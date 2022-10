ANA Green Jet prende il volo

È recentemente entrato in servizio, sulla rotta Tokyo Haneda-San Francisco, il nuovo ANA Green Jet di All Nippon Airways. Un aeromobile speciale realizzato per sensibilizzare e promuovere pratiche sostenibili e ridurre le emissioni di CO2.

“Il nostro obiettivo è creare una società più sostenibile, aiutando allo stesso tempo le comunità locali e aumentando il nostro valore aziendale, e la realizzazione dell’ANA Green Jet va contestualizzata in questa prospettiva”, ha dichiarato il Presidente e CEO di ANA, Shinichi Inoue. “Utilizzando i progressi tecnologici attualmente disponibili e investendo in nuove soluzioni, ANA sta lavorando alacremente per creare operazioni sicure, efficienti e sostenibili”.

Livrea e materiali speciali utilizzati sull’aeromobile

L’ANA Green Jet ha una livrea speciale personalizzata ANA Future Promise (AFP), iniziativa nata nel 2021 e dedicata alle attività del Gruppo ANA in materia di ambiente, responsabilità sociale e governance. Saranno due gli aeromobili con la speciale livrea che entreranno in servizio, il primo già operativo da questo mese sulle rotte internazionali (numero di aeromobile: JA871A), mentre quello dedicato alle rotte nazionali (numero di aeromobile: JA874A) entrerà in servizio a novembre.

L’aeromobile si caratterizza per un materiale speciale sviluppato da Nikon Corporation, che ha un “effetto a pelle di squalo” con una texture a scaglie. ANA studierà la diminuzione della resistenza all’aria e la riduzione delle emissioni di CO2 dell’aereo, nonché la durata e la tecnologia del materiale.

Le speciali caratteristiche della cabina

Le poltrone dell’ANA Green Jet sono dotate di speciali rivestimenti per i poggiatesta in pelle vegana sviluppati rispettivamente da Toray Industries, Inc. e dalla società appcycle, Inc. con sede nella prefettura di Aomori. I rivestimenti dei poggiatesta in Ultrasuede™ nu, il più recente prodotto sviluppato da Toray Industries, Inc. che è parzialmente costituito da PET di origine vegetale al 100% e da PET riciclato, sono stati adottati per contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile, mentre con appcycle i rivestimenti dei poggiatesta sono stati realizzati con i residui del succo di mele della prefettura di Aomori, e sono il simbolo dell’ulteriore impegno di ANA a contribuire alle economie regionali.

A bordo sono stati introdotti speciali colori di illuminazione e musica di sottofondo che evocano la ricchezza della natura, per accogliere i passeggeri in un ambiente unico per un volo sostenibile.

Iniziative del Gruppo ANA

Nel tentativo di ridurre lo smaltimento delle risorse, il Gruppo ANA ha lanciato un programma di riciclaggio insieme a Sojitz Pla-Net Corporation, il primo del suo genere nel settore dei trasporti in Giappone. Le pellicole di plastica usate, ecc. provenienti dal trasporto merci, saranno riciclate e trasformate in prodotti di plastica per ANA.

Il Gruppo ANA lancerà un programma dedicato allo sviluppo di prodotti riciclati utilizzando parti di aeromobili, uniformi, ecc. L’intero gruppo collaborerà alla creazione di un programma che stimolerà anche la partecipazione dei passeggeri.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)