SalamAir sceglie l’Embraer E195-E2 per la prossima fase di crescita

SalamAir ha firmato un ordine fermo con Embraer per sei E195-E2, con opzioni per altri sei aeromobili. L’E195-E2 sarà consegnato in una configurazione a doppia classe con 135 posti, a partire dalla fine del 2023. L’accordo, che andrà ad aggiungersi all’arretrato del Q3, ha un valore di 934,6 milioni di dollari USA, al prezzo di listino con tutte le opzioni esercitate.

Il vettore low cost con base a Muscat ha optato per l’E195-E2 per completare la loro all Airbus narrow body fleet, con i vantaggi e la flessibilità forniti dal giusto dimensionamento, proteggendo i rendimenti, aumentando le frequenze e sviluppando proficuamente nuovi mercati e coppie di città.

Il Capitano Mohamed Ahmed, CEO di SalamAir, ha dichiarato: “L’aereo diventerà una parte fondamentale del nostro portafoglio di flotte. È esaltante per noi essere la prima compagnia aerea del Medio Oriente a volare l’E195-E2. L’aereo di Embraer rappresenta la migliore efficienza ambientale, performance operative e comfort dei passeggeri. La sofisticata aerodinamica del velivolo, il nuovo design delle ali e le nuove tecnologie ne consentono l’eccezionale efficienza energetica. Questi velivoli sono perfetti per la prossima frontiera della nostra crescita. Consentiranno alla compagnia aerea di aprire nuove rotte locali e regionali e di aumentare la frequenza verso queste destinazioni grazie alla sua efficienza nei consumi e alla sua capacità, che si adatta alle esigenze di questi mercati. La nuova flotta sarà inizialmente utilizzata sui voli domestici, inclusi i 4 giacimenti petroliferi e i 4 aeroporti internazionali all’interno dell’Oman, poiché avremo più aerei, saremo in grado di utilizzarli su aeroporti regionali nei paesi vicini che oggi non sono collegati all’Oman”.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha aggiunto: “È fantastico crescere in Medio Oriente, una regione che si è spesso concentrata sui viaggi a lungo raggio. Per Embraer è anche importante vedere un vettore low cost pionieristico come SalamAir riconoscere il valore che gli E-Jets offrono nello scenario LCC, integrando i narrow body più grandi per far crescere e mantenere le reti”.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)