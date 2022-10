Toki Air prende in consegna un ATR 72-600 per iniziare le sue operazioni

ATR e la compagnia aerea giapponese Toki Air annunciano la consegna di un ATR 72-600 tramite il lessor NAC. Coperto da un ten-year ATR Global Maintenance Agreement, l’aereo sosterrà la missione di Toki Air di rivitalizzare la città di Niigata e le regioni circostanti del Giappone. Il vettore prevede di iniziare le operazioni nel 2023.

“Quarta compagnia aerea ad operare aeromobili ATR in Giappone, Toki Air ha scelto il nome di un uccello ancestrale chiamato anche ‘Japanese crested ibis’, che vive principalmente nell’isola di Sado. Questo è un simbolo della conservazione della natura in Giappone. Rappresenta l’impegno della compagnia aerea a collegare le aree che convivono con la natura, operando con le emissioni di CO2 più basse e gli aeromobili più efficienti in termini di consumi. Il nuovo ATR 72-600 sfoggia una livrea che rappresenta le ali spiegate del Toki”, afferma ATR,

Masaki Hasegawa, Representative Director of Toki Air, ha commentato: “Siamo lieti di iniziare presto a utilizzare il nostro aeromobile ATR 72-600. Grazie alla loro impareggiabile versatilità e alle performance responsabili e convenienti, gli aerei ATR sono la scelta ideale per noi come compagnia aerea e per il nostro Paese. Questo primo velivolo ci consentirà di servire il nostro scopo più elevato, fornendo un collegamento aereo responsabile e affidabile alle comunità della Prefettura di Niigata e delle regioni circostanti. Non vediamo l’ora di vedere Toki volare nei cieli del Giappone”.

Nathalie Tarnaud Laude, TR Chief Executive Officer, ha aggiunto: “Il nostro rapporto a lungo termine con NAC e la fiducia della comunità dei lessors nei nostri aerei, consentono a nuove compagnie aeree come Toki Air di offrire ai propri passeggeri gli aerei più moderni e sostenibili nel regional market. Il supporto che saremo in grado di fornire attraverso l’ATR Global Maintenance Agreement garantirà anche i servizi più affidabili ed efficienti”.

Norman CT Liu, Presidente e CEO di NAC, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Toki Air come nostro nuovo cliente. Auguriamo a tutto il team di Toki Air ogni successo e non vediamo l’ora di instaurare una partnership di successo a lungo termine”.

“Nei paesi impegnati a ridurre le emissioni di anidride carbonica e preservare la biodiversità come il Giappone, gli aerei ATR hanno dimostrato di avere successo: collegano comunità e imprese in tutto l’arcipelago nel modo più responsabile. Attualmente ci sono 15 aeromobili ATR che volano in tutto il paese e ATR prevede un potenziale per 100 aeromobili ATR a medio termine”, conclude ATR.

