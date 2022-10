Embraer avanza nella produzione del primo KC-390 Millennium per l’Ungheria

Embraer continua ad avanzare nella produzione del primo velivolo KC-390 Millennium per le Hungarian Defence Forces.

Nel novembre 2020 il governo ungherese ha firmato un contratto con Embraer per l’acquisizione di due velivoli KC-390 nel processo di rafforzamento delle capacità delle forze di difesa ungheresi. Attualmente Embraer sta montando le semiali sulla fusoliera dell’aereo, con entrambe le strutture già verniciate nei colori del cliente.

“Seguiamo regolarmente l’assemblaggio del nostro primo KC-390 e la produzione del velivolo è significativamente in anticipo rispetto a quanto previsto dal contratto e rispetto ai piani originali, procedendo meglio del previsto”, ha affermato il Colonel László Nagy, Head of Air Force Systems Development Branch, Hungarian Defence Forces Command, Force Planning Directorate. “Abbiamo anche stabilito un buon rapporto con l’aeronautica militare brasiliana, che ci offre l’opportunità di consultazioni che possono essere utilizzate in modo estremamente efficace dai nostri team in Ungheria”.

Le prove di volo del primo velivolo inizieranno nella seconda metà del 2023, con la consegna nel secondo trimestre del 2024. La seconda unità KC-390 per l’Ungheria dovrebbe iniziare la produzione nel dicembre 2022, mantenendo così il programma originale, e dovrebbe essere consegnata entro la fine del 2024.

Il KC-390 per le Forze di Difesa ungheresi sarà il primo al mondo con Intensive Care Unit nella sua configurazione, caratteristica essenziale per lo svolgimento di missioni umanitarie. Il KC-390 è completamente compatibile con la NATO, non solo in termini di hardware, ma anche nella configurazione dell’avionica e delle comunicazioni. Inoltre, il KC-390 probe and drogue refueling system significa che l’aereo può rifornire di carburante il JAS 39 Gripen ungherese e altri velivoli che utilizzano la stessa tecnologia

L’aereo soddisfa pienamente i requisiti delle forze di difesa ungheresi, essendo in grado di svolgere diversi tipi di missioni militari e civili, tra cui Medical Evacuation, Cargo and Troops Transport, Precision Cargo Airdrop, Paratroopers Operations, Air-to-Air Refueling (AAR).

Nel giugno 2022 Embraer e Aeroplex hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per collaborare a un progetto per qualificare Aeroplex come Embraer Authorized Service Center (EASC) in Ungheria. L’obiettivo è consentire ad Aeroplex di fornire manutenzione per gli aerei KC-390 Millennium delle forze di difesa ungheresi.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)