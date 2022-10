Gli stati adottano il net-zero 2050 global aspirational goal per international flight operations

Al culmine di 2 settimane di intenso lavoro da parte di oltre 2.500 delegati di 184 Stati e 57 organizzazioni alla 41a Assemblea ICAO, gli Stati membri ICAO hanno adottato un collective long-term global aspirational goal (LTAG) per net-zero carbon emissions entro il 2050.

Il raggiungimento dell’LTAG si baserà sull’effetto combinato di molteplici misure di riduzione delle emissioni di CO2, inclusa l’adozione accelerata di tecnologie aeronautiche nuove e innovative, operazioni di volo semplificate e l’aumento della produzione e distribuzione di combustibili aeronautici sostenibili (SAF).

“L’adozione da parte degli Stati di questo nuovo obiettivo a lungo termine per il trasporto aereo decarbonizzato, a seguito degli impegni simili da parte di gruppi industriali, contribuirà in modo importante all’innovazione verde e allo slancio dell’implementazione che deve essere accelerato nei prossimi decenni per ottenere in definitiva un volo a motore senza emissioni”, ha sottolineato Salvatore Sciacchitano, President of the ICAO Council.

“I paesi hanno ottenuto progressi diplomatici enormi e molto importanti in questo evento su argomenti di importanza cruciale per la futura sostenibilità del nostro pianeta e del sistema di trasporto aereo che serve e collega le sue popolazioni”, ha commentato Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General.

Gli Stati dell’Assemblea ICAO hanno anche sottolineato collettivamente l’importanza di finanziamenti sostenibili e di sostegno agli investimenti per il raggiungimento del nuovo obiettivo di emissioni di CO2 e hanno sostenuto pienamente il nuovo ICAO Assistance, Capacity-building and Training for Sustainable Aviation Fuels (ACT-SAF) programme per accelerare la disponibilità e l’utilizzo di SAF – chiedendo inoltre la convocazione di una terza conferenza ICAO sull’aviazione e sui combustibili alternativi nel 2023.

Altri importanti sviluppi ambientali alla 41a Assemblea ICAO includevano il completamento della prima revisione periodica del Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). I paesi hanno concordato una nuova linea di riferimento CORSIA dal 2024 in poi, definita come l’85% delle emissioni di CO2 nel 2019, e le percentuali riviste per i fattori di crescita settoriali e individuali da utilizzare per il calcolo dei requisiti di compensazione dal 2030 in poi.

L’esito storico dell’Assemblea è stato riconosciuto grazie all’eccezionale leadership e all’eccellente presidenza da parte della Sig.ra Poppy Khoza, Director General of Civil Aviation of South Africa, prima donna in assoluto Presidente dell’Assemblea ICAO.

IATA: fortemente favorevoli all’LTAG per net-zero entro il 2050



L’International Air Transport Association (IATA) è fortemente incoraggiata dall’adozione di un Long Term Aspirational Goal (LTAG) per raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2050 alla 41a Assemblea ICAO.

Questo importante passo avanti degli stati è in linea sia con gli obiettivi dell’accordo di Parigi che con la risoluzione net zero CO2 emissions by 2050 concordata dalle compagnie aeree alla 77a riunione generale annuale IATA nell’ottobre 2021.

“Non si può sottovalutare l’importanza dell’accordo LTAG. L’impegno dell’industria aeronautica per raggiungere emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2050 richiede politiche governative di sostegno. Ora che i governi e l’industria sono entrambi concentrati, ci aspettiamo iniziative politiche molto più forti in aree chiave di decarbonizzazione come l’incentivazione della capacità di produzione di SAF. La determinazione globale a decarbonizzare l’aviazione che è alla base di questo accordo deve seguire i delegati nei loro stati e portare ad azioni politiche pratiche che consentano a tutti gli stati di supportare l’industria nel rapido progresso che è determinata a compiere”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

La decisione arriva dopo intense trattative che collegano i diversi livelli di sviluppo in tutto il mondo. C’è stato un sostegno notevole all’Assemblea ICAO per l’obiettivo.

L’Assemblea ha anche rafforzato il suo impegno per il sistema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio per l’aviazione internazionale (CORSIA) e ha accresciuto la sua ambizione concordando di stabilizzare le emissioni dell’aviazione internazionale all’85% del livello del 2019. Concordando su questo, molti governi hanno sottolineato il ruolo di CORSIA come l’unica misura economica applicata per gestire l’impronta di carbonio dell’aviazione internazionale.

“L’accordo dell’Assemblea rafforza CORSIA. La linea di base inferiore comporterà un onere di costo significativamente maggiore per le compagnie aeree. Gli Stati devono ora onorare, sostenere e difendere CORSIA da qualsiasi proliferazione di misure economiche. Questi mineranno solo CORSIA e lo sforzo collettivo per decarbonizzare l’aviazione”, ha affermato Walsh.

L’industria si aspetta che il SAF svolga il ruolo più importante nella decarbonizzazione dell’aviazione. IATA stima che forse il 65% della mitigazione necessaria per l’azzeramento delle emissioni nette nel 2050 proverrà dai SAF. Sebbene l’industria abbia acquistato tutti i cento milioni di litri di SAF disponibili nel 2021, la fornitura rimane limitata e il prezzo è molto più alto del carburante convenzionale per jet.

“Gli enormi progressi compiuti in molte economie nella transizione della produzione di elettricità a fonti verdi come l’energia solare e l’eolico sono un brillante esempio di ciò che si può ottenere con le giuste politiche governative, in particolare gli incentivi alla produzione”, ha affermato Walsh.

IATA ha sottolineato la criticità di un’attuazione efficace: “I governi non devono perdere lo slancio che ha guidato i risultati di questa assemblea. I costi della decarbonizzazione dell’aviazione sono dell’ordine di trilioni di dollari e la tempistica per la transizione di un’industria globale è lunga. Con le giuste politiche di governo, il SAF potrebbe raggiungere un punto di svolta nel 2030 che ci porterà al nostro obiettivo net zero. Entro la prossima Assemblea la caratterizzazione di LTAG deve essere trasformata in un obiettivo fermo con un chiaro piano d’azione. Ciò significa che i governi devono collaborare con l’industria per attuare un quadro politico globale efficace in grado di attrarre le risorse finanziarie necessarie per mettere l’aviazione su una strada inarrestabile per raggiungere zero netto entro il 2050. C’è molto lavoro da fare e non un minuto da perdere”, ha detto Walsh.

ACI World accoglie favorevolmente l’obiettivo climatico a lungo termine per l’aviazione da parte dei governi mondiali

Mentre i governi adottano l’obiettivo comune di zero emissioni nette di carbonio per l’aviazione internazionale entro il 2050 alla 41a Assemblea ICAO, Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “La comunità mondiale dell’aviazione accoglie con favore questo importante accordo degli Stati alla 41a Assemblea ICAO. Questo è un momento spartiacque nello sforzo di decarbonizzare il settore dell’aviazione con governi e industria che ora si stanno dirigendo nella stessa direzione, con un quadro politico comune.

Tuttavia, questo accordo non si ferma qui. Questo è il punto di partenza per accelerare la collaborazione tra l’industria e i governi, in linea con la nostra richiesta di un “#All4one Aviation Ecosystem”. Chiediamo la collaborazione tra tutte le parti interessate per aumentare la disponibilità di energia rinnovabile, finanza, nuove tecnologie, per supportare il rafforzamento delle capacità e per affrontare gli adattamenti operativi e infrastrutturali.

Il trasporto aereo deve decarbonizzare in modo da poter continuare a collegare persone, economie, idee, cultura e affari, fornendo sostanziali benefici socioeconomici per le generazioni a venire. Le più grandi sfide del mondo richiederanno anche che le persone si uniscano come mai prima d’ora e l’aviazione continuerà a facilitare ciò, raggiungendo i propri obiettivi di sostenibilità.

Su scala globale, gli aeroporti e l’ACI rimangono pienamente impegnati a raggiungere questo net zero goal e non vediamo l’ora di collaborare con la comunità dell’aviazione per raggiungerlo. La strada da percorrere sarà impegnativa, ma se agiamo e ci sosteniamo a vicenda come un unico ecosistema aeronautico, possiamo renderlo realtà. Questo è il settore che ha fatto volare gli esseri umani, possiamo farlo accadere, con i governi e l’industria che lavorano insieme”.

(Ufficio Stampa ICAO – IATA – ACI World)