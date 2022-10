News Brevi – 10.10.2022

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO URGENTE DA ALGHERO A GENOVA – Si è conclusa ieri, intorno alle ore 9.30, la missione di un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare con a bordo una piccola paziente di appena 4 mesi per la quale si è reso necessario, a causa delle gravi condizioni di salute, il trasporto sanitario di urgenza dal Presidio Ospedaliero di Sassari all’Ospedale Gaslini di Genova, dove è stata ricoverata. Il volo salva-vita, richiesto dalla Prefettura di Sassari, è stato immediatamente coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Il velivolo, inizialmente decollato dallo scalo di Ciampino nella prima mattina di ieri, ha raggiunto l’aeroporto di Alghero dove ha effettuato l’imbarco della piccola paziente, di un genitore e dell’equipe medica che ne ha assicurato l’assistenza sanitaria durante il volo. Il Falcon 50 è poi decollato verso Genova. Una volta atterrato la piccola paziente è stata trasferita al nosocomio pediatrico del capoluogo ligure. Missioni di questo tipo necessitano della massima tempestività. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

OLTRE 25MILA PRESENZE (+10%) AL SALONE INTERNAZIONALE “REAS 2022” – Cresce in Italia l’interesse per le emergenze e la protezione civile. Sono state infatti oltre 25mila le presenze al salone “REAS 2022”, la manifestazione internazionale dedicata all’emergenza, al primo soccorso e all’antincendio, che per tre giorni ha visto volontari e professionisti provenienti da tutta l’Italia e da diversi Paesi europei affollare i padiglioni del Centro Fiera di Montichiari (Brescia). In crescita anche il numero degli espositori, con la presenza degli stand di oltre 240 aziende, enti e associazioni provenienti dall’Italia e da altri 19 Paesi (tra cui Germania, Francia, Polonia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Australia, Cina e Corea del Sud) per un totale di oltre 30mila metri quadrati di superficie espositiva. “Sono risultati da record, che segnano un aumento del 10% delle presenze rispetto ai numeri della precedente edizione del 2021 e che dimostrano il trend di costante crescita del nostro salone”, ha dichiarato Ezio Zorzi, direttore generale di Centro Fiera. “Nato ventuno anni fa, oggi REAS è il maggiore appuntamento fieristico in Italia nel settore dell’emergenza e tra i più importanti a livello europeo. Ogni anno volontari e professionisti possono trovare al REAS il meglio della produzione, delle esperienze e delle tecnologie disponibili sul mercato mondiale”. Negli 8 padiglioni del quartiere fieristico sono state esposte le ultime novità tecnologiche, come nuovi veicoli per l’emergenza e l’antincendio, robot radiocomandati e elicotteri con dotazioni speciali, apparecchiature per gli operatori del primo soccorso, sistemi di sanificazione anti-virus e anche droni per la ricerca di persone disperse. Nel corso della manifestazione, si sono svolti oltre 25 convegni ed eventi collaterali, che hanno affrontato temi come il supporto sanitario italiano per il conflitto tra Russia e Ucraina, l’ultima campagna di antincendio boschivo, le operazioni di soccorso aereo e in ambiente montano o industriale, il trasporto di pazienti pediatrici o traumatizzati, le telecomunicazioni d’emergenza e la pianificazione e prevenzione dai rischi naturali ed antropici.

MAARTEN KOOPMANS NOMINATO MANAGING DIRECTOR DI KLM CITYHOPPER – A partire dal 15 novembre, Maarten Koopmans viene nominato Managing Director di KLM Cityhopper (KLC). Koopmans succede a Warner Rootliep, che il 15 novembre diventa Vice President Internal Audit. Koopmans è entrato a far parte di KLM nel 1998. Durante il periodo ha ricoperto una serie di posizioni. Attualmente è Vice President Component Services presso Engineering & Maintenance, dove è responsabile del KLM component business, che serve più di 50 compagnie aeree. “Sono onorato di poter continuare la mia carriera in KLM come Managing Director of KLM Cityhopper. I nostri colleghi in KLC sono sottoposti a un’enorme pressione, soprattutto ora che dobbiamo affrontare interruzioni quotidiane delle operazioni. Questo, ovviamente, riceverà tutta la mia attenzione. Non vedo l’ora di lavorare con KLM per compiere ulteriori passi verso un’aviazione più sostenibile”, afferma Maarten Koopmans, future Managing Director KLC. “Vorrei ringraziare Warner Rootliep per tutto ciò che ha fatto in KLM Cityhopper. Con lui al timone, KLC ha accolto nella sua flotta il suo ultimo Embraer, l’E2. Vorrei anche dare il benvenuto a Maarten Koopmans nel team operativo di KLM”, afferma Maarten Stienen, COO KLM.

PRESENTATO AL ROMICS 2022 IL NUOVO PROGETTO EDITORIALE PER I 100 ANNI DELL’AERONAUTICA MILITARE – Domenica 9 ottobre, durante la 29^ edizione del Romics – Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, è stata presentata la terza uscita della raccolta, intitolata : “Il ritorno degli eroi”. L’Aeronautica Militare, per celebrare l’ormai prossima ricorrenza del centesimo anniversario della sua fondazione, sta promuovendo una produzione di fumetti d’autore, una raccolta di dodici pubblicazioni dedicate ad avvincenti racconti a tema aeronautico che si snodano lungo il prestigioso traguardo dei suoi cento anni, con l’obiettivo di coinvolgere sia i giovani che tutti gli appassionati del volo. Le dodici graphic novel accompagneranno i lettori verso la ricorrenza del Centenario (28 marzo 2023). Questo ambizioso progetto si inquadra nel contesto delle numerose iniziative che l’Aeronautica Militare sta organizzando a favore dei cittadini per diffondere la cultura aeronautica sul territorio e avvicinare soprattutto i più giovani ai valori e alle tradizioni che hanno caratterizzato la storia della Forza Armata, fortemente connessa alle vicende del Paese. In questa cornice è nata l’idea di una serie di racconti a fumetti, resa possibile anche grazie all’abilità di giovani talenti del settore, coordinati dal direttore artistico Francesco Archidiacono, presente all’evento. Il Colonnello Gerardo Cervone – Capo dell’Ufficio Storico – ha così introdotto il progetto editoriale: “I nostri cento anni di storia Aeronautica sono costellati di vicende da raccontare e volevamo che a rappresentarle ci fosse qualcuno capace di trasporle nel miglior modo possibile, riuscendo a trasmettere valori per noi fondamentali. Abbiamo quindi pensato di coinvolgere Francesco Archidiacono come art director, per poter promuovere il nostro “mondo” attraverso i fumetti da chi di fumetti se ne intende”. Dei 12 titoli della collana sono già stati pubblicati tre volumi: “El Alamein”, “In volo per la vita” ed “Il ritorno degli eroi”. Nel corso dell’evento espositivo sono stati presentati in anteprima dagli autori altri tre volumi della raccolta: “Incursori”, “Firestorm” e “Fulco” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ICAO: DECISIONI SULLA SICUREZZA E L’EFFICIENZA ALLA 41° ASSEMBLEA ICAO – Alla 41a Assemblea ICAO le autorità di regolamentazione dell’aviazione hanno raggiunto una serie di accordi e decisioni fondamentali che consentiranno loro di migliorare la sicurezza e l’efficienza del sistema di trasporto aereo internazionale. In particolare gli Stati hanno approvato le ultime edizioni del Global Aviation Safety Plan (GASP) e del Global Air Navigation Plan (GANP) dell’ICAO. Questi importanti piani strategici guidano la cooperazione e le azioni degli Stati sulla base di obiettivi globali e tabelle di marcia tecnologiche, consentendo progressi mondiali allineati su priorità e sfide chiave. “L’approvazione delle ultime edizioni di GASP e GANP riunirà la comunità dell’aviazione attorno a obiettivi e percorsi comuni per raggiungere un sistema di trasporto aereo globale agile, sicuro, sostenibile, ad alte prestazioni e interoperabile”, ha osservato il presidente del Consiglio ICAO, Salvatore Sciacchitano. “Sono particolarmente incoraggiato dal fatto che la resilienza informatica dei sistemi critici per la sicurezza sia una priorità chiave nella prossima edizione del GANP”. Il presidente del Consiglio ha inoltre preso atto dell’adozione delle raccomandazioni sulla sicurezza risultanti dall’ICAO High-level Conference on COVID-19 dell’ottobre 2021 e dell’approvazione dell’evoluzione dell’ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP). L’Assemblea ha inoltre approvato la nuova politica di sostegno che rafforzerà gli sforzi per assistere gli Stati nell’attuazione degli standard internazionali contenuti nei diciannove allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale. I 184 Stati e le 57 organizzazioni internazionali e regionali hanno anche convenuto che le organizzazioni regionali per la sicurezza aerea e gli organismi investigativi sugli incidenti dovrebbero essere meglio supportati attraverso finanziamenti e quadri legali più sostenibili.

DELTA AVVIA UNA COLLABORAZIONE CON IL MIT SULLE PERSISTENT CONTRAILS – Delta sta collaborando con il MIT per prevenire le persistent contrails, che sono circa il 10% di tutte le contrails e creano nuvole che intrappolano il calore. In caso di successo, questo lavoro potrebbe portare rapidamente a progressi significativi nella riduzione dell’impatto climatico dell’aviazione, impedendo del tutto la creazione di persistent contrail. “Anche se il viaggio verso la decarbonizzazione dell’aviazione è inesplorato, sappiamo che ci vorranno soluzioni a breve, medio e lungo termine per raggiungere il nostro net zero goal. Ecco perché questo lavoro è sia entusiasmante che critico: ha il potenziale per avere un impatto importante sulla nostra impronta ambientale in pochi anni”, ha affermato Pam Fletcher, Chief Sustainability Officer, Delta. “Rendendo pubblicamente disponibili i nostri dati e le nostre soluzioni, incoraggiamo creatori e innovatori del settore ovunque a unirsi ai nostri sforzi per compiere progressi rapidi e duraturi per il nostro pianeta”. Prove e simulazioni passate mostrano che circa l’80% delle persistent contrails potrebbe essere evitato attraverso aggiustamenti dell’altitudine di volo con un consumo minimo di carburante aggiuntivo. In quanto tale, la prevenzione delle contrails potrebbe essere una delle misure più immediate ed economicamente vantaggiose per ridurre l’impronta climatica dell’aviazione. Lo studio sfrutterà un algoritmo creato dal MIT che prevede altitudini e luoghi in cui è probabile che si formino contrails.

STAR ALLIANCE: OLTRE 1.000 PERSONE ALLA SUA CHARITY RUN – Star Alliance ha visto oltre 1.000 persone scendere in pista durante la sua charity run lungo il fiume Kallang. Tenuto nell’ambito delle celebrazioni per il 25° anniversario dell’Alleanza e il primo anno dall’apertura del suo ufficio di Singapore, l’evento ha raccolto S$200.000 a sostegno del personale sanitario che lavora in prima linea contro il Covid. I corridori sono stati riconosciuti dall’arciere paralimpico locale Nur Syahidah Alim, dal CEO di Singapore Airlines Goh Choon Phong e dal CEO di Star Alliance Jeffrey Goh. La dott.ssa Amy Khor, Ministro di Stato per i Trasporti, la Sostenibilità e l’Ambiente, ha onorato l’evento come ospite d’onore. Star Alliance ha anche organizzato un’attesa estrazione per i corridori, distribuendo premi sponsorizzati per viaggi e tempo libero del valore di oltre S$ 80.000. Questi includevano biglietti aerei in business class su vettori membri di Star Alliance come Singapore Airlines, United, Air Canada e ANA, soggiorni in hotel presso Pan Pacific and Parkroyal Collection, nonché Marina Bay Sands dining vouchers. L’evento è stato supportato dai platinum sponsors NEC e Tata Consultancy Services, nonché da altre società partner, compagnie aeree membri e amici di Star Alliance. Più di 1.000 corridori hanno partecipato alla Star Alliance Run 2022, a sostegno del personale sanitario impegnato in prima linea contro il Covid.

ROLLS-ROYCE ESPANDE IL SUO SITO A PASCAGOULA – Rolls-Royce ha completato un importante investimento nel suo sito di Pascagoula, Mississippi, che fornirà maggiori capacità per supportare gli U.S. Navy programs. Una nuova struttura di 26.000 piedi quadrati, con attrezzature per fonderia e lavorazioni fornite da un U.S. Department of Defense DPA Title III grant, aumenterà la capacità dell’azienda di produrre eliche e componenti di propulsori. Alcuni dei primi lavori ad essere consegnati dalla nuova struttura saranno fixed-pitch propellers per l’U.S. Navy Constellation-class (FFG-62) guided missile frigate program. L’anno scorso Rolls-Royce ha raggiunto un accordo con Fincantieri Marinette Marine per progettare e produrre fino a 40 eliche per il programma. Rolls-Royce è un leader globale in propulsion equipment, manufacturing controllable-pitch propeller systems, fixed-pitch propellers e water jets nel suo Pascagoula site.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA IL 700° THAAD INTERCEPTOR – Lockheed Martin ha recentemente consegnato il 700° Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) interceptor alla Missile Defense Agency (MDA). Questa pietra miliare della produzione arriva in un momento in cui la domanda globale di integrated air and missile defense systems continua a crescere. A marzo MDA ha assegnato a Lockheed Martin un contratto da 1,42 miliardi di dollari per la produzione di intercettori aggiuntivi per il governo degli Stati Uniti e il Regno dell’Arabia Saudita. Ad aprile MDA ha assegnato a Lockheed Martin 74 milioni di dollari per produrre un’ottava THAAD battery per il governo degli Stati Uniti e, più recentemente, MDA ha esercitato un’opzione di 304,9 milioni di dollari per l’acquisto di intercettori aggiuntivi. THAAD vanta un 100% intercept success rate in flight tests. Lockheed Martin ha consegnato il 600° THAAD interceptor al governo degli Stati Uniti nell’agosto del 2021.

SIKORSKY CONTINUA I PROGRESSI SUL RAIDER X® HELICOPTER – Sikorsky, una società Lockheed Martin, sta completando i primi test verso un safe flight test program per il RAIDER X® competitive prototype che sta costruendo per l’U.S. Army Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) program. “Il prototipo RAIDER X, che è completo al 92%, attinge all’ampia esperienza di Lockheed Martin nello sviluppo di sistemi d’arma innovativi utilizzando le più recenti tecniche di progettazione e produzione digitale. Questi progressi consentiranno all’esercito non solo di ridurre i costi di acquisizione, ma anche di consentire aggiornamenti rapidi e convenienti”, ha affermato Jay Macklin, director, Sikorsky Future Vertical Lift business development. Ci sono centinaia di parti prodotte in modo additivo installate sul RAIDER X, comprese le parti critiche per il volo. Il processo di stampa 3D ha avuto un tale successo che i primi articoli sono conformi al 95%, facendo risparmiare al team centinaia di ore rispetto ai processi precedenti. Sikorsky sta anche facendo progressi sul secondo prototipo RAIDER X, che è integrato nello structural test program del team e convaliderà flight and ground loads capability dell’airframe. Gli structural testing sono in corso e dovrebbero essere completati entro la fine dell’anno. I test informano i safety-of-flight processes per il primo RAIDER X competitive prototype. Una volta completati gli structural testing, il secondo RAIDER X prototype sarà una valida risorsa di test, riducendo ulteriormente il rischio per l’offerta FARA di Sikorsky.

EASYJET OPERA UN CHARITY NORTHERN LIGHTS FLIGHT – easyJet sta collaborando ancora una volta con la disabled flying charity Aerobility per ospitare un ‘Aurora Flight’ unico, offrendo l’opportunità di vivere la magia dell’aurora boreale a 30.000 piedi. Il volo sarà la prima Northern Lights experience che la compagnia aerea e l’ente di beneficenza hanno operato da prima della pandemia, che in precedenza ha consentito a centinaia di passeggeri di godere di viste straordinarie dell'”Aurora Boreale” dal cielo negli ultimi 8 anni. L’‘Aurora’ flight da Londra Gatwick il 18 febbraio 2023 include un two-course meal at Gatwick Sofitel Hotel, presentazioni prima della partenza e commenti in volo di ospiti speciali tra cui il presentatore di Sky at Night Pete Lawrence e gli esperti del British Antarctic Survey, oltre a intrattenimento e rinfreschi a bordo. I fondi raccolti dal volo Aurora sosterranno disabled flying presso Aerobility. Il capitano di easyJet Chris Foster, Aurora flight pilot, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di poter offrire ancora una volta questo volo speciale per l’aurora boreale ed è un onore supportare Aerobility e il meraviglioso lavoro che svolgono”.