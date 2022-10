Il Gruppo ENAV acquisisce un nuovo cliente: firmato contratto con Maldives Airports Company

Il Gruppo ENAV, attraverso la controllata IDS AirNav, società leader a livello globale nei sistemi di gestione delle informazioni aeronautiche, si è aggiudicato un contratto con Maldives Airports Company (MACL), che si aggiunge così al portafoglio clienti.

Il contratto, del valore di circa 500.000 USD, prevede la fornitura, l’installazione e la messa in esercizio del sistema di gestione dei messaggi aeronautici AMHS (Aeronautical Message Handling System) presso l‘aeroporto internazionale Velana di Malè. Si tratta dello scalo principale dell’arcipelago maldiviano sul quale transitano, ogni anno, 4,3 milioni di passeggeri e 64 mila voli. È dotato, oltre che dei terminal per i voli internazionali e locali, anche di un terminal “Seaplane” dedicato agli idrovolanti.

L’AMHS è la piattaforma tecnologica di ultima generazione per lo scambio di dati aeronautici tra tutti gli attori coinvolti nelle operazioni di volo: air navigation service provider, gestori aeroportuali, forze armate e fornitori di informazioni meteo. Maldives Airports Company si aggiunge così al portafoglio clienti, 130 in tutto il mondo, a cui il Gruppo ENAV fornisce il proprio know-how e le proprie tecnologie, che spaziano dalla fornitura e installazione di piattaforme tecnologiche alla consulenza e training in ambito aeronautico.

