 2022 era all’85,4% del livello di agosto 2019.

Il traffico internazionale è aumentato del 115,6% rispetto ad agosto 2021, con le compagnie aeree in Asia che hanno registrato i tassi di crescita più elevati anno su anno. Gli RPK internazionali di agosto 2022 hanno raggiunto il 67,4% dei livelli di agosto 2019.

“L’alta stagione dei viaggi estivi nell’emisfero settentrionale si è conclusa con una nota positiva. Considerando le incertezze economiche prevalenti, la domanda di viaggi sta progredendo bene. E la rimozione o l’allentamento delle restrizioni di viaggio in alcune destinazioni asiatiche chiave, incluso il Giappone, accelererà sicuramente la ripresa in Asia. La Cina continentale è l’ultimo grande mercato a mantenere severe restrizioni all’ingresso per il COVID-19″, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Il traffico internazionale di agosto dei vettori europei è aumentato del 78,8% rispetto ad agosto 2021. La capacità è aumentata del 48,0% e il load factor è aumentato di 14,7 punti percentuali, all’85,5%. La regione ha il secondo load factor più alto dopo il Nord America.

Questa settimana segna un anno da quando l’AGM IATA ha preso la storica decisione di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050.

“L’aviazione è impegnata a decarbonizzare entro il 2050, in linea con l’accordo di Parigi. La transizione energetica necessaria per raggiungere questo obiettivo deve essere supportata dalle politiche dei governi. Ecco perché c’è così grande attesa che la 41a Assemblea ICAO raggiunga un accordo su un obiettivo aspirazionale a lungo termine sull’aviazione e il cambiamento climatico. Il quasi arresto dell’aviazione durante la pandemia ha evidenziato quanto sia importante l’aviazione per il mondo moderno. Faremo un passo da gigante per garantire i benefici sociali ed economici a lungo termine di una connettività globale sostenibile, se la visione politica dei governi sarà allineata con l’impegno del settore a raggiungere net zero entro il 2050″, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)