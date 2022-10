GE Aerospace prepara il secondo motore T901 per i test

GE Aerospace sta realizzando il secondo T901-GE-900 development engine, che inizierà i test il prossimo anno. Il T901, GE next-generation rotorcraft engine, equipaggerà l’UH-60 Black Hawk, l’AH-64 Apache e il Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) dell’U.S. Army. L’engine testing è parte della Engineering and Manufacturing Development (EMD) phase dell’Army’s Improved Turbine Engine (ITE) program.

“Il test del primo motore T901 ha avuto molto successo, con il motore che ha accumulato più di 100 ore di run time”, afferma Tom Champion, GE’s T901 Program Director. “Siamo rimasti colpiti da performance and condition delle compressor, combustor and turbine sections del motore, nonché di 3D-printed (additive) manufactured parts and ceramic matrix composite (CMC) components”.

“Il secondo motore T901 sarà sottoposto a performance and controls testing nella upgraded test cell presso la GE Lynn, Massachusetts facility. GE ha aggiornato tre Lynn test cells per il T901 EMD engine test program. Gli aggiornamenti includono nuovi sistemi per assorbire la maggiore potenza del motore, permettere no-load operation, migliorare la capacità della strumentazione, oltre a advance engine test controls. Il secondo development engine si recherà quindi alla GE Evendale, Ohio, facility per altitude testing.

Un totale di otto motori T901 faranno parte di una multi-year test campaign per gli Army Military Airworthiness Certification Criteria standards. Questi standard garantiranno che il motore soddisfi i requisiti dell’esercito per design, production, and airworthiness. Una volta completati tutti i test, il motore T901 sarà stato sottoposto a quasi 1.500 ore di ground test su vasta scala per preliminary flight rating e quasi 5.000 ore di test per la full engine qualification”, afferma GE Aerospace.

“Rispetto al suo predecessore T700, il 3.000 shaft horsepower T901 engine fornisce il 50% di potenza in più, consentendo all’U.S. Army di riguadagnare payload and range capabilities in high and hot environments per i velivoli Black Hawk e Apache. Il motore offre un miglioramento del 25% in specific fuel consumption, il che significa meno consumo di carburante e minori emissioni di carbonio. La maggiore durata dei componenti riduce i life cycle costs. Il T901 mantiene anche lo stesso aircraft mounting and installation envelope del T700, per un facile retrofit sulla flotta esistente”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)